Перед выборами в Грузии: как оппозиция строит планы и что обещает власть

Перед выборами в Грузии: как оппозиция строит планы и что обещает власть

29.09.2025

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Власти Грузии гарантируют сохранение спокойствия в стране, никакой революции и государственного переворота не произойдет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее телеканал "Рустави 2" показал кадры, на которых лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе и член "Единого национального движения" Муртаз Зоделава выходят из дома экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая. По информации канала, они обсуждали планы на 4 октября. Сам Бурчуладзе не опроверг встречу, заявив, что консультируется "со всеми гражданами страны". Он добавил, что государственные структуры контролируют ситуацию, и гарантирует гражданам спокойствие в стране. При этом мэр отметил, что заявления Бурчуладзе лишены логики и воспринимать их серьезно невозможно. Бурчуладзе постоянно меняет планы, но хотя его слова и действия выглядят несерьезно и комично, за ним стоит серьезная иностранная сила, финансирующая местную агентуру, считает депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. "Увидите, 4 октября Бурчуладзе станет пациентом какой-нибудь клиники: то он хотел проводить выборы по телефону, то придумывал другие технологии. Потом говорил, что проведем народное собрание на стадионе, затем – нет, лучше акции, а теперь уже и акции, и народное собрание вместе", – сказал Мачавариани. Громкие высказывания Бурчуладзе в преддверии выборов раскритиковали и в оппозиции. Основательница партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили заявила, что между ней и Бурчуладзе "большая китайская стена". "У нас нет ни малейшего представления, чем бредит Паата Бурчуладзе. Мы выстроили с ним санитарный кордон", – подчеркнула она. По словам Черголеишвили, опасения вызывает позиция Бурчуладзе по отношению к организованной преступности и "ворам в законе". "Мы боремся за то, чтобы победить организованную преступность, искоренить воров в законе и дать людям возможность стать частью политики. Я иду во власть не для того, чтобы захватить власть, а чтобы улучшить жизнь грузинского народа. Мы прекрасно понимаем, что по-дружески с ворами в законе этого не добиться", – отметила она. Она также заявила, что "Федералисты" продолжат уличные акции протеста. "2, 3 и 4 октября мы тоже будем на улице. Мы считаем, что улица – единственное решение, но не ставим себе никаких сроков. Наш дедлайн – это победа", – сказала Черголеишвили. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют намеченные на 4 октября местные выборы и готовятся к масштабной акции протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже в день голосования. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

