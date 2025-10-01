https://sputnik-georgia.ru/20251001/prezident-kavelashvili-zapad-treboval-ot-gruzii-vstupit-v-voynu-s-rossiey-295166297.html

Президент Кавелашвили: Запад требовал от Грузии вступить в войну с Россией

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Запад требовал от Грузии вступить в войну с Россией, что для маленькой страны закончилось бы катастрофой, как было в 2008 году, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью изданию американскому изданию Responsible Statecraft. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвале, тем самым открыть "второй фронт" и включиться в войну с Россией. По словам премьера Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.По словам президента, отношения между Грузией и Европейским союзом ухудшились после начала конфликта на Украине и нежелания грузинских властей оказывать ей военную помощь и отправлять туда добровольцев. По словам президента, теперь в Грузии есть правительство, действующее в интересах народа и страны. "Мы – уникальный народ, и нам веками приходилось бороться за сохранение нашего языка, культуры, ценностей и идентичности", – сказал Кавелашвили.Президент Грузии акцентировал внимание на роли USAID, NED, "глубинного государства" и Европейского парламента в процессе мобилизации грузинской оппозиции. Грузинские власти не раз заявляли, что "глубинное государство" (ред. – англ. deep state) руками радикальной оппозиции пытается устроить в Грузии революцию, привести к власти свою агентуру и втянуть страну в войну на Украине. "Но, несмотря на все это давление, мы стояли и продолжаем стоять на страже национальных интересов и экономического развития Грузии", – заявил Кавелашвили. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

