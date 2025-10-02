https://sputnik-georgia.ru/20251002/geksogen-iz-ukrainy-i-zvonki-o-zalozhennykh-bombakh---glava-sgb-gruzii-raskryl-novye-detali-295177764.html
Гексоген из Украины и звонки о заложенных бомбах – глава СГБ Грузии раскрыл новые детали
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Ввоз в Грузию гексогена из Украины и звонки о заложенных бомбах в зданиях судов, которые также с большой вероятностью связаны с Украиной – это попытки дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами 4 октября, заявил новый глава специальной следственной службы Грузии Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала "Имеди". В Грузии 11 сентября задержали двух граждан Украины. За день до этого грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, который, по информации ведомства, значительно мощнее, чем тротил. По словам главы СГБ, в любом случае можно сказать, что Грузия избежала серьезной угрозы. Отвечая на вопрос журналиста о возможной связи ввоза гексогена с предвыборным периодом, Мдинарадзе отметил, что нельзя всерьез считать это просто совпадением. Глава СГБ также вспомнил тайный приезд в страну перед выборами 2021 года экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили и взрыв автомобиля члена "Единого национального движения" Гиви Таргамадзе за четыре дня до выборов 2016 года. "К счастью, тогда не только выжил Гиви Таргамадзе, но и страна была спасена от гораздо большей турбулентности, поскольку целью этого взрыва, скорее всего, была не месть конкретно этому человеку, а акция, направленная против государства, чтобы вызвать беспорядки", – заявил Мдинарадзе. Что касается звонков о заложенных взрывных устройствах в зданиях Тбилисского городского и Верховного судов, то, как отметил Мдинарадзе, планирование подобных действий также ведется из Украины. "Мое мнение, и у меня есть информация, что это из одной из стран, откуда к нам отправили гексоген, оттуда ведется какое-то планирование. Понятно, что это неэффективно и безрезультатно, к счастью для этой страны, но все равно оттуда поступает много подобных сведений... Это не случайность. Это связано", – заявил Мдинарадзе. По словам главы СГБ, после поступления звонков о заложенной бомбе ведомству приходится тратить ресурсы на проверку. "Саперы приезжают, проводят осмотр, согласно протоколу, и мы обязаны это делать, что в случае любого вызова, как бы мы ни были уверены, как бы мы ни знали, ни имели информацию заранее, как бы ни догадывались", – добавил Мдинарадзе. По его словам, такие ложные звонки не могут повредить функционированию ведомства. "И этой жалкой попыткой пытаются создать ощущение беспорядка", – отметил Мдинарадзе. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В Грузии 11 сентября задержали двух граждан Украины. За день до этого грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, который, по информации ведомства, значительно мощнее, чем тротил.
"Гексоген шел из Украины через несколько стран. Следствие отрабатывает две версии. Одна из них, и на данном этапе она более правдоподобна, заключается в том, что он должен был остаться в Грузии. Однако есть и версия, что он должен был отправиться в Россию. Это подтверждает водитель", – заявил Мдинарадзе.
По словам главы СГБ, в любом случае можно сказать, что Грузия избежала серьезной угрозы.
Отвечая на вопрос журналиста о возможной связи ввоза гексогена с предвыборным периодом, Мдинарадзе отметил, что нельзя всерьез считать это просто совпадением.
Глава СГБ также вспомнил тайный приезд в страну перед выборами 2021 года экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили и взрыв автомобиля члена "Единого национального движения" Гиви Таргамадзе за четыре дня до выборов 2016 года.
"К счастью, тогда не только выжил Гиви Таргамадзе, но и страна была спасена от гораздо большей турбулентности, поскольку целью этого взрыва, скорее всего, была не месть конкретно этому человеку, а акция, направленная против государства, чтобы вызвать беспорядки", – заявил Мдинарадзе.
Что касается звонков о заложенных взрывных устройствах в зданиях Тбилисского городского и Верховного судов, то, как отметил Мдинарадзе, планирование подобных действий также ведется из Украины.
"Мое мнение, и у меня есть информация, что это из одной из стран, откуда к нам отправили гексоген, оттуда ведется какое-то планирование. Понятно, что это неэффективно и безрезультатно, к счастью для этой страны, но все равно оттуда поступает много подобных сведений... Это не случайность. Это связано", – заявил Мдинарадзе.
По словам главы СГБ, после поступления звонков о заложенной бомбе ведомству приходится тратить ресурсы на проверку.
"Саперы приезжают, проводят осмотр, согласно протоколу, и мы обязаны это делать, что в случае любого вызова, как бы мы ни были уверены, как бы мы ни знали, ни имели информацию заранее, как бы ни догадывались", – добавил Мдинарадзе.
По его словам, такие ложные звонки не могут повредить функционированию ведомства.
"И этой жалкой попыткой пытаются создать ощущение беспорядка", – отметил Мдинарадзе.
В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека.
Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода.
Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы.
В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе.
По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий.
Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.