Гексоген из Украины и звонки о заложенных бомбах – глава СГБ Грузии раскрыл новые детали

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Ввоз в Грузию гексогена из Украины и звонки о заложенных бомбах в зданиях судов, которые также с большой вероятностью связаны с Украиной – это попытки дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами 4 октября, заявил новый глава специальной следственной службы Грузии Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала "Имеди". В Грузии 11 сентября задержали двух граждан Украины. За день до этого грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, который, по информации ведомства, значительно мощнее, чем тротил. По словам главы СГБ, в любом случае можно сказать, что Грузия избежала серьезной угрозы. Отвечая на вопрос журналиста о возможной связи ввоза гексогена с предвыборным периодом, Мдинарадзе отметил, что нельзя всерьез считать это просто совпадением. Глава СГБ также вспомнил тайный приезд в страну перед выборами 2021 года экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили и взрыв автомобиля члена "Единого национального движения" Гиви Таргамадзе за четыре дня до выборов 2016 года. "К счастью, тогда не только выжил Гиви Таргамадзе, но и страна была спасена от гораздо большей турбулентности, поскольку целью этого взрыва, скорее всего, была не месть конкретно этому человеку, а акция, направленная против государства, чтобы вызвать беспорядки", – заявил Мдинарадзе. Что касается звонков о заложенных взрывных устройствах в зданиях Тбилисского городского и Верховного судов, то, как отметил Мдинарадзе, планирование подобных действий также ведется из Украины. "Мое мнение, и у меня есть информация, что это из одной из стран, откуда к нам отправили гексоген, оттуда ведется какое-то планирование. Понятно, что это неэффективно и безрезультатно, к счастью для этой страны, но все равно оттуда поступает много подобных сведений... Это не случайность. Это связано", – заявил Мдинарадзе. По словам главы СГБ, после поступления звонков о заложенной бомбе ведомству приходится тратить ресурсы на проверку. "Саперы приезжают, проводят осмотр, согласно протоколу, и мы обязаны это делать, что в случае любого вызова, как бы мы ни были уверены, как бы мы ни знали, ни имели информацию заранее, как бы ни догадывались", – добавил Мдинарадзе. По его словам, такие ложные звонки не могут повредить функционированию ведомства. "И этой жалкой попыткой пытаются создать ощущение беспорядка", – отметил Мдинарадзе. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

