Грузия, Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество по БТК

Грузия, Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество по БТК

02.10.2025

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Главы железных дорог Грузии, Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании "Об организации грузовых перевозок по железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс" (БТК), говорится в сообщении ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.Новое соглашение подписали председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Лаша Абашидзе и генеральный директор и председатель правления компании TCDD Taşımacılık Государственных железных дорог Турции Уфук Ялчин в рамках Недели транспорта, проходящей в Алматы. "Согласно документу, стороны договорились о повышении конкурентоспособности маршрута БТК по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизации сроков доставки и внедрении конкурентоспособных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия и прозрачное ценообразование при грузоперевозках", – говорится в сообщении. По информации АЖД, стороны поставили цель создать стабильный и прогнозируемый операционный режим вдоль всей линии БТК, улучшить условия для грузовладельцев и увеличить объемы перевозок. Было подчеркнуто, что соблюдение заявленных сроков доставки является ключевым элементом привлекательности БТК для грузоотправителей. Согласно достигнутой договоренности, установлены следующие максимальные сроки доставки: на участках Алят – Беюк-Кесик и Гардабани – Ахалкалаки – не более 24 часов (без учета таможенных и пограничных процедур); на участке Ялама – Беюк-Кесик – не более 48 часов; в Турции на участках Карс – Мерсин – не более 60 часов и Карс – Стамбул – не более 70 часов. Таким образом, грузы из Алята в Мерсин можно будет доставлять за четыре с половиной дня. В случае отклонения от заявленных сроков доставки, стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика. Кроме того, на основе взаимных договоренностей были определены тарифы на перевозки по маршруту БТК. Согласно документу, приоритетом обозначено внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документацией. Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме. После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа – Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

