https://sputnik-georgia.ru/20251002/gruziya-azerbaydzhan-i-turtsiya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-po-btk-295178906.html
Грузия, Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество по БТК
Грузия, Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество по БТК
Sputnik Грузия
Совместными усилиями трех стран проект БТК должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути 02.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-02T13:53+0400
2025-10-02T13:53+0400
2025-10-02T14:03+0400
экономика
грузия
новости
азербайджанские железные дороги
грузинская железная дорога
турция
азербайджан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295178734_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_348345b2b93ba1a4659e12a53b0c40fd.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Главы железных дорог Грузии, Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании "Об организации грузовых перевозок по железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс" (БТК), говорится в сообщении ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.Новое соглашение подписали председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Лаша Абашидзе и генеральный директор и председатель правления компании TCDD Taşımacılık Государственных железных дорог Турции Уфук Ялчин в рамках Недели транспорта, проходящей в Алматы. "Согласно документу, стороны договорились о повышении конкурентоспособности маршрута БТК по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизации сроков доставки и внедрении конкурентоспособных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия и прозрачное ценообразование при грузоперевозках", – говорится в сообщении. По информации АЖД, стороны поставили цель создать стабильный и прогнозируемый операционный режим вдоль всей линии БТК, улучшить условия для грузовладельцев и увеличить объемы перевозок. Было подчеркнуто, что соблюдение заявленных сроков доставки является ключевым элементом привлекательности БТК для грузоотправителей. Согласно достигнутой договоренности, установлены следующие максимальные сроки доставки: на участках Алят – Беюк-Кесик и Гардабани – Ахалкалаки – не более 24 часов (без учета таможенных и пограничных процедур); на участке Ялама – Беюк-Кесик – не более 48 часов; в Турции на участках Карс – Мерсин – не более 60 часов и Карс – Стамбул – не более 70 часов. Таким образом, грузы из Алята в Мерсин можно будет доставлять за четыре с половиной дня. В случае отклонения от заявленных сроков доставки, стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика. Кроме того, на основе взаимных договоренностей были определены тарифы на перевозки по маршруту БТК. Согласно документу, приоритетом обозначено внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документацией. Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме. После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа – Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20240303/gruziya-azerbaydzhan-i-turtsiya-obsuzhdayut-perspektivy-zheleznoy-dorogi-baku-tbilisi-kars-286673271.html
https://sputnik-georgia.ru/20250318/pochemu-razvitie-srednego-koridora--prioritet-pravitelstva-gruzii-otvet-glavy-mid-292540093.html
турция
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295178734_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_049776933364bd8d96f5c85d68f01d46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, азербайджанские железные дороги, грузинская железная дорога, турция, азербайджан
экономика, грузия, новости, азербайджанские железные дороги, грузинская железная дорога, турция, азербайджан
Грузия, Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество по БТК
13:53 02.10.2025 (обновлено: 14:03 02.10.2025)
Совместными усилиями трех стран проект БТК должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Главы железных дорог Грузии, Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании "Об организации грузовых перевозок по железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс" (БТК), говорится в сообщении ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.
Новое соглашение подписали председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Лаша Абашидзе и генеральный директор и председатель правления компании TCDD Taşımacılık Государственных железных дорог Турции Уфук Ялчин в рамках Недели транспорта, проходящей в Алматы.
"Согласно документу, стороны договорились о повышении конкурентоспособности маршрута БТК по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизации сроков доставки и внедрении конкурентоспособных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия и прозрачное ценообразование при грузоперевозках", – говорится в сообщении.
По информации АЖД, стороны поставили цель создать стабильный и прогнозируемый операционный режим вдоль всей линии БТК, улучшить условия для грузовладельцев и увеличить объемы перевозок.
Было подчеркнуто, что соблюдение заявленных сроков доставки является ключевым элементом привлекательности БТК для грузоотправителей.
Согласно достигнутой договоренности, установлены следующие максимальные сроки доставки: на участках Алят – Беюк-Кесик и Гардабани – Ахалкалаки – не более 24 часов (без учета таможенных и пограничных процедур); на участке Ялама – Беюк-Кесик – не более 48 часов; в Турции на участках Карс – Мерсин – не более 60 часов и Карс – Стамбул – не более 70 часов.
Таким образом, грузы из Алята в Мерсин можно будет доставлять за четыре с половиной дня.
В случае отклонения от заявленных сроков доставки, стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика.
Кроме того, на основе взаимных договоренностей были определены тарифы на перевозки по маршруту БТК.
Согласно документу, приоритетом обозначено внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документацией.
Железнодорожная линия БТК – важная составляющая Среднего коридора. Это проект, который совместными усилиями трех стран должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку – Тбилиси – Карс признана одним из мировых стратегических проектов.
Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги.
Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме.
После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа – Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.
Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.