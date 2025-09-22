https://sputnik-georgia.ru/20250922/khidirbegishvili-saakashvili-zadumal-razbombit-tskhinvali-esche-v-2004-godu-295042683.html

Хидирбегишвили: Саакашвили задумал разбомбить Цхинвали еще в 2004 году

Хидирбегишвили: Саакашвили задумал разбомбить Цхинвали еще в 2004 году

Sputnik Грузия

Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik о важном... 22.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-22T16:30+0400

2025-09-22T16:30+0400

2025-09-22T17:21+0400

аналитика

политика

грузия

михаил саакашвили

колумнисты

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286348998_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_133af14d91174c95ff70beff69275d5c.jpg

С августа 2008 года и по сей день, пока Временная парламентская комиссия по расследованию преступлений режима Саакашвили не опубликовала Заключение, грузинский народ блуждал по дебрям грузинской политики в поисках ответа на вопрос: КТО НАЧАЛ ВОЙНУ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА? Ведь решения международных судов и резолюции международных организаций, заключения международных комиссий и заявления грузинских политиков противоречили друг другу. И вдруг 17 лет спустя грузинский кинорежиссер-документалист Гога Хаиндрава, давая объяснения вышеупомянутой Комиссии, произнес 389 слов (см. стр. 314), после которых задавать этот вопрос просто нелепо. 28 марта 2025 года на заседании Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию преступлений, совершенных действующим с 2003 по 2012 год режимом и должностными лицами режима, Гога (Георгий) Хаиндрава привел неопровержимое доказательство, что тогда была права Россия. Давшие показания до Хаиндрава военачальники Саакашвили подтвердили, что 7 августа 2008 года, за полчаса до полуночи, по приказу Верховного Главнокомандующего Михаила Саакашвили начался артобстрел Цхинвали. Ниже приведу эти 389 слов, произнесенных Хаиндрава, который с 2004 по 2006 год занимал пост госминистра по урегулированию конфликтов, а потом сделаю несколько уточнений и комментариев. Гога Хаиндрава: "Точно не помню, то ли в конце весны или в начале лета, Владимир Путин проводит в Москве скачки, куда приглашены для участия все президенты СНГ со своими лошадьми. Приглашен и Саакашвили. После событий в Аджарии прошел месяц-два, недавно случились аджарские события… В делегации – Гела Бежуашвили, Саакашвили с супругой, я, еще кто-то, может, и был, не помню, но на те скачки, которые прошли на Московском ипподроме, пригласили Саакашвили с супругой, Гелу Бежуашвили и меня. Был накрыт большой стол, за которым президенты сидели вместе, а за маленькими столами сидели мы, премьер-министры стран СНГ, секретари Советов безопасности и те, кто сопровождал президентов. Когда закончились скачки, Путин пригласил президентов; для них был накрыт отдельный стол где-то в здании. Нам отдельно накрыли стол, наверное, столько людей там не помещалось. Было очень интересно, что электрокар – такой маленький, двухместный, которые ездят по полю для гольфа – стоял там у выхода. И когда вышел Путин, он усадил Саакашвили рядом (в гольф-кар), хотя там были Алиев, Назарбаев и другие. Фамилии всех не припомню, очень уважаемые президенты... Приблизительно час-полтора продолжалось застолье. Ипподром маленький, поэтому наши автомобили туда не въехали, въехали только автомобили президентов. Саакашвили звонит Бежуашвили, который сидит рядом со мной, и говорит: "Сейчас я выеду на машине, встречайте и садитесь ко мне в машину". Встретили, сели в машину, и Бежуашвили спрашивает: "Ну, расскажи, что было (о чем вы говорили с Путиным)?" "Да что ты (отвечает ему Саакашвили), у нас была сильная встреча!" Говорю вам слово в слово, что сказал Саакашвили в машине: "Путин мне говорит: "Видишь, как мирно и хорошо решился вопрос Аджарии? Видел же все?! Поэтому, если мы наладим наши отношения так, как надо, урегулируем и проблему Цхинвальского региона – именно такими отношениями, дружбой! Только хочу тебе сказать, что на это мне потребуется время, приблизительно один год. У меня тоже есть общество, в котором, так сказать, есть разные мнения, и вот так, одно за другим (Цхинвальский регион после Аджарии), я не сделаю". В машине тишина… Бежуашвили спрашивает: "Ну и что думаешь?" "Что за один год, где у нас один год? Год нет, это... Я это решу сейчас же, как только вернемся!" – отвечает Саакашвили. Тогда я понял и решил, что, несмотря на большую борьбу против меня, я не уйду в отставку с этой должности. Вернулся в Тбилиси, и вы все хорошо помните события лета 2004 года, когда практически мы все оказались перед лицом военного конфликта…"Арно Хидирбегишвили: Дерби, которые вспоминает Гога Хаиндрава, – это были первые скачки на приз президента России, которые прошли на Московском ипподроме 3 июля 2004 года в рамках неофициального саммита глав государств СНГ. Это стало возрождением традиции, потому что в Российской империи проводились скачки на Императорский приз. Дерби, как известно, – это соревнования между командами одной страны, но я не оговорился: президент России, пригласив участвовать все страны СНГ, подчеркнул этим, что они являются членами одной семьи – Союза Независимых Государств, а Российская Федерация, как ранее Российская империя, продолжает играть консолидирующую роль. Хаиндрава прав. Это событие действительно произошло спустя два месяца после событий в Аджарии, если считать их завершением ночь с 5 на 6 мая 2004 года, когда Аслан Абашидзе вместе с сыном покинули Батуми, вылетев с секретарем Совета безопасности России в Москву. Путин не случайно напомнил Саакашвили про Аджарию. Если бы не президент России, Саакашвили со своими сторонниками никогда бы не смог пересечь границу Автономной Республики, на территории которой, в Батуми, находилась российская военная база, не считая спецназа и других военизированных подразделений аджарских силовых структур. Итак, 3 июля 2004 года в Москве президент РФ Владимир Путин, по свидетельству Георгия Хаиндрава, оказал президенту Грузии Михаилу Саакашвили особые знаки гостеприимства и предложил дружбу и сотрудничество, пообещав помочь решить территориальную проблему Грузии в Цхинвальском регионе, но Саакашвили оказался лжецом и опасным подлецом. Примечательно, что это была уже вторая встреча Саакашвили с Путиным в Москве в 2004 году. Первый раз они встретились 11 февраля 2004 года, и это был первый зарубежный визит только что избранного президента Грузии. В начале встречи президент России поздравил Саакашвили с избранием на пост главы государства. На встрече в Кремле президенты рассмотрели перспективы торгово-экономических отношений, ситуацию с поставками грузинской стороне российских энергоносителей, а также вопросы реструктуризации задолженности Грузии перед Россией. Кроме того, лидеры двух стран подробно обсудили вопросы борьбы с терроризмом и положение на российско-грузинской границе. Силовым структурам России и Грузии тогда были даны поручения о подготовке планов совместной работы как непосредственно на границе, так и во взаимодействии органов безопасности и внутренних дел. Путин и Саакашвили договорились о возобновлении "сочинского процесса", связанного с трехсторонним сотрудничеством России, Грузии и Абхазии в энергетике, восстановлении железнодорожного сообщения и возвращении беженцев. Но Саакашвили сорвал все эти договоренности – точно так же, как график вывода из Грузии российских военных баз. А 11 марта 2020 года в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России отметил, что просил тогдашнего грузинского коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих так и не сдержал – 7 августа 2008 года, в 23 часа 35 минут, по приказу Саакашвили начался артобстрел Цхинвали.P. S. В результате вышеуказанных преступных действий Саакашвили, 18 июля 2009 года, на шестые по счету Скачки на приз президента России, приглашение, кроме президентов постсоветских стран, уже получили лидеры Абхазии и Южной Осетии – Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250909/mir-uznaet-i-uzhasntsya-prestupleniyam-rezhima-saakashvili-294851560.html

https://sputnik-georgia.ru/20250912/russkiy-s-gruzinskim-aktsentom---v-gruzii-50-let-vnushayut-o-rossii-tolko-negativ-294906800.html

https://sputnik-georgia.ru/20250916/kto-rassoril-kavkazskie-narody-drug-s-drugom-i-s-rossiey-294956731.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

саакашвилия грузия цхинвали война