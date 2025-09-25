https://sputnik-georgia.ru/20250925/sostoitsya-li-oktyabrskaya-revolyutsiya-v-gruzii-295088788.html

Состоится ли Октябрьская революция в Грузии?

Главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили о предстоящих выборах в... 25.09.2025

Обычные очередные местные выборы еще не прошли, а шума уже наделали. Выборы 4 октября имеют важное значение не только для граждан страны, но и для Южного Кавказа и соседствующих с Грузией стран региона. Баку и Еревану, Москве и Анкаре не всё равно – кто будет "править бал" в Тбилиси. Кто и почему поднял планку местных выборов на не соответствующий им высокий уровень? На этот и другие вопросы постараюсь ответить в сегодняшней публикации. Корреляция революционных планов радикальной оппозиции и её западных патронов – лютых русофобов, противников действующей грузинской власти – является "секретом Полишинеля". Имею в виду вербальную и финансовую поддержку Евросоюза и группы американских конгрессменов под руководством Джо Уилсона грузинских оппозиционных партий и "гражданского сектора" во главе с экс-правящей партией Саакашвили "Единое национальное движение", которые отказались от участия в выборах с целью осуществить в день выборов, 4 октября, "мирный госпереворот". В отличие от радикальной оппозиции, партия власти "Грузинская мечта" – единственная политическая сила в Грузии, не пользующаяся иностранной поддержкой, ни идеологической, ни материальной. С полной ответственностью добавлю, что миллиардер Бидзина Иванишвили не задействовал в этих выборах свои ресурсы для поддержки кандидата власти, действующего мэра Кахи Каладзе. Конечно, агенты иностранного влияния агентами влияния Грузии станут вряд ли, но даже недолюбливающие "Грузинскую мечту" избиратели крепко подумают, прежде чем отказаться от голосования, особенно – в районах. "Мечтатели" на второй день после выборов опять войдут в свои кабинеты и продолжат работать с того места, на котором остановились 3 октября. Им известны задачи, с которыми они, худо-бедно, справлялись или пытались справиться. А что будет делать оппозиция?! Сколько времени пройдёт, пока они войдут в курс дела?! При этой власти мы живём без войн 13 лет и благодарны ей за это. А оппозиция – это как задача со многими неизвестными, у них не хватает людей даже провести предвыборную кампанию и выставить кандидатов в районах, считают граждане. Поэтому иностранные деньги могут выйти оппозиции боком. Грузинский закон "Об иностранных агентах" – копия американского FARA – начал действовать недавно и не успел перекрыть все иностранные источники – большинство грантов в авральном порядке всё-таки попали в руки радикальной оппозиции, и их собираются использовать для революционного сценария 4 октября. Есть и другие причины, по которым иностранное финансирование оппозиции вызывает ненависть среди большинства населения Грузии, испытывающего известные трудности из-за низких зарплат и пенсий, подорожавших медикаментов, продуктов питания. В первую очередь – это сокращение туристического потока: туристы, особенно российские, остерегаются приезжать в страну, где группы националистически настроенных активистов-ксенофобов ведут себя вызывающе агрессивно, из-за чего рестораны и кафе, гостиницы, магазины и мелкие торговцы, а это всё – частный бизнес, индивидуальный риск, открытый на банковские кредиты! – практически простаивают. Вторая причина – население Грузии, которое застало "революции" и "тбилисские гражданское войны", братоубийственные войны в Абхазии и Цхинвальском регионе, которое устало от всех этих катаклизмов и категорически выступает против всех сторонников новых войн и за расширение отношений с традиционным торговым партнёром – Россией. Третья причина – из-за НПО, получающих крупные гранты в сотни тысяч долларов и евро, под закрытие попали и мелкие неправительственные организации, с трудом получившие гранты в пару-тройку тысяч, которые они собирались потратить по назначению – на экологию, права человека, гендерные и другие тренинги и мероприятия, поэтому нетрудно предугадать их отношение к политическим НПО с революционными планами, руководители которых, как правило, после "революций" попадают в парламент и правительство. В это же время граждане Грузии видят, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе, министр внутренних дел Гела Геладзе, министр экономики Мариам Квривишвили, глава МИД Мака Бочоришвили являются честными, некоррумпированными людьми и не имеют дорогостоящих домов, автомобилей и предметов роскоши. Особенно люди злы на оппозицию, и к этой категории отношусь и я, за то, что из-за неадекватной оппозиции – продажных иностранных агентов, призывающих к физической расправе со сторонникам партии власти и войне с Россией, против российских туристов и за экономические санкции против России, отмену прямых рейсов – граждане Грузии, имеющие законные претензии к власти, в частности к столичному мэру, вынуждены перед выборами, вместо конструктивной критики и требований к власти, молчать, так как любая критика в адрес кандидатов "Грузинской мечты" льёт воду на мельницу радикальной оппозиции и её гуру – Михаила Саакашвили, а также агентов зарубежных спецслужб – экс-президента Зурабишвили, экс-председателя парламента Усупашвили, экс-министра обороны Хидашели и других. Это и есть главный фактор, который пока действует безотказно, но который должна прекратить эксплуатировать власть. Имею в виду страх среди населения, что к власти вернутся реваншисты Саакашвили, которые опять начнут расправы с несогласными, будут пытать, убивать и отнимать имущество, а также воевать с Россией. Очень важно, чтобы власть обновилась – как в кадровом, так и в идеологическом плане. В заключение затрону вопрос выборов в столице как самом крупном в Грузии Тбилисском муниципалитете, в котором 1 млн 35 тысяч 873 избирателя. В выборах совещательного органа – сакребуло Тбилиси – будут участвовать 12 партий, которые выставили девять кандидатов на пост мэра столицы. Выборы в сакребуло Тбилиси будут проходить по смешанной системе: 25 депутатов попадут в городской совещательный орган по голосованию за партии, а 25 – путем прямого голосования в избирательных округах столицы. Шансы преодолеть барьер в 4% и попасть в сакребуло Тбилиси есть у четырех партий: "Грузинская мечта", "Гахария – за Грузию", "Сильная Грузия – Лело" (партия банкира Хазарадзе) и "Гирчи". Почему отказавшаяся от участия в выборах радикальная оппозиция назначила госпереворот на день выборов – 4 октября, когда закон особо строг к любому нарушению правопорядка и запрещает массовые сборища и агитацию? Создаётся впечатление, что оппозиция, устав от четырёх неудачных попыток сменить власть "Грузинской мечты", сознательно лезет на рожон, надеясь, что её жёстко разгонят и она останется в памяти людей как "пострадавшая за демократию от рук диктаторского режима Иванишвили". И чтобы покончить с этим раз и навсегда (да и деньги кончаются, а за идеи воевать они не привыкли!), радикалы подчёркивают, что "начнут и кончат 4 октября", то есть всё закончится в тот же день. На обстоятельство, что радикальная оппозиция уже смирилась с поражением и пытается в последние дни себя продать подороже (скорее всего, уже продала), указывает и то, что ни разу, ни на одном мероприятии, где ежедневно появляется кандидат власти – действующий мэр Каладзе, оппозиция даже не попыталась устроить протестную акцию. И, наконец, самое главное: две оппозиционные партии из 12-ти, участвующие в выборах, которые попадут в сакребуло Тбилиси, открыто работают на легитимность выборов: Гахария скрывается от правосудия в Германии и отдал свой электорат банкиру Хазарадзе, который, чтобы не попасть в тюрьму за аферу с портом Анаклия, стоившим госказне более 200 млн долларов, будет пай-мальчиком. Именно взамен на обещание вести себя хорошо, его с компаньоном Джапаридзе выпустили из тюрьмы, но при любом неверном шаге все его прошлые махинации станут опять актуальны. У Гахария одна цель – воссоединиться с семьёй, которой хотя бы разрешат вылететь к нему в Германию. Что касается второго тура, который состоится 1 ноября, если ни один кандидат не наберёт больше 50 процентов голосов, то для власти он нежелателен. Оппозиция, почувствовав свою силу, может вывести критическое количество своих сторонников, с которыми правоохранителям справиться будет сложно. Поэтому Каха Каладзе должен постараться набрать 50% и один голос в первом туре, на что рассчитывает правящая партия, чтобы избежать лишних проблем. Хотя второй тур всегда является показателем справедливых, "прозрачно" проведённых выборов. Ещё один "чёрный пиар", который сегодня в Грузии не работает, так же, как обещания "революции", это русофобия, которой мэр Тбилиси никогда не грешил, напротив – будучи министром энергетики, Каха Каладзе летал в Москву и решил проблемы с Газпромом. Оппозиция называет футболиста с мировым именем, чемпиона Каладзе другом друзей Кадырова за его дружбу с северокавказскими спортсменами мирового уровня. Сейчас раздувают историю, как Каладзе принимал в Тбилиси Хамзата Чимаева, чеченского бойца ММА, чемпиона UFC в среднем весе. Каладзе опубликовал видео, на котором обнимает Чимаева, а в подписи к видео написано: "Добро пожаловать в Тбилиси, мой брат". Но это дало обратный результат – сильные люди вообще пользуются у грузин уважением, а вежливые ответы оппозиционным журналисткам, пристававшим к добряку Чимаеву с провокационным вопросом: "Абхазия – это Грузия?", на что Чимаев с улыбкой ответил: "Я там не бывал, не знаю, я спортсмен, а не политик", – завоевали симпатии тбилисцев.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

