Эту Европу мы не заказывали! Папуашвили – о беспорядках в Грузии, насилии и реакции Запада

Эту Европу мы не заказывали! Папуашвили – о беспорядках в Грузии, насилии и реакции Запада

МВД возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям 08.10.2025

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Власти Грузии намерены привлечь к ответственности всех, кто при внешнем содействии и молчаливом согласии Запада участвовал в попытке государственного переворота 4 октября, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире Первого канала. Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. По словам главы парламента, участники акции протеста сознательно шли на обострение и стремились к кровопролитию. "Они пришли, чтобы свергнуть власть, и именно там состоялся коллективный акт предательства государства со стороны этих нескольких тысяч человек", – отметил Папуашвили. Он напомнил, что подобные призывы уже приводили к хаосу в 1990-х годах, и подчеркнул, что многие из нынешних участников акций – представители того поколения или их дети, которые фактически пытаются вернуть страну в те тяжелые времена. Папуашвили добавил, что все участники попытки переворота понесут наказание, и подчеркнул, что государство "разберется с каждым предателем, даже с теми, кто предал своих же". "Их посадят вместе в тюрьму. Пусть там решают, кто кого предал", – заявил он. По словам спикера парламента, те несколько тысяч человек, которые 4 октября вышли на акцию, общество время от времени видит в проявлениях враждебности к стране. "Это люди с явными эмоциональными проблемами, которые выплескивают свои внутренние травмы на общество", – сказал Папуашвили. Он подчеркнул, что всему этому потворствует Брюссель, а некоторые иностранные дипломаты своим молчанием фактически поощряют насилие и экстремизм в Грузии. "Почему бы им не сказать несколько слов, что нападение на дворец президента Грузии недопустимо?.. Потому что это, таким образом, это косвенное послание, что ваше поведение верное. У вас есть молчаливое согласие. Вы действуете правильно, вы настоящие, истинные европейцы", – заявил Папуашвили. Глава парламента отметил, что Европа, которую сегодня демонстрируют, – это не Европа мира и благосостояния, к которой стремилась Грузия, а Европа насилия, разрушений и экстремизма. Папуашвили заявил, что власти Грузии не позволят запугать себя обвинениями и будут добиваться от западных партнеров четкой позиции и осуждения нападения на президентскую резиденцию. "Каждый иностранный дипломат должен хотя бы раз открыто осудить насилие, совершаемое теми, кого они поддерживают", – отметил спикер парламента. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась: часть участников акции попыталась штурмовать резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В ту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции. МВД возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

