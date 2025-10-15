https://sputnik-georgia.ru/20251015/glava-mid-finlyandii-sprovotsirovala-skandal-v-gruzii-pochemu-premer-otmenil-vstrechu-295374789.html

Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал в Грузии: почему премьер отменил встречу

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Грузию обернулся дипломатическим скандалом: премьер-министр Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу из-за ее участия в незаконной акции и распространения ложных заявлений. Накануне глава МИД Финляндии посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси и выразила поддержку ее участникам. В своем видеообращении Валтонен заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, чтобы выразить обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По ее словам, граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека. Появление действующего председателя ОБСЕ на акции протеста в правящей команде расценили как поощрение радикализма. По мнению депутата партии "Грузинская мечта" Георгия Чакветадзе, если бы Валтонен действительно придерживалась принципа беспристрастности, она бы навестила полицейских, пострадавших от действий реваншистов, и осудила насильственные протестные акции. "В противном случае ее появление в Тбилиси на проспекте Руставели может быть воспринято как поощрение радикализма", – написал Чакветадзе в соцсети X. В нарушении грузинского законодательства, а также статьи 41 Венской конвенции обвинил Валтонен председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, действия главы МИД Финляндии и действующего председателя ОБСЕ во время акции у парламента нарушают грузинское законодательство и международные нормы. Министр своим участием фактически выражает поддержку организаторам насильственного переворота, подчеркнул он."Этим министр показывает грузинскому обществу, что она поддерживает организаторов насильственного переворота, а основанный на правилах международный порядок на деле является лишь пустой фразой", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети X. Перед тем как отправиться на акцию протеста, Валтонен встретилась с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, после чего главы МИД двух стран выступили на совместной пресс-конференции. Как заявила Валтонен, на встрече с грузинским коллегой она обсудила вопросы, вызывающие обеспокоенность у стран-участниц ОБСЕ, включая законодательство, ограничивающее гражданское общество и СМИ. Валтонен также осудила задержания оппозиционных лидеров, назвав их результатом "несоразмерных юридических процедур", и отметила, что свобода выражения мнений и собраний в Грузии вызывает сомнения. По ее словам, гражданское общество не является угрозой стабильности, а, напротив, представляет собой важную часть демократической системы. "К сожалению, в последнее время мы видим, что власти делают шаги не в направлении расширения свобод, а, наоборот, их ограничения. Аресты лидеров оппозиции означают, что у народа нет возможности сделать свободный выбор на выборах, а организациям гражданского общества становится все труднее осуществлять свою деятельность", – заявила Валтонен. Она призвала грузинские власти найти выход из политического кризиса, восстановить доверие и укрепить демократические институты, подчеркнув готовность ОБСЕ содействовать этому процессу. В ответ глава МИД Грузии отметила необходимость "объективной оценки политических процессов" в стране, напомнив о событиях 4 октября, когда в день выборов в органы местного самоуправления протест оппозиции закончился столкновениями с полицией после попытки демонстрантов прорваться в резиденцию президента. "Говоря о необходимости укрепления демократических институтов, мы не должны упускать из виду атаки, направленные против функционирования этих институтов – в том числе парламента, института президента и всех тех структур, создание которых происходит при участии гражданского общества, когда люди своим решением участвуют в выборах и выбирают власть", – заявила Бочоришвили. Через несколько дней после выборов БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) выразило обеспокоенность насильственными протестами, последовавшими после муниципальных выборов 4 октября, и призвало власти страны уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить безопасную и свободную деятельность гражданского общества. Элина Валтонен прибыла в Грузию из Армении, а из Тбилиси направится в Азербайджан. Это был ее первый визит в регион в новой должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

