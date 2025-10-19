Стартует продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Испании в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20251019/startuet-prodazha-biletov-na-match-futbolnykh-sbornykh-gruzii-i-ispanii-v-tbilisi-295438040.html
Сборная Грузии по футболу завершит отборочный цикл чемпионата мира в ноябре
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Продажа билетов на футбольный матч сборных Грузии и Испании в рамках пятого тура отборочного этапа чемпионата мира начнется 20 октября в 12:00, сообщили в Федерации футбола. Сборная Грузии по футболу завершит отборочный цикл чемпионата мира в ноябре: 15 ноября национальная команда примет Испанию в Тбилиси, а 18-го – сыграет на выезде с Болгарией. Билеты на матч Грузия-Испания доступны на сайте biletebi.ge. Один покупатель сможет приобрести не более трех билетов. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:12 19.10.2025 (обновлено: 11:47 19.10.2025)
