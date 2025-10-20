https://sputnik-georgia.ru/20251020/postanovka-v-buche--pochemu-vnov-vsplyl-feyk-trekhletney-davnosti-295447158.html

Постановка в Буче – почему вновь всплыл фейк трехлетней давности

Постановка в Буче – почему вновь всплыл фейк трехлетней давности

Sputnik Грузия

Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в своей колонке на Sputnik рассказывает, почему "Буча" – это антироссийская провокация, и постановка подобных... 20.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-20T13:15+0400

2025-10-20T13:15+0400

2025-10-20T13:23+0400

политика

аналитика

колумнисты

сша

украина

в мире

дональд трамп

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/09/290258844_0:207:3078:1938_1920x0_80_0_0_7359d86d6c614cfff1fb22617e4682df.jpg

Я попал под санкции киевского режима из-за того, что еще в 2022 году, после возвращения из зоны СВО в Грузию, выступая в телевизионных эфирах, рассказал, что трагедия в Буче – очередная антироссийская фабрикация. Кстати, оказался в компании вместе со Стивеном Сигалом и Такером Карлсоном, которые тоже чем-то разозлили режим. Попадание под санкции еще раз убедило меня, что я рассказал правду. Сомнения в подлинности устроенной якобы российскими военными резни в маленьком городишке под Киевом у меня возникли сразу, как только на пропагандистских украинских видео показали почти аккуратно разложенные вдоль проезжей части улиц трупы гражданских лиц. Это не картина массового расстрела пленных или прицельная или бесцельная стрельба по гражданским лицам – мертвые тела так не падают. К тому же вряд ли такое количество людей выходило одновременно на улицу во время боевых действий. Поэтому я предположил, что трупы были привезены и разложены позже, когда российских военных в Буче уже не было. На распространенных самими украинскими спецназовцами видео, а украинский спецназ вошел в Бучу первым после того, как город добровольно оставили российские войска, видно, что они встречают на улицах Бучи живых людей и никаких трупов там нет. Это тоже доказывает, что место имела постановка. И вообще, возникает вопрос: почему российские военные вдруг стали садистами именно в Буче, если верить киевско-западной пропаганде?! Ведь в Буче не было никаких очагов сопротивления, никаких провокаций со стороны местного населения, которые могли теоретически вызвать неправомерную агрессию российских военных? Ответ прост: не было никаких зверств российских военных. Бучу придумали после Стамбульских переговоров в конце марта 2022 года, когда российское руководство приняло решение добровольно отвести войска с киевского направления, и появился шанс быстрого фактического прекращения огня. Но, как мы помним, западные державы, в первую очередь Великобритания, заставили Киев отказаться от достижения мира с Россией и в нарушение договоренностей в Стамбуле пошли на эскалацию конфликта, который с тех пор стал полномасштабным. Как и летом 2014 года, когда России вменяли сбивание малазийского пассажирского "Боинга" с целью оправдать введение финансовых санкций против России, Буча стала фактором, оправдывающим жесткое отношение к Москве и попытку изолировать Россию от всего остального мира как агрессора, и силу, поощряющую военные преступления. Теперь в 2025 году, когда реалии, существующие в мире, значительно отличаются от реалий 2022 года, тематика Бучи вдруг всплыла и стала актуальной. Британская газета The Sunday Times назвала имена 13 российских офицеров, предположительно, причастных к убийству местных жителей в украинском городе Буча в Киевской области. В публикации утверждается, что их личности были установлены независимыми юристами и следователями с использованием открытых источников информации. Имена всех 13 человек были подтверждены украинскими службами безопасности. Восьми офицерам украинская прокуратура выдвинула официальные подозрения. Байка о массовых преступлениях русских нужна для того, чтобы убедить мир, в том числе и администрацию Трампа, в том, что русские – "варвары", с ними нельзя договариваться и признавать суверенитет России над присоединенными к ней на основании народного волеизъявления регионами. К той же категории относится и выдумка о "похищении детей" русскими из Украины. Антироссийская пропаганда попыталась дезинформировать даже супругу Дональда Трампа, хотя итоги коммуникации между президентом России Путиным и первой леди США еще раз подтвердили, что российское государство никого не похищало и у него имеется готовность отдать всех детей родом из Украины и находящихся в России, если найдутся законные родственники этих детей. Вполне очевидно, что США в лице Трампа согласны на признание Новороссии и Донбасса частью единого Российского государства. Несмотря на то что в долгосрочной перспективе США и Россия остаются конкурентами (как минимум), и Трамп, как представитель интересов американского энергетического сектора, всячески пытается снизить значение России как энергетической державы, все же готов пойти на уступки с Россией там, где это относительно безболезненно для США. Трамп не воспринимает Россию в качестве тотального врага, в отличие от глобалистов, которые имеют нереалистичную цель поставить на колени великую державу. Торговый реалист Трамп готов сделать уступки за счет Украины и по праву считает, что признание суверенитета России над Новороссией и Донбассом будет соответствовать принципам справедливости. Независимо от амбивалентности Трампа, от его привычки два-три раза в день делать взаимоисключающие заявления по многим вопросам политики, в его подходе постоянно просматривается реальное восприятие России и президента Путина как фактора силы, с которым нужно и можно договариваться. Это константа трамповской внешней политики, и Путин это прекрасно понимает. Путин дает Трампу возможность пиариться и пропускает мимо своих ушей порой маргинальные высказывания американского президента. Путин умело играет с Трампом и последовательно продвигает интересы России так, чтобы в США это продвижение не воспринималось в качестве наступления на американские интересы. Именно этому диалогу пытаются помешать посредством громких внешних раздражителей вроде неправдивой истории Бучи. Хочу также отметить: каких-то отдельных нарушений, единичных, со стороны русских тоже не исключаю, ведь, к сожалению, такие случаи порой происходят в боевых условиях, на войне. Но мне вспоминается августовская война 2008 года. Тогда со стопроцентной точностью не было никаких фактов военных преступлений со стороны русских военнослужащих в отношении мирного населения Грузии. На эту тему я сам опрашивал жителей приграничных с зоной осетинского конфликта сел, и есть мой фильм в Интернете на ту же тему. Поэтому я больше доверяю русским и на Украине, чем украинской и западной пропаганде! И еще пару слов конкретно о грузино-российских отношениях (которых на дипломатическом уровне, увы, все еще нет): решение ЕСПЧ о выплате Россией Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года считаю провокацией в тот момент, когда конфронтация между двумя соседями практически заморожена на фоне военной конфронтации на Украине. В ЕСПЧ прекрасно знают, что, во-первых, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть Стороной Европейской конвенции о правах человека. А во-вторых, в июне 2022 в России был принят Федеральный закон, которым устанавливается, что постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации (Федеральный закон от 11.06.2022 г. № 180-ФЗ). Так разве можно воспринимать решение суда иначе как политически мотивированное, направленное на подрыв стабильности? Ведь возрастет политическое давление на нынешнее правительство, потребовать от России выплаты компенсации в то время, как Россия официально не может исполнять решения ЕСПЧ, и сам пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не выполнит решение ЕСПЧ. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250908/pritesnenie-pravoslavnykh-na-ukraine-i-podryvnuyu-deyatelnost-varfolomeya-obsudili-v-tbilisi-294843377.html

https://sputnik-georgia.ru/20250804/bylo-li-predatelstvo-paradoksalnaya-aktualnost-georgievskogo-traktata-294395830.html

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

политика, аналитика, колумнисты, сша, украина, в мире, дональд трамп, грузино-российские отношения