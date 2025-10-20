https://sputnik-georgia.ru/20251020/vybral-rol-steny-vmesto-mosta--glava-parlamenta-gruzii-ob-otzyve-posla-germanii-295446553.html

Выбрал роль стены вместо моста – глава парламента Грузии об отзыве посла Германии

Выбрал роль стены вместо моста – глава парламента Грузии об отзыве посла Германии

20.10.2025

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер вместо того, чтобы играть роль моста, выбрал роль стены, поэтому власти Грузии надеются, что его отзыв станет сигналом к перезагрузке двусторонних отношений между Тбилиси и Берлином, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. МИД Германии 19 октября вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси.Глава парламента отметил, что действия немецкого посла, который, по его словам, поддерживал радикальные группы и критиковал грузинское правительство, нанесли ущерб 30-летнему особому партнерству между Грузией и Германией. Он выразил надежду, что отзыв посла станет сигналом к "перезагрузке" отношений и подчеркнул готовность Тбилиси вернуть сотрудничество с Берлином на достойный уровень. "Для нас главное, и мы надеемся, что это сигнал к переосмыслению… Мы надеемся, что в правительстве Германии задумались и осознали, что деятельность действующего посла лишь создавала трудности во взаимоотношениях между нашими правительствами", – отметил он. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Папуашвили также прокомментировал заявление Еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, в котором она обвинила власти Грузии в распространении дезинформации о ЕС в стране. Кос осудила ложные обвинения и нападки на европейские институты, представителей ЕС и страны-члены, а также призвала грузинское правительство прислушиваться к народу, вести диалог с гражданским обществом и учитывать стремление граждан стать частью Европы. По словам Папуашвили, Кос проявляет избирательное отношение к Грузии, поддерживая лишь тех граждан, кто получает финансирование от ЕС. Он подчеркнул, что до сих пор она не осудила насильственный штурм президентского дворца и финансируемых Евросоюзом участников этих событий. "До тех пор, пока госпожа Кос и другие бюрократы из Брюсселя не осудят насильственный штурм президентского дворца, не дистанцируются от насилия и не прекратят финансирование и поддержку этих насильников, такие заявления, конечно, являются лишь лицемерием и ничем иным", – заявил Папуашвили. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

