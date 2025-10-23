Грузия
Задержан родственник экс-главы СГБ Грузии по делу о легализации незаконных доходов
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Генпрокуратура Грузии задержала родственника бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили – Андриа Лилуашвили – за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере в рамках масштабного расследования уголовного дела о коррупции в высших эшелонах власти, сообщили на брифинге в ведомстве. Семнадцатого октября были проведены обыски в домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц. Были изъяты различные электронные устройства, документы и крупная сумма денег (более 7 млн долларов). По данным прокуратуры, Андриа Лилуашвили грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов и отмывание денег. Экс-премьер Грузии на допросе признал получение незаконных доходов &gt;&gt;Накануне бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время допроса признал факты получения незаконных доходов на протяжении многих лет. В ближайшие дни следствие рассмотрит вопрос квалификации его действий и избрания в отношении Гарибашвили меры пресечения на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств. Кроме того, 18 октября Служба государственной безопасности также назвала имена лиц, в домах которых прошли обыски параллельно с домами Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе: в частности, обыски были проведены в домах Ромео Микаутадзе, Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Андриа Лилуашвили и членов их семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Генпрокуратура Грузии задержала родственника бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили – Андриа Лилуашвили – за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере в рамках масштабного расследования уголовного дела о коррупции в высших эшелонах власти, сообщили на брифинге в ведомстве.
Семнадцатого октября были проведены обыски в домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц. Были изъяты различные электронные устройства, документы и крупная сумма денег (более 7 млн долларов).
По данным прокуратуры, Андриа Лилуашвили грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов и отмывание денег.
Экс-премьер Грузии на допросе признал получение незаконных доходов >>
Накануне бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время допроса признал факты получения незаконных доходов на протяжении многих лет.
В ближайшие дни следствие рассмотрит вопрос квалификации его действий и избрания в отношении Гарибашвили меры пресечения на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств.
Кроме того, 18 октября Служба государственной безопасности также назвала имена лиц, в домах которых прошли обыски параллельно с домами Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе: в частности, обыски были проведены в домах Ромео Микаутадзе, Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Андриа Лилуашвили и членов их семей.
