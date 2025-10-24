https://sputnik-georgia.ru/20251024/partiya-gakhariya-vozvraschaetsya-v-parlament-gruzii--reshenie-vyzvalo-buryu-kritiki-295516497.html

Партия Гахария возвращается в парламент Грузии – решение вызвало бурю критики

Партия Гахария возвращается в парламент Грузии – решение вызвало бурю критики

Лидер оппозиционной партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии и, по информации грузинских СМИ, получил там вид на жительство 24.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" действует исходя из собственных интересов и указаний внешних покровителей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния. Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года. По их итогам партия получила 12 мест в законодательном органе и войдет в парламент с таким же количеством депутатов. Решение партии Гахария прекратить бойкот и войти в парламент не окажет никакого влияния на работу законодательного органа – парламент от этого ничего не выиграет и не потеряет, считает депутат. В свою очередь, другой депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани считает, что внешние кураторы решили действовать более диверсифицированно: если оппозиционную партию "Лело" они попытались представить как экстремистскую, то в случае с партией Гахария выбрали другую линию – будто бы она конструктивна, и сохранили мандаты "на черный день". По словам депутата, большую часть оппозиции они оставили на улице, рассчитывая, что смогут заставить "Грузинскую мечту" пойти на компромисс. "Вход партии Гахария в парламент означает, что кураторы “глубинного государства” посмотрели правде и реальности в глаза. Похоже, они не хотят сбрасывать последние карты и стремятся сохранить в парламенте тех, кто будет озвучивать их месседжи", – заявил Мачавариани.Сам лидер партии Георгий Гахария находится в Германии с июня 2025 года. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, отказавшихся явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Он выступил перед комиссией дважды, во второй раз – в начале июля, уже находясь за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

