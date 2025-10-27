Цилосани: визы и аплодисменты Запада не стоят суверенитета Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251027/tsilosani-vizy-i-aplodismenty-zapada-ne-stoyat-suvereniteta-gruzii-295549597.html

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Во время парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года, грузинский народ сделал свой выбор и ясно заявил, что суверенитет страны не будет обменян ни на что, в том числе и на либерализацию визового режима с Евросоюзом, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, прошедшие в парламент, а также поддерживающие их неправительственные организации и экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиция утверждает, что голосование было "тотально сфальсифицировано", и требует проведения новых выборов. По словам вице-спикера, самое важное заключается в том, что народ Грузии поддержал идею мирной жизни в стране и недопустимости любых военных сценариев. Она также напомнила о предвыборном обещании "Грузинской мечты" в случае победы на выборах инициировать запрет бывшей правящей партии "Единое национальное движение". "В то же время мы прошли этап, который дал нам основание уже в ближайшие дни внести конституционный иск, чтобы идея быть „нацем“ была запрещена – вместе со всеми людьми, субъектами или активистами, которые за эти годы делали все, чтобы нанести вред стране. Именно такое поручение дал нам грузинский избиратель своим решением на выборах 26 октября", – отметила она. Правящая партия "Грузинская мечта" готовит иск в Конституционный суд Грузии с требованием запрета ряда оппозиционных сил. Под возможный запрет могут попасть до десяти партий, включая "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело", "За Грузию" и "Стратегию Агмашенебели". В правящей команде утверждают, что главная цель иска – "оздоровление политической системы Грузии". При этом Цилосани считает, что возможное приостановление визовой либерализации с ЕС станет несправедливым решением и большим разочарованием для грузинского народа. По ее словам, граждане Грузии не заслужили ограничения права на безвизовые поездки, поскольку этот бенефит был справедливо получен. Депутат не исключила возможность приостановления безвиза, однако выразила надежду, что результаты местных выборов 4 октября, подтвердившие приверженность граждан независимости, повлияют на позицию Брюсселя. "Эти выборы показали, что грузины не меняют своей позиции, несмотря на давление и шантаж. Возможно, это заставит ЕС воздержаться от ошибочного решения. Настроение будет крайне негативным, если применят карательную меру только потому, что грузинский народ выбрал независимость, а не подчинение чужой воле", – подчеркнула Цилосани. С 28 ноября 2024 года в Грузии проходят акции протеста в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Участники митингов обвиняют правительство в отказе от европейской интеграции и требуют отменить это решение, а также провести досрочные парламентские выборы. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

