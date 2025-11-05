https://sputnik-georgia.ru/20251105/kobakhidze-gruziya-gotova-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-kitaem-v-ramkakh-srednego-koridora-295662801.html
Кобахидзе: Грузия готова укреплять сотрудничество с Китаем в рамках Среднего коридора
Кобахидзе: Грузия готова укреплять сотрудничество с Китаем в рамках Среднего коридора
05.11.2025
Средний коридор

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.

Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.

Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
Премьер Грузии подчеркнул, что обе страны продвигают общие цели – мир, стабильность и процветание, особенно в рамках инициативы "Один пояс, один путь"
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузия готова продолжить активное сотрудничество с Китаем для роста транспортного потока между Китаем и Европой в рамках Среднего коридора, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo, сокращенно – CIIЕ).
Грузинская делегация во главе с Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. Кроме того, Грузия принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая открылась 5 ноября в качестве почетного гостя.
"Грузия в очередной раз подтверждает свою готовность продолжать сотрудничество в рамках Среднего коридора для содействия росту транспортного потока между Китаем и Европой", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства Грузии, количество контейнеров, перевезенных по Среднему коридору между Китаем и Грузией, увеличилось на 71% в январе-августе 2025 года. Кроме того, объем перевезенных грузов в 2024 году в 15 раз превысил показатель предыдущего года.
Китай также стал одним из основных торговых партнеров Грузии. Как отметил глава правительства, вступление в силу в январе 2018 года соглашения о свободной торговле, охватывающего почти 95% грузинского экспорта, изменило правила игры и значительно увеличило объемы торговли.
"Только за первые девять месяцев 2025 года товарооборот достиг 1,6 миллиарда долларов, что представляет собой впечатляющий рост на 15%. Такой рост товарооборота отражает прочность наших двусторонних экономических отношений и указывает на еще больший потенциал для расширения в ближайшие годы", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, Грузия стремится к дальнейшему укреплению благоприятной деловой среды, привлечению инвестиций и углублению сотрудничества в широком спектре секторов.
"Наряду с прочной экономической базой, амбициозные инфраструктурные проекты Грузии, включая глубоководный порт Анаклия, автомагистраль "Восток-Запад", подводный черноморский кабель, проект Тбилисского международного аэропорта и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, превращают страну в ключевой торговый и транспортный маршрут между Китаем и Европой, укрепляя региональное взаимодействие и способствуя развитию экономического сотрудничества", – заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление благоприятной деловой среды, привлечение новых инвестиций и углубление сотрудничества по широкому спектру секторов.
Он также отметил, что VIII Китайская международная выставка импорта с момента своего основания стала важной площадкой для укрепления торговли, развития партнерских отношений и продвижения инновационных решений. Она способствует формированию более открытой и устойчивой мировой экономики.
"Выставка продолжает демонстрировать приверженность Китая содействию международному сотрудничеству и общему росту, создавая новые возможности. Китай и Грузию связывают давние партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии", – заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что обе страны продвигают общие цели – мир, стабильность и процветание, особенно в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.