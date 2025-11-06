https://sputnik-georgia.ru/20251106/signal-trevogi-dlya-evropy-glava-mid-gruzii-raskritikovala-pozitsiyu-bryusselya-295675375.html

Сигнал тревоги для Европы: глава МИД Грузии раскритиковала позицию Брюсселя

По словам главы МИД Грузии, политические процессы в стране поддерживались иностранным финансированием, и именно это пытались скрыть те, кто выступал против... 06.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Происходящее в отношении Грузии должно стать тревожным сигналом для европейских политиков, так как попытка закрыть глаза на очевидную несправедливость в отношении Тбилиси может иметь негативные последствия для самого европейского политического истеблишмента, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Согласно опубликованному докладу, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии. По словам министра, сложившаяся ситуация не позволяет оставаться безучастными, поскольку предпринимаются многочисленные целенаправленные шаги против одной страны и ведется скоординированная кампания. Она отметила, что существующая проблема проявилась и в рамках ПА Евронест. Делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-м пленарном заседании ПА Евронест в Ереване. Между тем по итогам заседания была принята критическая резолюция по Грузии, в которой Парламентская ассамблея осуждает "систематическое нападение режима "Грузинской мечты" на демократические институты Грузии", а также "фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года" и, следовательно, не признает власть партии "Грузинская мечта". "Когда заявляют, что приглашают представителей гражданского общества, а на деле мы видим там приглашенных политиков, это еще раз наглядно показывает, насколько стерта граница между т.н. гражданским обществом и политиками, которых так активно финансировали", – добавила она. По словам Бочоришвили, политические процессы в стране поддерживались иностранным финансированием, и именно это старались скрыть те, кто выступал против закона о прозрачности. Комментируя события 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента, министр заявила, что распространенное из Брюсселя единственное заявление исказило произошедшее и создало ложное представление о событиях в Грузии. Бочоришвили подчеркнула, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский не может высказать позицию, отличную от линии Европейской службы внешних действий, поэтому ожидать от него других комментариев не стоит. "Его позиция полностью совпадает с заявлениями Каи Каллас и Марты Кос", – отметила Бочоришвили.Ранее Герчинский на вопрос о событиях 4 октября лишь напомнил о заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос. По словам Герчинского, они "призвали все стороны воздержаться от насилия, сохранять спокойствие, проявлять сдержанность в период после выборов, а также призвали власти обеспечить защиту прав человека". Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

