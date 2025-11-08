https://sputnik-georgia.ru/20251108/nachalo-peregovorov-o-vstuplenii-v-es-ne-prerogativa-gruzii--glava-mid-295699528.html

Начало переговоров о вступлении в ЕС не прерогатива Грузии – глава МИД

Павел Герчинский подтвердил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС было принято за пять месяцев до заявления Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Открытие переговоров о вступлении в ЕС не входит в компетенцию властей Грузии, и обвинять их в этом абсурдно, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Оппозиция и европейские политики все чаще обвиняют Грузию в отказе от стремления вступить в ЕС и выполнения условий для начала переговоров. По ее словам, использование Евросоюзом в качестве инструмента наказания приостановления программ сотрудничества – это печальная данность для Грузии."Что касается самих программ, мы неоднократно слышали решение Европейского союза о том, что одним из механизмов наказания будет приостановка различных программ с Грузией. Это решение также было принято давно, однако для актуализации вопроса, для повторной постановки в политическую повестку дня, мы видим, что периодически происходит возвращение к этому вопросу", – сказала глава МИД. ЕС, а не Грузия, приостановил процесс евроинтеграции – премьер>>Посол ЕС Павел Герчинский подтвердил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС было принято за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В письме МИД он указал, что, в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, участие Грузии в ряде проектов ЕС по безопасности и борьбе с организованной преступностью приостановлено. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". Доклад Еврокомиссии говорит о регрессе ЕС, а не Грузии – Папуашвили>>27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

