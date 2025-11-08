https://sputnik-georgia.ru/20251108/napominanie-voditelyam-s-1-dekabrya-v-gruzii-perekhodyat-na-zimnyuyu-rezinu--295700337.html

Напоминание водителям: с 1 декабря в Грузии переходят на зимнюю резину

Напоминание водителям: с 1 декабря в Грузии переходят на зимнюю резину

Если автомобиль не соответствует требованиям, владельца могут оштрафовать, запретить проезд и даже изъять автомобиль 08.11.2025

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Использование зимней резины с 1 декабря по 1 марта будет обязательным на определенных участках дорог Грузии как международного, так и государственного значения. Полиция не будет пропускать автомобили на летней резине в указанный период на участках от узла Осиаури до узла Сурами, а также от Рикотского перевала до Цева трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию. Также подобное ограничение будет действовать на участке от поворота на Дманиси до Гегути трассы Поничала-Марнеули-Гегути, ведущей к грузино-армянской границе, на участке Квишхети-Вале трассы в направлении Турции-Хашури-Ахалцихе-Вале, на объездной трассе ЗАГЭС-Рустави, на участке от Ахалцихе до границы с Арменией трассы Ахалцихе-Ниноцминда. Запрет на летние шины будет также действовать на трассе Ахалкалаки-Карцахи в направлении границы с Турцией. Подобные ограничения введут и на 1,3 тысячи километров внутренних дорог, в том числе на ряде участков трасс Батуми-Ахалцихе, Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, Кутаиси-Алпана-Мамисони, Тианети-Заридзееби-Жинвали, Тбилиси-Тианети, Тбилиси-Манглиси, Вазиани-Гомбори-Телави, в поселке Бакуриани, Чохатаури-Бахмаро и других. Какой должна быть зимняя резина Согласно требованиям, определенным постановлением правительства Грузии, срок изготовления шин должен быть не менее 10 лет, год изготовления должен быть виден, глубина ходовой части протектора должна быть не менее 3 миллиметров для легковых автомобилей и грузовиков и не менее 4 миллиметров для микроавтобусов и автобусов весом менее 5 тонн. На шинах должен быть символ снежинки. Как идет строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией?>>Цепи противоскольжения должны быть заводского изготовления, соответствовать диаметру шин и использоваться только для проезда по снегу или льду. Права полиции Полицейские в Грузии будут иметь право проверить все шины автомобиля на соответствие нормам и могут для этого попросить автомобиль съехать с дороги. Осмотр производится визуально, для измерения глубины протектора сотрудники полиции имеют право использовать специальное оборудование. Если автомобиль не соответствует требованиям, владельца могут оштрафовать, запретить проезд и даже изъять автомобиль, если он несет потенциальную угрозу другим участникам дорожного движения. Штраф составит 100 лари. На дорогах Грузии появятся весы для грузовых автомобилей>>Кроме того, водитель потеряет 5 баллов из 100, ежегодно начисляемых на права, выдаваемые в Грузии. Неподчинение требованию полиции в Грузии является административным нарушением, а оказание сопротивления – уголовным преступлением.Текущий курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7075 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

