"Нацдвижение" идет в суд против "Грузинской мечты": реакция правящей партии

4 ноября Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их... 10.11.2025, Sputnik Грузия

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

тея цулукиани

леван бежашвили

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Переход спора бывшей правящей партии "Единое национального движения" против "Грузинской мечты" из улицы в суд – это шаг вперед, поскольку любые разногласия лучше решать в рамках закона, а не через протесты или деструктивные действия, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. "Нацдвижение" начинает конституционное разбирательство против "Грузинской мечты". Иски будут подаваться в три этапа: сначала оспорят выводы следственной комиссии, затем законы, позволяющие запрещать партии, а третий этап будет связан непосредственно с иском самой "Грузинской мечты". Как заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили, эти аргументы будут иметь решающее значение на этапе рассмотрения дела в Страсбургском суде. "Если они перейдут с улицы в суд, это шаг вперед, и мы это приветствуем. Лучше обсуждать любые юридические аргументы в суде, чем устраивать прогулки по улицам, деструктивные действия или революции", – заявил Шарманашвили в интервью Первому каналу. Депутат уверен, что оппоненты обречены на проигрыш в конституционном споре, так как временная следственная парламентская комиссия по главе с Теей Цулукиани действует на основании Конституции, и пока не было ни одного возражения относительно ее выводов. Ранее, 4 ноября, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. Иск, который обнародован на сайте суда, касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Слушания по делу продлятся до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

