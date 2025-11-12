https://sputnik-georgia.ru/20251112/krushenie-turetskogo-voennogo-samoleta-v-gruzii-kobakhidze-vyrazil-soboleznovaniya-erdoganu-295751250.html

Крушение турецкого военного самолета в Грузии: Кобахидзе выразил соболезнования Эрдогану

Крушение турецкого военного самолета в Грузии: Кобахидзе выразил соболезнования Эрдогану

Турецкие власти совместно с грузинской стороной следят за ходом поисково-спасательной операции после крушения военного самолета, сообщает МИД Турции 12.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с крушением турецкого военного самолета. По данным МВД Грузии, турецкий военный самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от грузино-азербайджанской границы. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна. На борту самолета находились 20 военнослужащих. "Я выразил искренние соболезнования президенту Эрдогану в связи с трагическим крушением грузового самолета военно-воздушных сил Турции в Грузии. В это трудное время Грузия полностью солидарна с нашими турецкими друзьями. Наши мысли с жертвами, их близкими и всеми, кого затронула эта трагедия", – написал Кобахидзе в соцсети Х.Информацию о телефонном разговоре между Кобахидзе и Эрдоганом распространила также администрация президента Турции. Как отмечается в сообщении, во время беседы стороны обсудили текущую ситуацию с поисково-спасательными работами, начатыми после катастрофы турецкого военного транспортного самолета в Грузии. "Премьер-министр Грузии выразил президенту соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в авиакатастрофе. Президент Эрдоган поблагодарил Кобахидзе за слова соболезнования и поддержку", – отмечено в сообщении. Соболезнования в связи с гибелью людей при крушении турецкого самолета выразил и президент Грузии Михаил Кавелашвили. "Эта ужасная трагедия принесла нам огромное горе. В эти болезненные и трудные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Республики Турция", – написал Кавелашвили в соцсети Х. Турецкие власти совместно с грузинской стороной следят за ходом поисково-спасательной операции после крушения военного самолета, летевшего из Азербайджана в Турцию, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Мы вместе с грузинскими властями внимательно следим за ходом поисково-спасательных работ, проводимых в связи с крушением нашего военного транспортного самолета, разбившегося на пути из Азербайджана в нашу страну. Молюсь о милости Аллаха для наших погибших, желаю терпения их семьям и близким. Пусть наш великий народ примет мои соболезнования", – написал Фидан в соцсети "Х". Согласно информации управления аэронавигации Грузии, турецкий самолет C-130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги.В настоящее время на месте крушения проходят поисково-спасательные работы. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

