Глава МИД: тупик в отношениях с Грузией – результат решений ЕС
Глава МИД: тупик в отношениях с Грузией – результат решений ЕС
Министр напомнила, что в 2022 году, когда Тбилиси подал заявку на вступление в ЕС, Грузия была лидером среди ассоциированных партнеров, однако тогда развернулась кампания, представлявшая страну в роли отстающей
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Брюссель сам создал тупиковую ситуацию и должен начать диалог о евроинтеграции с демократически избранной грузинской властью, если действительно хочет видеть Грузию в Европейском союзе, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года, Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. Глава МИД отметила, что требование ЕС отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" неприемлемо, поскольку документ необходим для интересов и безопасности страны. По ее словам, несмотря на неоднократные приглашения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе к диалогу, представители ЕС отказались обсуждать вопрос и фактически прекратили общение с Тбилиси. "Теперь изменить это непросто, и непросто найти выход. Скажем так, Брюссель в некотором смысле сам завел этот процесс в тупик, и я ожидаю, что именно он должен предпринять определенные шаги, чтобы вывести процесс из этого тупика", – отметила она. Глава внешнеполитического ведомства также назвала ложными громкие заявления о поддержке грузинского народа, поскольку, как отметила Бочоришвили, без диалога с правительством невозможно продвигать страну к членству в Евросоюзе. "Если вы не разговариваете с правительством, то как собираетесь привести страну в ЕС, при этом утверждая, что поддерживаете ее европейские устремления? Поэтому такие манипулятивные заявления должны, наверное, закончиться, и нужно найти путь к восстановлению нормальных партнерских отношений на основе общих интересов", – заявила она. При этом глава МИД подчеркнула, что Грузия не отказывалась от евроинтеграции и вступления в ЕС. "И если Брюссель действительно хочет видеть Грузию в ЕС, он должен, естественно, найти способ начать разговор на эту тему с властью, избранной народом", – заявила Бочоришвили. Она также заявила, что утверждения о том, будто Украина и Молдова опережают Грузию, не соответствуют действительности, поскольку по уровню развития страна значительно впереди обеих. Она также отметила, что последний опубликованный отчет служит попыткой оправдать и закрепить давно созданный негативный образ. Министр напомнила, что в 2022 году, когда Тбилиси подал заявку на вступление в ЕС, Грузия была лидером среди ассоциированных партнеров, однако тогда развернулась кампания, представлявшая страну в роли отстающей. Сейчас, подчеркнула она, происходит то же самое – несмотря на то, что Грузия заслуживает признания своих достижений. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Министр напомнила, что в 2022 году, когда Тбилиси подал заявку на вступление в ЕС, Грузия была лидером среди ассоциированных партнеров, однако тогда развернулась кампания, представлявшая страну в роли отстающей
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Брюссель сам создал тупиковую ситуацию и должен начать диалог о евроинтеграции с демократически избранной грузинской властью, если действительно хочет видеть Грузию в Европейском союзе, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года, Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов.
"Брюссель сам загнал себя в тупик собственными решениями, когда заявил, что из-за принятия закона – закона, который парламент утвердил, исходя из интересов общества и страны – он прекращает отношения с государством. Конечно, выйти из такой тупиковой ситуации, в которую сам себя загоняешь, уже непросто", – заявила Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что требование ЕС отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" неприемлемо, поскольку документ необходим для интересов и безопасности страны. По ее словам, несмотря на неоднократные приглашения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе к диалогу, представители ЕС отказались обсуждать вопрос и фактически прекратили общение с Тбилиси.
"Теперь изменить это непросто, и непросто найти выход. Скажем так, Брюссель в некотором смысле сам завел этот процесс в тупик, и я ожидаю, что именно он должен предпринять определенные шаги, чтобы вывести процесс из этого тупика", – отметила она.
Глава внешнеполитического ведомства также назвала ложными громкие заявления о поддержке грузинского народа, поскольку, как отметила Бочоришвили, без диалога с правительством невозможно продвигать страну к членству в Евросоюзе.
"Если вы не разговариваете с правительством, то как собираетесь привести страну в ЕС, при этом утверждая, что поддерживаете ее европейские устремления? Поэтому такие манипулятивные заявления должны, наверное, закончиться, и нужно найти путь к восстановлению нормальных партнерских отношений на основе общих интересов", – заявила она.
При этом глава МИД подчеркнула, что Грузия не отказывалась от евроинтеграции и вступления в ЕС.
"И если Брюссель действительно хочет видеть Грузию в ЕС, он должен, естественно, найти способ начать разговор на эту тему с властью, избранной народом", – заявила Бочоришвили.
Она также заявила, что утверждения о том, будто Украина и Молдова опережают Грузию, не соответствуют действительности, поскольку по уровню развития страна значительно впереди обеих.
"Когда тебе утверждают, что белое – это черное, в это очень трудно поверить, и мы не поверим. Грузия точно не отстает ни от кого", – отметила Бочоришвили.
Она также отметила, что последний опубликованный отчет служит попыткой оправдать и закрепить давно созданный негативный образ. Министр напомнила, что в 2022 году, когда Тбилиси подал заявку на вступление в ЕС, Грузия была лидером среди ассоциированных партнеров, однако тогда развернулась кампания, представлявшая страну в роли отстающей. Сейчас, подчеркнула она, происходит то же самое – несмотря на то, что Грузия заслуживает признания своих достижений.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС".
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России