https://sputnik-georgia.ru/20251114/spiker-parlamenta-gruzinskikh-politikov-nanimayut-kak-inostrannykh-agentov-vliyaniya-295778010.html
Спикер парламента: Грузинских политиков нанимают как иностранных агентов влияния
Спикер парламента: Грузинских политиков нанимают как иностранных агентов влияния
Sputnik Грузия
По словам Папуашвили, когда немецкая исследовательская организация берет в штат грузинского политика, против которого заведены уголовные дела на родине... 14.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-14T15:55+0400
2025-11-14T15:55+0400
2025-11-14T16:29+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
шалва папуашвили
георгий гахария
германия
европейский суд по правам человека
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:193:2048:1346_1920x0_80_0_0_0f76820d3abddff7a3c334aa4d6080b1.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Трудоустройство бывшего премьер-министра Грузии, лидера партии "Гахария – за Грузию" Георгия Гахария в берлинской Школе управления Херти является примером "политической коррупции" и попыткой нанять грузинского политика для проведения внешней политической повестки, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Согласно данным, размещенным на сайте Школы управления Херти, Гахария является исследователем в этом вузе и приглашенным исследователем в Центре Жака Делора, где его работа сосредоточена на изучении евроинтеграции Грузии через призму европейской безопасности.По мнению Папуашвили, так называемые интервью на практике означают командировочные расходы для поездок по европейским столицам и проведения партийных встреч.Он также отметил, что в Германии при выделении финансирования обычно учитывают политическую активность получателя, чтобы избежать политизации институций и их отождествления с конкретными политическими платформами.По словам Папуашвили, Школа Херти, которую он уличил в сотрудничестве с NED, "напрямую берет на зарплату грузинского политика", причем схема оформления сотрудничества носит политизированный характер.По его оценке, в данном случае учреждение "отошло от собственных этических стандартов", наняв "радикального оппозиционера, которому предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в насильственном разгоне акции", по поводу чего уже высказывался Европейский суд по правам человека.Комментируя вопрос о возможной экстрадиции Гахария, председатель парламента выразил скепсис, напомнив о случаях, когда другие бывшие грузинские чиновники, в отношении которых в Грузии были вынесены приговоры или выдвинуты обвинения, свободно передвигались по территории Евросоюза."В тех условиях, когда Зураб Адеишвили сидел в почетной ложе Бундестага, Давид Кезерашвили свободно передвигается по территории Европейского союза, а в свое время Михаил Саакашвили – осужденный человек – свободно передвигался, в том числе по Германии, конечно, мало надежды на то, что они проявят уважение к верховенству закона и в данном случае передадут человека грузинскому правосудию", – заявил председатель парламента.Папуашвили отметил, что расследование по делам, связанным с событиями 20-21 июня 2019 года, велось длительно, прокуратура пришла к выводу о достаточности доказательств для предъявления обвинения, а материалы будут переданы суду, который и установит, подтверждается ли вина.Обвинения экс-премьера касаются событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент.В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих".По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан".В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20251114/papuashvili-gruzinskuyu-oppozitsiyu-koordiniruyut-iz-bryusselya-295776821.html
https://sputnik-georgia.ru/20240402/prokuratura-gruzii-obratilas-k-niderlandam-s-tselyu-ekstraditsii-adeishvili-287136475.html
https://sputnik-georgia.ru/20251113/eks-premera-gruzii-gakhariya-otpravili-v-tyurmu-zaochno-295769498.html
тбилиси
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_820d2e9bd00dddfb5553fe58393c449f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, германия, европейский суд по правам человека, еврокомиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, германия, европейский суд по правам человека, еврокомиссия
Спикер парламента: Грузинских политиков нанимают как иностранных агентов влияния
15:55 14.11.2025 (обновлено: 16:29 14.11.2025)
По словам Папуашвили, когда немецкая исследовательская организация берет в штат грузинского политика, против которого заведены уголовные дела на родине, сотрудничество обретает политизированный характер
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Трудоустройство бывшего премьер-министра Грузии, лидера партии "Гахария – за Грузию" Георгия Гахария в берлинской Школе управления Херти является примером "политической коррупции" и попыткой нанять грузинского политика для проведения внешней политической повестки, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно данным, размещенным на сайте Школы управления Херти, Гахария является исследователем в этом вузе и приглашенным исследователем в Центре Жака Делора, где его работа сосредоточена на изучении евроинтеграции Грузии через призму европейской безопасности.
"Будто бы он должен проводить исследование об интеграции Грузии в Европейский союз, а его финансирование также включает его визиты и интервью с высокопоставленными чиновниками Еврокомиссии и государств – членов ЕС. Политическая коррупция и наем иностранного политика для проведения политической повестки лежат прямо на ладони", – заявил председатель парламента.
По мнению Папуашвили, так называемые интервью на практике означают командировочные расходы для поездок по европейским столицам и проведения партийных встреч.
Он также отметил, что в Германии при выделении финансирования обычно учитывают политическую активность получателя, чтобы избежать политизации институций и их отождествления с конкретными политическими платформами.
По словам Папуашвили, Школа Херти, которую он уличил в сотрудничестве с NED, "напрямую берет на зарплату грузинского политика", причем схема оформления сотрудничества носит политизированный характер.
По его оценке, в данном случае учреждение "отошло от собственных этических стандартов", наняв "радикального оппозиционера, которому предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в насильственном разгоне акции", по поводу чего уже высказывался Европейский суд по правам человека.
Комментируя вопрос о возможной экстрадиции Гахария, председатель парламента выразил скепсис, напомнив о случаях, когда другие бывшие грузинские чиновники, в отношении которых в Грузии были вынесены приговоры или выдвинуты обвинения, свободно передвигались по территории Евросоюза.
"В тех условиях, когда Зураб Адеишвили сидел в почетной ложе Бундестага, Давид Кезерашвили свободно передвигается по территории Европейского союза, а в свое время Михаил Саакашвили – осужденный человек – свободно передвигался, в том числе по Германии, конечно, мало надежды на то, что они проявят уважение к верховенству закона и в данном случае передадут человека грузинскому правосудию", – заявил председатель парламента.
Папуашвили отметил, что расследование по делам, связанным с событиями 20-21 июня 2019 года, велось длительно, прокуратура пришла к выводу о достаточности доказательств для предъявления обвинения, а материалы будут переданы суду, который и установит, подтверждается ли вина.
Обвинения экс-премьера касаются событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент.
В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих".
По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан".
В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.