https://sputnik-georgia.ru/20251114/spiker-parlamenta-gruzinskikh-politikov-nanimayut-kak-inostrannykh-agentov-vliyaniya-295778010.html

Спикер парламента: Грузинских политиков нанимают как иностранных агентов влияния

Спикер парламента: Грузинских политиков нанимают как иностранных агентов влияния

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, когда немецкая исследовательская организация берет в штат грузинского политика, против которого заведены уголовные дела на родине... 14.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-14T15:55+0400

2025-11-14T15:55+0400

2025-11-14T16:29+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

георгий гахария

германия

европейский суд по правам человека

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:193:2048:1346_1920x0_80_0_0_0f76820d3abddff7a3c334aa4d6080b1.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Трудоустройство бывшего премьер-министра Грузии, лидера партии "Гахария – за Грузию" Георгия Гахария в берлинской Школе управления Херти является примером "политической коррупции" и попыткой нанять грузинского политика для проведения внешней политической повестки, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Согласно данным, размещенным на сайте Школы управления Херти, Гахария является исследователем в этом вузе и приглашенным исследователем в Центре Жака Делора, где его работа сосредоточена на изучении евроинтеграции Грузии через призму европейской безопасности.По мнению Папуашвили, так называемые интервью на практике означают командировочные расходы для поездок по европейским столицам и проведения партийных встреч.Он также отметил, что в Германии при выделении финансирования обычно учитывают политическую активность получателя, чтобы избежать политизации институций и их отождествления с конкретными политическими платформами.По словам Папуашвили, Школа Херти, которую он уличил в сотрудничестве с NED, "напрямую берет на зарплату грузинского политика", причем схема оформления сотрудничества носит политизированный характер.По его оценке, в данном случае учреждение "отошло от собственных этических стандартов", наняв "радикального оппозиционера, которому предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в насильственном разгоне акции", по поводу чего уже высказывался Европейский суд по правам человека.Комментируя вопрос о возможной экстрадиции Гахария, председатель парламента выразил скепсис, напомнив о случаях, когда другие бывшие грузинские чиновники, в отношении которых в Грузии были вынесены приговоры или выдвинуты обвинения, свободно передвигались по территории Евросоюза."В тех условиях, когда Зураб Адеишвили сидел в почетной ложе Бундестага, Давид Кезерашвили свободно передвигается по территории Европейского союза, а в свое время Михаил Саакашвили – осужденный человек – свободно передвигался, в том числе по Германии, конечно, мало надежды на то, что они проявят уважение к верховенству закона и в данном случае передадут человека грузинскому правосудию", – заявил председатель парламента.Папуашвили отметил, что расследование по делам, связанным с событиями 20-21 июня 2019 года, велось длительно, прокуратура пришла к выводу о достаточности доказательств для предъявления обвинения, а материалы будут переданы суду, который и установит, подтверждается ли вина.Обвинения экс-премьера касаются событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент.В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих".По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан".В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251114/papuashvili-gruzinskuyu-oppozitsiyu-koordiniruyut-iz-bryusselya-295776821.html

https://sputnik-georgia.ru/20240402/prokuratura-gruzii-obratilas-k-niderlandam-s-tselyu-ekstraditsii-adeishvili-287136475.html

https://sputnik-georgia.ru/20251113/eks-premera-gruzii-gakhariya-otpravili-v-tyurmu-zaochno-295769498.html

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, георгий гахария, германия, европейский суд по правам человека, еврокомиссия