Стратегическое партнерство и мир на Южном Кавказе: что обсудили главы МИД Грузии и Армении

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сотрудничество, дружба и стратегическое партнерство между Грузией и Арменией имеют важное значение как для наших стран, так и для благополучия и стабильности региона, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава МИД Грузии выступила на совместной пресс-конференции после встречи с ее армянским коллегой Араратом Мирзояном. Как отметила Бочоришвили, Грузия и Армения успешно сотрудничают в различных форматах, и эта работа будет продолжаться на международной арене. "Арарат Мирзоян находится с официальным визитом в Грузии. Я рада, что у меня появилась возможность пригласить вас в нашу страну и принять вас в Грузии в ответ на ваше теплое гостеприимство в Ереване. Для меня это искренне приятно и большая честь", – заявила Бочоришвили.Министр подчеркнула, что отношения Грузии и Армении основаны на долгой истории взаимного уважения и крепкой дружбы народов, а стратегическое партнерство, установленное в 2024 году, стало логичным продолжением этих связей. По ее словам, в 2025 году сотрудничество между странами было очень динамичным: состоялось множество визитов, включая визиты на высшем уровне, участие армянской делегации в "Тбилисском форуме Шелкового пути". "Наша сегодняшняя встреча – продолжение этой динамики. В ближайшем будущем мы ожидаем визит президента. Мы можем смело сказать, что дружба наших народов и связи между нашими странами полностью отражаются в интенсивности политического диалога", – заявила Бочоришвили. Как отметил министр, двустороннее сотрудничество Грузии и Армении динамично развивается в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры, образования и других областях. Соответствующие министерства успешно работают для максимально эффективной реализации отношений между странами, отметила она. По словам министра, на встрече стороны обсудили направления взаимодействия, приоритеты и дальнейшие шаги, а также ситуацию в регионе. Глава МИД также поприветствовала мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном от 8 августа, подписанное в Вашингтоне. В этом контексте глава МИД отметила трехстороннюю встречу Грузия – Армения – Азербайджан, которая впервые прошла в Тбилиси с целью создания основ взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа."Надеюсь, что это сотрудничество продолжится и принесет значительные результаты для всех трех стран и региона в целом", – отметила Бочоришвили. В свою очередь глава МИД Армении поблагодарил министра иностранных дел Грузии за углубление стратегического взаимодействия между Арменией и Грузией и продвижение этого процесса. "Традиционная армяно-грузинская дружба дает нам большие возможности для налаживания связей, что может способствовать развитию наших отношений. Через стратегическое партнерство мы должны углублять взаимосвязанность. Сегодня мы обсудили этот подход с моей коллегой, и считаю, что достигнуто взаимопонимание, полезное для обеих сторон", – заявил Мирзоян. По его словам, каждая страна Южного Кавказа, а также весь регион, обладающий большим потенциалом, должны быть связаны друг с другом и укреплять связи с другими регионами."В этом контексте новизной является проект "Перекресток мира". Премьер-министр Армении представил этот проект в Грузии. Мы считаем, что мир, установленный между Арменией и Азербайджаном при участии президента США, будет способствовать развитию региона. Наш регион действительно сможет превратиться в перекресток", – отметил он. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

