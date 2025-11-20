Грузия усиливает контроль над зарубежным голосованием в парламент: взгляд из Москвы

https://sputnik-georgia.ru/20251120/gruziya-usilivaet-kontrol-nad-zarubezhnym-golosovaniem-v-parlament-vzglyad-iz-moskvy-295876855.html
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия объяснил, почему власти идут на такие меры и чего ожидать стране в ближайшие годы. Защитная реакция на внешние риски По словам Сафарова, инициатива Тбилиси – часть более широкой тенденции, которую уже наблюдали на постсоветском пространстве. Он напомнил о выборах в Молдове, где голосование диаспоры серьезно повлияло на общий результат и даже вступило в противоречие с волеизъявлением избирателей внутри страны. Эксперт подчеркнул: речь не о нарушении прав граждан, а о попытке минимизировать внешнее влияние, которому подвержены люди, находящиеся в чужой политической среде. Он также напомнил, что в ряде стран подобная модель давно действует; например, Израиль и Ирландия не допускают голосования граждан за пределами своей территории. Таким образом, новая инициатива – не исключение, а признанная мировая практика, применяемая для защиты национального политического процесса. Комментируя заявления оппонентов о якобы "отказе от европейского пути", эксперт отметил, что ограничение касается всех стран, включая Россию и государства ЕС. Важно, что инициатива работает в обе стороны – грузины, проживающие в любой точке мира, будут поставлены в одинаковые условия. По словам Сафарова, политическая цель власти – минимизировать давление со стороны любых игроков, будь то Запад или другие регионы. "Задача – обеспечить участие в выборах людей, не вовлеченных в чужие политические процессы и не связанных с интересами других государств", – подчеркнул политолог. Когда проявится эффект? Оценивать влияние реформы на политическую картину Грузии, по мнению эксперта, можно будет не раньше следующих парламентских выборов – в 2028 году. Значительная часть результата будет зависеть от того, каков реальный масштаб грузинской диаспоры. Если за рубежом проживает более 10-15% граждан страны, эффект может оказаться существенным. По словам Сафарова, задача оппозиционных сил в ближайшие годы – следить за прозрачностью политических процессов и контролировать возможные злоупотребления со стороны власти. Он признает, что определенные риски в ходе реализации инициативы существуют, однако в целом оценивает мотивы правительства как прагматичные. История с Саакашвили: будет ли новый кризис в отношениях с Киевом? Завершая интервью, политолог прокомментировал новый информационный повод вокруг Михаила Саакашвили. После заявления советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о необходимости "передать" экс-президента в Киев на лечение, в Грузии заговорили о возможном новом витке напряженности. Сафаров назвал заявления украинской стороны политической формальностью, напомнив, что статус "военнопленного", о котором просил сам Саакашвили, к Грузии неприменим. Он добавил, что любые решения о выдаче возможны только в рамках существующих договоренностей между двумя государствами. По мнению Сафарова, Киев делает резкие заявления скорее из символических соображений, а реального политического конфликта на этой почве не ожидается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Решение ограничить участие граждан, проживающих за рубежом, в голосовании стало одним из самых обсуждаемых политических шагов в Грузии. Согласно инициативе правительства, проголосовать на выборах можно будет только лично, вернувшись к месту регистрации
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
объяснил, почему власти идут на такие меры и чего ожидать стране в ближайшие годы.
Защитная реакция на внешние риски
По словам Сафарова, инициатива Тбилиси – часть более широкой тенденции, которую уже наблюдали на постсоветском пространстве. Он напомнил о выборах в Молдове, где голосование диаспоры серьезно повлияло на общий результат и даже вступило в противоречие с волеизъявлением избирателей внутри страны.
Эксперт подчеркнул: речь не о нарушении прав граждан, а о попытке минимизировать внешнее влияние, которому подвержены люди, находящиеся в чужой политической среде.
"Грузинское правительство пытается создать защитный механизм. Мир стал слишком турбулентным, давление на небольшие страны растет, и оставлять избирательную систему полностью открытой – риск", – отметил Сафаров.
Он также напомнил, что в ряде стран подобная модель давно действует; например, Израиль и Ирландия не допускают голосования граждан за пределами своей территории.
Таким образом, новая инициатива – не исключение, а признанная мировая практика, применяемая для защиты национального политического процесса.
Комментируя заявления оппонентов о якобы "отказе от европейского пути", эксперт отметил, что ограничение касается всех стран, включая Россию и государства ЕС.
Важно, что инициатива работает в обе стороны – грузины, проживающие в любой точке мира, будут поставлены в одинаковые условия.
По словам Сафарова, политическая цель власти – минимизировать давление со стороны любых игроков, будь то Запад или другие регионы.
"Задача – обеспечить участие в выборах людей, не вовлеченных в чужие политические процессы и не связанных с интересами других государств", – подчеркнул политолог.
Оценивать влияние реформы на политическую картину Грузии, по мнению эксперта, можно будет не раньше следующих парламентских выборов – в 2028 году.
Значительная часть результата будет зависеть от того, каков реальный масштаб грузинской диаспоры. Если за рубежом проживает более 10-15% граждан страны, эффект может оказаться существенным.
По словам Сафарова, задача оппозиционных сил в ближайшие годы – следить за прозрачностью политических процессов и контролировать возможные злоупотребления со стороны власти.
Он признает, что определенные риски в ходе реализации инициативы существуют, однако в целом оценивает мотивы правительства как прагматичные.
История с Саакашвили: будет ли новый кризис в отношениях с Киевом?
Завершая интервью, политолог прокомментировал новый информационный повод вокруг Михаила Саакашвили. После заявления советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о необходимости "передать" экс-президента в Киев на лечение, в Грузии заговорили о возможном новом витке напряженности.
Сафаров назвал заявления украинской стороны политической формальностью, напомнив, что статус "военнопленного", о котором просил сам Саакашвили, к Грузии неприменим.
"Грузия ни с кем не воюет. Это мирная страна. Поэтому говорить о каких-либо требованиях в логике военного обмена просто некорректно", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что любые решения о выдаче возможны только в рамках существующих договоренностей между двумя государствами.
По мнению Сафарова, Киев делает резкие заявления скорее из символических соображений, а реального политического конфликта на этой почве не ожидается.