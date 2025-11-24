https://sputnik-georgia.ru/20251124/papuashvili-rasskazal-o-predposylkakh-razvitiya-chernomorskogo-regiona-na-ga-paches-295924827.html

Папуашвили рассказал о предпосылках развития Черноморского региона на ГА ПАЧЭС

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Несмотря на сложности и вызовы, странам Черноморского региона важно усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стабильность, безопасность и развитие, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем выступлении на 66-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС). Папуашвили в составе делегации отправился в Софию 23 ноября, чтобы принять участие на 66-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС). Грузия в течение последующих шести месяцев будет председательствовать в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) и в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как отметил председатель грузинского парламента, последние несколько лет были самыми сложными для ОЧЭС из-за событий на Украине. Но несмотря на трудности, странам региона удалось сохранить функционирование организации и использовать этот особый формат для содействия диалогу. Он подчеркнул, что долгосрочный мир – это не только желаемое состояние, но и фундамент, на котором должны строиться процветание, устойчивость и совместный рост. Спикер парламента Грузии привел в качестве примера мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. "Мир на местах уже достигнут, что изменило ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе и открыло огромный потенциал для всего Черноморского региона с точки зрения экономики и развития связей. Мы также приветствуем шаги, предпринятые для нормализации отношений между Арменией и Турцией", – заявил Папуашвили. Спикер парламента обратил внимание на инициативы, которые могут сыграть преобразующую роль в сфере развития связей. "Мы считаем, что взаимосвязанность – физическая, цифровая, экономическая и человеческая – должна быть одним из центральных столпов нашего сотрудничества", – подчеркнул Папуашвили. В этом контексте, по его словам, Средний коридор стал важным маршрутом для обеспечения взаимосвязанности – быстрой, эффективной и безопасной. "Такие флагманские инициативы, как прокладка подводного кабеля электропередачи по Черному морю, оптоволоконного кабеля и паромное сообщение по Черному морю, могут сыграть решающую роль в области взаимосвязанности. Мы полны решимости ускорить реализацию этих инициатив", – заявил Папуашвили. Спикер парламента поблагодарил Фонд развития проектов ОЧЭС за финансирование совместного грузино-турецко-болгарского проекта "Blue Port Index", который был официально запущен в сентябре. Спикер парламента Грузии также рассказал о тесном сотрудничестве с государствами-членами ЧЭС и парламентской дипломатии. Организация Черноморского экономического сотрудничества – это межправительственная организация, созданная для развития экономического и политического сотрудничества в Черноморском регионе. В нее входят 13 государств Причерноморья и Южных Балкан. Председательство в ЧЭС полугодовое, на ротационной основе. В 2024 году председательствовали Албания и Армения, в январе-июне 2025 года – Азербайджан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

