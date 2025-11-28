https://sputnik-georgia.ru/20251128/narod-gruzii-skazal-net--kaladze-o-protestakh-v-tbilisi-295982828.html

Народ Грузии сказал "нет!" – Каладзе о протестах в Тбилиси

Народ Грузии сказал "нет!" – Каладзе о протестах в Тбилиси

Sputnik Грузия

Каладзе отметил, что любые попытки "силой что-то изменить" не увенчаются успехом, так как существуют Конституция и законы, которые обеспечат соответствующую... 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T15:55+0400

2025-11-28T15:55+0400

2025-11-28T15:55+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилисский государственный университет

ираклий кобахидзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017264_0:166:1600:1067_1920x0_80_0_0_98c267991efdb767272fbb57b8309fe3.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Протестующие находятся в меньшинстве, и их численность не имеет принципиального значения, поскольку грузинский народ уже сказал им "нет" и подтвердил поддержку правящей команды на выборах, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В пятницу, 28 ноября, в столице пройдут протестные акции-марши. Запланированы два марша: в 19:00 по местному времени граждане двинутся от первого корпуса Тбилисского государственного университета и старого здания Общественного вещателя Грузии, а в 20:00 – соберутся у парламента. К акции присоединятся оппозиционные партии. Он отметил, что любые попытки "силой что-то изменить" не увенчаются успехом, так как существуют Конституция и законы, которые обеспечат соответствующую реакцию. Каладзе подчеркнул, что за последний год страна стала более сильной, суверенной и независимой, а вопросы евроинтеграции используются для давления на правительство и страну. "Евроинтеграцию пытаются использовать для давления на правительство, потому что мы не подчинились их требованиям — не открыли второй фронт и не присоединились к санкциям. Это стало главной причиной спекуляций и грязи, которые мы слышим от некоторых европейских бюрократов в последние месяцы", – добавил Каладзе. Главное, по его словам, – это интересы грузинского народа. "Народ выбрал нас, чтобы мы защищали интересы людей, проживающих в стране, и сохраняли мир, который необходим для развития и прогресса", – подчеркнул Каладзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. По его словам, вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. За этим решением последовала волна акций протеста в Грузии. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251127/strategicheskaya-oshibka-evrosoyuza-kto-vinovat-v-krizise-otnosheniy-gruzii-s-es-295969148.html

https://sputnik-georgia.ru/20251126/skandal-vokrug-posla-germanii-v-gruzii-diplomatu-pripomnili-popytki-povliyat-na-politiku-295954415.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский государственный университет , ираклий кобахидзе, тбилиси