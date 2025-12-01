https://sputnik-georgia.ru/20251201/elisashvili-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-296018034.html

Элисашвили останется в тюрьме на время следствия

Прокуратура Грузии предъявила Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта 01.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения одному из лидеров оппозиционной коалиции "Лело – Сильная Грузия" Алеко Элисашвили тюремное заключение, решение вынесла судья Лела Маридашвили. Прокуратура Грузии предъявила Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. МВД задержало Элисашвили утром в субботу, 29 ноября. Политик пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По словам обвиняемого, семье он сказал, что отправился на рыбалку. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, и попытался совершить поджог. Согласно данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

