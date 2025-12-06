https://sputnik-georgia.ru/20251206/a-byl-li-kamit-mezhdunarodnyy-skandal-i-krupnye-reformy-obrazovaniya--gruziya-za-nedelyu-296089591.html

А был ли "камит", международный скандал и крупные реформы образования – Грузия за неделю

А был ли "камит", международный скандал и крупные реформы образования – Грузия за неделю

06.12.2025

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Запрещенное химоружие в Грузии Главной темой уходящей недели стал сюжет британской телекомпании ВВС. В нем корпорация обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. Власти Грузии обвинили телекомпанию во лжи. А после уже расследование СГБ Грузии доказало, что с 2007 года и по сегодняшний день полиция во время разгонов митингов водометами использует разрешенное во многих странах мира вещество – газ "Сирень", а никакой не "камит". Однако на этом расследование СГБ не завершено. Теперь она расследует сюжет британской телекомпании — по статье "Помощь иностранной организации во враждебной деятельности". Кроме того, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск за клевету на саму телекомпанию. Международный скандал На прошлой неделе возник еще один скандал международного характера. В частности, в СМИ появилась информация о том что, якобы, по данным украинской разведки, на территории Грузии действуют сети терминалов по специальной безопасной коммуникации вооруженных сил РФ. СГБ Грузии незамедлительно опровергла эту информацию, заявив, что не получала никакой подобной информации от Службы внешней разведки Украины. Грузинское ведомство пояснило, что в распространенном заявлении украинской разведки указано о наличии подобных сетей на линии фронта с Украиной и на Африканском континенте, а локация, изображенная на фото, размещенном вместе с публикацией, оставила пространство для неверной интерпретации озвученной информации в связи с Грузией. Новшество для иностранцев Еще одной обсуждаемой темой на прошлой неделе стали новая реформа высшего образования и ее главный аспект – запрет иностранным гражданам учиться в государственных вузах Грузии. Исключениями будут считаться двусторонние соглашения, обменные и специальные программы, которые в различных форматах есть у конкретных вузов. А вот для граждан Грузии обучение в государственном вузе будет полностью бесплатным. Однако само количество мест будет ограничено, так как студенты для бесплатного обучения смогут поступить только в 19 из 64 высших учебных заведений по всей стране. И если раньше государство оплачивало обучение граждан по грантам в любом выбранном вузе, то теперь платить за обучение в частном вузе студенту надо будет самому. Школьные новшества В Грузии на прошлой неделе анонсировали и реформу школьного образования. Уже в 2027/2028 учебном году по новой реформе обучение сократится до 11 лет, и в 11-ом классе будут преподаваться предметы, необходимые для поступления в вуз. При этом во всех государственных школах будут единая программа и единые учебники, в отличие от правил, действующих сейчас, когда школа выбирает учебники из списка предлагаемых и одобренных. Также теперь в первый класс грузинских школ будут принимать лишь тех детей, которым к началу учебного года в Грузии – 15 сентября – исполнилось шесть лет. Еще одним новшеством станет введение в Грузии школьной формы, правда, лишь для начальных классов – с 1-го по 6-й. Международное признание На этой неделе Еврокомиссия объявила об активной поддержке проектов энергетической связности между Евросоюзом и соседними регионами, которые должны быть реализованы на европейском континенте до 2035 года. В списке оказался инициированный Грузией проект подводного кабеля через Черное море, который Грузия и Румыния совместно представили в конце 2024 года для получения статуса проекта взаимного интереса (Project of Mutual Interest). В случае если документ будет утвержден в качестве регламента, проект кабеля подпадет под европейское энергетическое законодательство. Благодаря этому решению проект получит доступ к специальным грантовым финансовым инструментам ЕС, которые финансируют проекты общей и взаимной значимости для содействия связности. Рекорд Грузии Международные резервы на 31 октября 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5,8 миллиарда долларов и достигли исторического максимума. В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 30 сентября 2025 года – 5 602,9 миллиона долларов. За январь-октябрь резервы выросли на 1 367,5 миллиона долларов, в октябре – на 213,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также за счет роста стоимости золота. Напомним: за 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. А между тем Годовая инфляция (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,3%), в сферах здравоохранения (8,0%), гостиниц и ресторанов (7,2%), на алкогольную и табачную продукцию (4,4%), в области образования (2,3%), а также на коммунальные услуги (0,3%). Тем временем цены снизились на связь (4,0%), отдых и развлечения (1,5%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,3%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

