Сколько пенсионеров в Грузии

Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и в регионе Имерети 06.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 ноября 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 19,5 тысячи человек. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь>>>Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. В Грузии вырастут пенсии>>>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

