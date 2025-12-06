Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251206/skolko-pensionerov-v-gruzii-296085942.html
Сколько пенсионеров в Грузии
Сколько пенсионеров в Грузии
Sputnik Грузия
Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и в регионе Имерети 06.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-06T15:16+0400
2025-12-06T15:16+0400
грузия
общество
новости
самегрело
имерети
тбилиси
минздрав
пенсионная реформа
накопительная пенсия
пенсионер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_ae174aea08236515f834316693da1b17.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 ноября 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 19,5 тысячи человек. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь&gt;&gt;&gt;Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. В Грузии вырастут пенсии&gt;&gt;&gt;Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
самегрело
имерети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_925:247:3054:1843_1920x0_80_0_0_a3ffb0cd6aaf9bdc6f4bc9d084fcc18d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсионер
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсионер

Сколько пенсионеров в Грузии

15:16 06.12.2025
© photo: Sputnik / Alexey DanichevВ аллеях Михайловского сада в Санкт-Петербурге.
В аллеях Михайловского сада в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2025
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Подписаться
Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и в регионе Имерети
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 ноября 2025 года.
По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 19,5 тысячи человек.
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь>>>
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Пенсия в Грузии

Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
В Грузии вырастут пенсии>>>
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0