https://sputnik-georgia.ru/20251206/skolko-pensionerov-v-gruzii-296085942.html
Сколько пенсионеров в Грузии
Сколько пенсионеров в Грузии
Sputnik Грузия
Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и в регионе Имерети 06.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-06T15:16+0400
2025-12-06T15:16+0400
2025-12-06T15:16+0400
грузия
общество
новости
самегрело
имерети
тбилиси
минздрав
пенсионная реформа
накопительная пенсия
пенсионер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_ae174aea08236515f834316693da1b17.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 ноября 2025 года. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 19,5 тысячи человек. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь>>>Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. В Грузии вырастут пенсии>>>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело
имерети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_925:247:3054:1843_1920x0_80_0_0_a3ffb0cd6aaf9bdc6f4bc9d084fcc18d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсионер
грузия, общество, новости, самегрело, имерети, тбилиси, минздрав, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсионер
Сколько пенсионеров в Грузии
Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и в регионе Имерети
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 ноября 2025 года.
По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 19,5 тысячи человек.
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.