От партнерства к конфронтации: что пошло не так в отношениях Грузии и ЕС

От партнерства к конфронтации: что пошло не так в отношениях Грузии и ЕС

Правящую силу Грузии принуждали делиться властью с оппозицией – передавать ей парламентские комитеты и вводить в государственные институты 18.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Политика евробюрократов больше не соответствует демократическим ценностям, и именно в этом заключается "первый столп абсурда", в который они сами себя вогнали и пытаются вовлечь Грузию, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По его словам, суть демократии состоит в том, что победившая на выборах политическая сила получает власть и управляет страной, поскольку ей оказал доверие народ. Однако, как подчеркнул депутат, после выборов 2020 года Евросоюз проигнорировал тот факт, что грузинские избиратели вновь выбрали "Грузинскую мечту". При этом, он уверен, что решения в ЕС принимаются неформальными центрами влияния, а не конкретными политиками. "В принципе, и там действуют марионеточные темы – всем распоряжаются, управляют и дирижируют лица с неформальным влиянием", – отметил Матикашвили. Политик напомнил, что после поражения оппозиции на выборах НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) ввела общество в заблуждение заявлениями о фальсификациях. Это, считает Матикашвили, было использовано евробюрократами для искусственного создания политического кризиса, после чего в Грузию прибыл на то время президент Евросовета Шарль Мишель с инициативой "инклюзивного процесса". Депутат подчеркнул, что, несмотря на честную победу "Грузинской мечты" и полученный ею процент голосов, правящую силу принуждали делиться властью с оппозицией – передавать ей парламентские комитеты и вводить ее представителей в Национальный банк. "То есть посмотрите, что происходило: несмотря на то, что грузинский народ выбрал „Грузинскую мечту“, приехали евробюрократы и сказали нам: воля грузинского народа нас не интересует, нужно начинать процесс передачи власти", – заявил Матикашвили. Подписание документа Шарля Мишеля, по словам политика, было вынужденным и необходимым шагом для стабилизации ситуации и преодоления политического кризиса. По его словам, "Грузинская мечта" в тот момент действовала ответственно, тогда как "Единое национальное движение" отказалось подписывать даже те документы, где их интересы были учтены в большей степени, чем интересы правящей партии и избирателей. Матикашвили также заявил, что после того, как планы евробюрократов и неформальных центров влияния не реализовались, был задуман новый сценарий – тайное возвращение экс-президента Михаила Саакашвили в Грузию. Однако, по его утверждению, эта операция была раскрыта спецслужбами, а Саакашвили задержан. "Разумеется, это был скоординированный и продуманный план – прямое продолжение и часть соглашения Шарля Мишеля. Когда инструмент передачи власти криминальным элементам и радикалам не сработал одним путем, они перешли к другим, уже радикальным шагам", – заявил Матикашвили. После неудачи и этого плана инициаторы подобных сценариев столкнулись с новой реальностью – началом конфликта на Украине, риски которой, по словам Матикашвили, были заранее известны. Грузинские власти рассматривали происходящее как серьезную экзистенциальную угрозу и сознательно отказались от шагов, которые могли бы втянуть страну в войну, включая введение санкций и конфронтацию с Россией, отметил депутат. Комментируя возможные риски утраты безвизового режима с ЕС после упрощения механизма его приостановки, Матикашвили заявил, что Тбилиси на постоянной основе сталкивается с давлением и шантажом. По его словам, визовая либерализация превратилась в инструмент политического воздействия и фактически остается последним рычагом давления на Грузию. "Мы не нарушили ни одного пункта соглашений с ЕС на договорном уровне, который мог бы привести к приостановке визалиберализации. По всем параметрам мы добросовестны – и перед собственным народом, и как власть перед ЕС. Поэтому я риторически спрашиваю: по какой причине вообще поднимается вопрос о том, что Грузии и грузинскому народу может быть приостановлен безвизовый режим?" – сказал он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

