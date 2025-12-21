Реформы госпредприятий и управления Нацбанком – рекомендации миссии МВФ властям Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251221/reformy-gospredpriyatiy-i-upravleniya-natsbankom---rekomendatsii-missii-mvf-vlastyam-gruzii-296291990.html
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сохранение фискальных и внешних буферов, а также ускорение реформ в государственных предприятиях и управлении Центральным банком помогут поддержать экономический рост и повысить устойчивость в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности, говорится в отчете по итогам визита миссии МВФ в Грузию. Миссия МВФ находилась с визитом в середине декабря для оценки последних экономических и финансовых событий в стране и прогресса в достижении приоритетных задач реформ. В документе отмечается, что инфляция ускорилась в 2025 году, достигнув в ноябре 4,8% в годовом исчислении, что выше целевого показателя Национального банка Грузии в 3%. "Рост инфляции был в основном обусловлен ростом внутренних цен на продукты питания, что является временным фактором и, как ожидается, будет снижаться. Базовая инфляция ниже целевого показателя, что указывает на отсутствие давления на общий уровень цен", – говорится в отчете. В заявлении подчеркивается, что НБГ обоснованно сохранил осторожную денежно-кредитную политику и оставил процентную ставку без изменений на уровне 8%. Тем не менее, если инфляция превысит ожидания, НБГ должен быть готов к ужесточению политики. "Общий объем международных резервов страны значительно увеличился, достигнув в ноябре рекордных 5,8 млрд долларов по сравнению с 4,1 млрд долларов США годом ранее, что составляет 100% от показателя достаточности резервов МВФ", – отмечается в отчете. Фискальная политика остается мягкой Согласно оценке миссии, дефицит бюджета в 2025 году будет меньше запланированных 2,5% ВВП, что обусловлено высокими доходами и отставанием в капитальных расходах. Миссия МВФ ожидает беспроблемного рефинансирования еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США в апреле 2026 года, учитывая текущие рыночные условия. В перспективе государственные доходы могут быть увеличены за счет расширения налоговой базы и сокращения налоговых потерь, что, наряду с более эффективным управлением государственными инвестициями и повышением эффективности расходов, поможет финансировать необходимые расходы на инфраструктуру и образование, отмечается в документе. Кроме того, по мнению миссии, напряженные отношения Грузии с ЕС могут негативно повлиять на настроения инвесторов и сократить прямые иностранные инвестиции. Объявленный инвестором из ОАЭ проект в сфере недвижимости стоимостью 6,5 млрд долларов США, если он будет реализован в соответствии с планом, предоставляет позитивную возможность для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В геополитической обстановке высокой неопределенности власти должны поддерживать фискальные и внешние буферы и проводить структурные реформы, которые улучшат управление и создадут больше рабочих мест. Реформы Согласно оценке МВФ, намерение властей провести всеобъемлющую реформу государственных предприятий приветствуется. В сфере управления фискальными рисками и финансового надзора за государственными предприятиями уже достигнут значительный прогресс. Следующий этап реформы должен быть сосредоточен на улучшении корпоративного управления и подотчетности в государственных предприятиях с конечной целью разделения функций государства как акционера, регулятора и лица, принимающего решения в отношении государственных предприятий. Эффективное управление и независимость Национального банка имеют решающее значение для обеспечения ценовой стабильности в стране. В этом отношении недавние законодательные изменения, отменяющие дискреционные финансовые трансферты от НБГ правительству, приветствуются. Миссия подтвердила свои предыдущие рекомендации: обеспечить большинство неисполнительных членов в Совете управляющих НБГ, уточнить квалификационные требования к членам Совета управляющих НБГ и перейти к коллегиальной модели принятия решений в НБГ. В феврале запланирован визит технической миссии МВФ для оказания помощи правительству в решении этой задачи. Следующий визит оценочной миссии МВФ в Грузию планируется на март 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Реформы госпредприятий и управления Нацбанком – рекомендации миссии МВФ властям Грузии
20:04 21.12.2025 (обновлено: 21:02 21.12.2025)
Быстрый рост снизил уровень безработицы до исторически низкого уровня в 13,3%, хотя структурно безработица остается высокой, говорится в отчете миссии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сохранение фискальных и внешних буферов, а также ускорение реформ в государственных предприятиях и управлении Центральным банком помогут поддержать экономический рост и повысить устойчивость в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности, говорится в отчете по итогам визита миссии МВФ в Грузию.
Миссия МВФ находилась с визитом в середине декабря для оценки последних экономических и финансовых событий в стране и прогресса в достижении приоритетных задач реформ.
"Грузия сохраняет высокие экономические показатели. Мы ожидаем роста реального ВВП на 7,3 процента в 2025 году. Этот темп роста будет несколько ниже, чем в 2024 году, но все еще высок по историческим меркам. Экономическую активность возглавляют секторы информационных технологий, транспорта и образования, рост которых ускорился после пандемии и начала войны на Украине. Быстрый рост снизил уровень безработицы до исторически низкого уровня в 13,3%, хотя структурно безработица остается высокой", – говорится в отчете миссии.
В документе отмечается, что инфляция ускорилась в 2025 году, достигнув в ноябре 4,8% в годовом исчислении, что выше целевого показателя Национального банка Грузии в 3%.
"Рост инфляции был в основном обусловлен ростом внутренних цен на продукты питания, что является временным фактором и, как ожидается, будет снижаться. Базовая инфляция ниже целевого показателя, что указывает на отсутствие давления на общий уровень цен", – говорится в отчете.
В заявлении подчеркивается, что НБГ обоснованно сохранил осторожную денежно-кредитную политику и оставил процентную ставку без изменений на уровне 8%. Тем не менее, если инфляция превысит ожидания, НБГ должен быть готов к ужесточению политики.
"Общий объем международных резервов страны значительно увеличился, достигнув в ноябре рекордных 5,8 млрд долларов по сравнению с 4,1 млрд долларов США годом ранее, что составляет 100% от показателя достаточности резервов МВФ", – отмечается в отчете.
Фискальная политика остается мягкой
Согласно оценке миссии, дефицит бюджета в 2025 году будет меньше запланированных 2,5% ВВП, что обусловлено высокими доходами и отставанием в капитальных расходах.
"Бюджет на 2026 год разумно нацелен на дефицит в 2,5% ВВП и включает увеличение государственных капитальных и социальных расходов", – отмечается в отчете.
Миссия МВФ ожидает беспроблемного рефинансирования еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США в апреле 2026 года, учитывая текущие рыночные условия.
В перспективе государственные доходы могут быть увеличены за счет расширения налоговой базы и сокращения налоговых потерь, что, наряду с более эффективным управлением государственными инвестициями и повышением эффективности расходов, поможет финансировать необходимые расходы на инфраструктуру и образование, отмечается в документе.
"В среднесрочной перспективе экономический рост приблизится к своему потенциальному темпу роста в 5%. Ситуация после окончания войны на Украине создает неопределенность, которая может отвлечь часть миграционных потоков, финансовых притоков и транзитной торговли, но также может создать стабильность в регионе, что является предпосылкой для долгосрочных инвестиций", – говорится в отчете.
Кроме того, по мнению миссии, напряженные отношения Грузии с ЕС могут негативно повлиять на настроения инвесторов и сократить прямые иностранные инвестиции.
Объявленный инвестором из ОАЭ проект в сфере недвижимости стоимостью 6,5 млрд долларов США, если он будет реализован в соответствии с планом, предоставляет позитивную возможность для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В геополитической обстановке высокой неопределенности власти должны поддерживать фискальные и внешние буферы и проводить структурные реформы, которые улучшат управление и создадут больше рабочих мест.
Согласно оценке МВФ, намерение властей провести всеобъемлющую реформу государственных предприятий приветствуется. В сфере управления фискальными рисками и финансового надзора за государственными предприятиями уже достигнут значительный прогресс.
Следующий этап реформы должен быть сосредоточен на улучшении корпоративного управления и подотчетности в государственных предприятиях с конечной целью разделения функций государства как акционера, регулятора и лица, принимающего решения в отношении государственных предприятий.
Эффективное управление и независимость Национального банка имеют решающее значение для обеспечения ценовой стабильности в стране. В этом отношении недавние законодательные изменения, отменяющие дискреционные финансовые трансферты от НБГ правительству, приветствуются.
Миссия подтвердила свои предыдущие рекомендации: обеспечить большинство неисполнительных членов в Совете управляющих НБГ, уточнить квалификационные требования к членам Совета управляющих НБГ и перейти к коллегиальной модели принятия решений в НБГ. В феврале запланирован визит технической миссии МВФ для оказания помощи правительству в решении этой задачи.
Следующий визит оценочной миссии МВФ в Грузию планируется на март 2026 года.