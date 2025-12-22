https://sputnik-georgia.ru/20251222/zelenskiy-nadeetsya-na-likvidatsiyu-trampa-296297507.html

Зеленский надеется на ликвидацию Трампа

Зеленский надеется на ликвидацию Трампа

Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik рассуждает о... 22.12.2025, Sputnik Грузия

15 августа в Анкоридже, выйдя из самолёта, Владимир Путин поприветствовал Дональда Трампа словами: "Добрый день, дорогой сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым".Соседи – и так физически самые близкие люди, а дорогими соседями следует дорожить особо, поскольку они первые приходят на помощь друг другу (как ни странно, про это иногда забывают в республиках Южного Кавказа).Вторую фразу Владимира Путина в Грузии не поняли вообще: "А разве можно быть в добром здравии – и неживым?" – спрашивали меня, – "Может, Путин случайно перепутал местами слова и хотел сказать "живым – здоровым?"Путин дважды упомянул слово "добро": в самом начале ("Добрый день") и во втором предложении ("в добром здравии"), потому что предшественник Трампа – президент США Джо Байден – был живым, но не в добром здравии, то есть нездоровым.Что такое хорошо и что такое плохо для Грузии>>В отличие от грузин, которые забыли Пушкина и не понимают Путина как на русском, так и на английском, Зеленский знает русский лучше других языков и понимает значение каждого слова, потому что до того, как стать террористом, работал юмористом, мастером словесного жанра. Поэтому слова Зеленского на пресс-конференции 18 декабря ("США пока что не видят нас (Украину – ред.) в НАТО. Все в нашей жизни –"пока что". Возможно, позиция изменится в будущем. Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает") не могут быть случайными.Так как подобные вопросы в США решает президент Трамп, этим Зеленский намекает на его смерть, причём скоропостижную, потому что Зеленский – международный террорист №1 после Адольфа Гитлера, а не идеалист, философский уповающий на провидение в стиле старинной грузинской мудрости "Царствуют времена, а не цари". Зеленский понимает, что Дональд Трамп – атипичный президент США, подобных которому уже не будет, поэтому его физическое устранение сразу решит все проблемы – США больше не будут принуждать Киев к миру и вернутся к прежней политике всесторонней поддержки Украины."Американский" или "Армянский" коридор? Транзитная роль Грузии>>Послужили ли слова Зеленского сигналом для ЦРУ, вызвали ли в Госдеп США украинского посла для дачи разъяснений, неизвестно. Но СВР РФ наверняка обратила на них внимание, и если мои предположения подтвердятся, то Президент Путин предупредит Президента Трампа об опасности, как предупреждал президентов Эрдогана, Алиева, Януковича, Лукашенко и Назарбаева.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

