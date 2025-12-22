https://sputnik-georgia.ru/20251222/zelenskiy-nadeetsya-na-likvidatsiyu-trampa-296297507.html
Зеленский надеется на ликвидацию Трампа
Зеленский надеется на ликвидацию Трампа
Sputnik Грузия
Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik рассуждает о... 22.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-22T13:07+0400
2025-12-22T13:07+0400
2025-12-22T13:13+0400
новости
колумнисты
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
джо байден
нато
киев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1c/289216401_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_68d25ca375c7072b00de28d161c7054c.jpg
15 августа в Анкоридже, выйдя из самолёта, Владимир Путин поприветствовал Дональда Трампа словами: "Добрый день, дорогой сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым".Соседи – и так физически самые близкие люди, а дорогими соседями следует дорожить особо, поскольку они первые приходят на помощь друг другу (как ни странно, про это иногда забывают в республиках Южного Кавказа).Вторую фразу Владимира Путина в Грузии не поняли вообще: "А разве можно быть в добром здравии – и неживым?" – спрашивали меня, – "Может, Путин случайно перепутал местами слова и хотел сказать "живым – здоровым?"Путин дважды упомянул слово "добро": в самом начале ("Добрый день") и во втором предложении ("в добром здравии"), потому что предшественник Трампа – президент США Джо Байден – был живым, но не в добром здравии, то есть нездоровым.Что такое хорошо и что такое плохо для Грузии>>В отличие от грузин, которые забыли Пушкина и не понимают Путина как на русском, так и на английском, Зеленский знает русский лучше других языков и понимает значение каждого слова, потому что до того, как стать террористом, работал юмористом, мастером словесного жанра. Поэтому слова Зеленского на пресс-конференции 18 декабря ("США пока что не видят нас (Украину – ред.) в НАТО. Все в нашей жизни –"пока что". Возможно, позиция изменится в будущем. Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает") не могут быть случайными.Так как подобные вопросы в США решает президент Трамп, этим Зеленский намекает на его смерть, причём скоропостижную, потому что Зеленский – международный террорист №1 после Адольфа Гитлера, а не идеалист, философский уповающий на провидение в стиле старинной грузинской мудрости "Царствуют времена, а не цари". Зеленский понимает, что Дональд Трамп – атипичный президент США, подобных которому уже не будет, поэтому его физическое устранение сразу решит все проблемы – США больше не будут принуждать Киев к миру и вернутся к прежней политике всесторонней поддержки Украины."Американский" или "Армянский" коридор? Транзитная роль Грузии>>Послужили ли слова Зеленского сигналом для ЦРУ, вызвали ли в Госдеп США украинского посла для дачи разъяснений, неизвестно. Но СВР РФ наверняка обратила на них внимание, и если мои предположения подтвердятся, то Президент Путин предупредит Президента Трампа об опасности, как предупреждал президентов Эрдогана, Алиева, Януковича, Лукашенко и Назарбаева.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
сша
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1c/289216401_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_3cd3e359c2720e1f87a26597df741cf7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
новости, колумнисты, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден, нато, киев, видео
новости, колумнисты, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден, нато, киев, видео
Зеленский надеется на ликвидацию Трампа
13:07 22.12.2025 (обновлено: 13:13 22.12.2025)
Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik рассуждает о словах Зеленского, которые могут быть сигналом угрозы для президента США
15 августа в Анкоридже, выйдя из самолёта, Владимир Путин поприветствовал Дональда Трампа словами: "Добрый день, дорогой сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым".
Соседи – и так физически самые близкие люди, а дорогими соседями следует дорожить особо, поскольку они первые приходят на помощь друг другу (как ни странно, про это иногда забывают в республиках Южного Кавказа).
Вторую фразу Владимира Путина в Грузии не поняли вообще: "А разве можно быть в добром здравии – и неживым?" – спрашивали меня, – "Может, Путин случайно перепутал местами слова и хотел сказать "живым – здоровым?"
Нет, Президент России переставил слова в привычным словосочетании "жив-здоров" не случайно, а чтобы подчеркнуть свою радость, что его американский коллега остался жив во время осуществлённого на него покушения, а другие готовящиеся против президента США теракты были предотвращены.
Путин дважды упомянул слово "добро": в самом начале ("Добрый день") и во втором предложении ("в добром здравии"), потому что предшественник Трампа – президент США Джо Байден – был живым, но не в добром здравии, то есть нездоровым.
В отличие от грузин, которые забыли Пушкина и не понимают Путина как на русском, так и на английском, Зеленский знает русский лучше других языков и понимает значение каждого слова, потому что до того, как стать террористом, работал юмористом, мастером словесного жанра. Поэтому слова Зеленского на пресс-конференции 18 декабря ("США пока что не видят нас (Украину – ред.) в НАТО. Все в нашей жизни –"пока что". Возможно, позиция изменится в будущем. Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает") не могут быть случайными.
Так как подобные вопросы в США решает президент Трамп, этим Зеленский намекает на его смерть, причём скоропостижную, потому что Зеленский – международный террорист №1 после Адольфа Гитлера, а не идеалист, философский уповающий на провидение в стиле старинной грузинской мудрости "Царствуют времена, а не цари".
Вполне вероятно, что главарь киевского режима замышляет теракт против президента США, организовать который для поднаторевших в этом деле украинских спецслужб не составит особого труда.
Зеленский понимает, что Дональд Трамп – атипичный президент США, подобных которому уже не будет, поэтому его физическое устранение сразу решит все проблемы – США больше не будут принуждать Киев к миру и вернутся к прежней политике всесторонней поддержки Украины.
Послужили ли слова Зеленского сигналом для ЦРУ, вызвали ли в Госдеп США украинского посла для дачи разъяснений, неизвестно. Но СВР РФ наверняка обратила на них внимание, и если мои предположения подтвердятся, то Президент Путин предупредит Президента Трампа об опасности, как предупреждал президентов Эрдогана, Алиева, Януковича, Лукашенко и Назарбаева.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции