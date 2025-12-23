https://sputnik-georgia.ru/20251223/gruzinskaya-povestka-vazhnee-chuzhikh-papuashvili-o-vneshney-politike-tbilisi-296318457.html

Грузинская повестка важнее чужих: Папуашвили о внешней политике Тбилиси

Грузинская повестка важнее чужих: Папуашвили о внешней политике Тбилиси

Если бы Грузия полностью следовала проевропейской линии, страна могла бы оказаться разрушена войной, утверждает спикер парламента

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Ориентация на грузинскую повестку, а не на чужие интересы, помогла сохранить властям государственность, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кризис в отношениях Грузии с ЕС: премьер назвал политику Брюсселя "сквозняком">>>По его словам, международная система безопасности разрушена, и это является главной проблемой, стоящей перед Грузией. Как будут развиваться события и какой частью геополитического соглашения станет установление мира на Украине, пока неизвестно, поэтому, по мнению Папуашвили, Грузии необходимо быть готовой к возможным вызовам. По его словам, если бы Грузия полностью следовала проевропейской линии, страна могла бы оказаться разрушена войной, так как ей пришлось бы выполнять все требования Брюсселя, включая полное согласование внешней политики с ЕС, в том числе по вопросам, связанным с Россией, включая санкции против Москвы. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. "Красные линии": премьер о политике Грузии в отношении России>>>Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

