Пенсионерам в Грузии простят незаконно выданную пенсию
Пенсионерам в Грузии простят незаконно выданную пенсию
25.12.2025
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает проект, согласно которому все пенсионные излишки, выданные в период с 1 апреля 2021 года по 1 ноября 2025 года, будут легализованы. Речь идет о пенсиях, полученных за уже скончавшихся пенсионеров, которые наследники должны были вернуть государству, так как они были получены незаконно. После легализации будет прекращено административное, судебное и исполнительное производство. По данным авторов законопроекта, речь идет о 1 685 лицах, в отношении 430 из которых уже начато судебное производство. Общая сумма, которая будет легализована, составляет 1,2 миллиона лари. Как поясняют авторы проекта, иногда наследники получают пенсию уже умершего пенсионера, поскольку поздно регистрируют факт смерти в Агентстве развития государственных сервисов. В месяц происходит до 30 подобных случаев. Пенсию по возрасту в Грузии на 1 ноября 2025 года получали около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает проект, согласно которому все пенсионные излишки, выданные в период с 1 апреля 2021 года по 1 ноября 2025 года, будут легализованы.
Речь идет о пенсиях, полученных за уже скончавшихся пенсионеров, которые наследники должны были вернуть государству, так как они были получены незаконно.
После легализации будет прекращено административное, судебное и исполнительное производство.
По данным авторов законопроекта, речь идет о 1 685 лицах, в отношении 430 из которых уже начато судебное производство.
Общая сумма, которая будет легализована, составляет 1,2 миллиона лари.
Как поясняют авторы проекта, иногда наследники получают пенсию уже умершего пенсионера, поскольку поздно регистрируют факт смерти в Агентстве развития государственных сервисов. В месяц происходит до 30 подобных случаев.
Пенсию по возрасту в Грузии на 1 ноября 2025 года получали около 884,6 тысячи человек, из них 261,1 тысячи мужчин и 623,5 тысячи женщин.
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,6 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,6 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.