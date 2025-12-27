Число джейранов в грузинском заповеднике превысило 500 голов

https://sputnik-georgia.ru/20251227/chislo-dzheyranov-v-gruzinskom-zapovednike-prevysilo-500-golov--296373769.html
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число джейранов на территории заповедника Вашловани превысило 500, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.
По данным ведомства, новое поколение прячется в траве, из-за чего фотоловушки пока не могут поймать животных, однако издалека молодняк зафиксировать все же удалось.
Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии, но исчез в результате урбанизации и браконьерства.
Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.
Первое поколение (десять джейранов) завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.
Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения безопасной среды их обитания.
Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.
Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской Республики.