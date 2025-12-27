https://sputnik-georgia.ru/20251227/chislo-dzheyranov-v-gruzinskom-zapovednike-prevysilo-500-golov--296373769.html

Число джейранов в грузинском заповеднике превысило 500 голов

Число джейранов в грузинском заповеднике превысило 500 голов

27.12.2025

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число джейранов на территории заповедника Вашловани превысило 500, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. По данным ведомства, новое поколение прячется в траве, из-за чего фотоловушки пока не могут поймать животных, однако издалека молодняк зафиксировать все же удалось. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.Насколько выросла посещаемость природных заповедников Грузии>> Первое поколение (десять джейранов) завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи. Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения безопасной среды их обитания. В горах Грузии появится новый заповедник>>Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно. Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской Республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

