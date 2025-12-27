https://sputnik-georgia.ru/20251227/eks-ministr-oborony-bacho-akhalaya-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-296375957.html
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая будет ждать приговора в тюрьме
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая будет ждать приговора в тюрьме
Sputnik Грузия
Бачане Ахалая в случае подтверждения вины грозит до 9 лет лишения свободы 27.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-27T15:42+0400
2025-12-27T15:42+0400
2025-12-27T16:26+0400
новости
грузия
тбилиси
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
бачо ахалая
тбилисский городской суд
акции протеста
акции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1a/296359282_0:9:960:549_1920x0_80_0_0_1cdb135e4f2857ada48508385fae7552.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Бачане Ахалая, обвиняемому в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. О помещении экс-министра обороны в предварительное заключение ходатайствовала прокуратура Грузии, мотивируя это тем, что Ахалая может покинуть страну либо уничтожить доказательства по делу. В частности Ахалая организовывал призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти, а также попытку захвата здания администрации президента Грузии. По версии следствия, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе под непосредственным руководством и организацией Бачаны Ахалая с целью мобилизации граждан, агрессивно настроенных по отношению к власти, их сбора и вовлечения в насильственные действия за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления сделали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Теперь Ахалая в случае подтверждения вины грозит до 9 лет лишения свободы. Протестному шествию в Тбилиси быть – МВД Грузии>>Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы. Авантюра провалилась – реакция политиков на задержание экс-министра обороны Грузии>>Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1a/296359282_108:0:852:558_1920x0_80_0_0_624d98664a8002d3f42a84129d5c7915.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, бачо ахалая, тбилисский городской суд, акции протеста, акции
новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, бачо ахалая, тбилисский городской суд, акции протеста, акции
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая будет ждать приговора в тюрьме
15:42 27.12.2025 (обновлено: 16:26 27.12.2025)
Бачане Ахалая в случае подтверждения вины грозит до 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Бачане Ахалая, обвиняемому в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года.
О помещении экс-министра обороны в предварительное заключение ходатайствовала прокуратура Грузии, мотивируя это тем, что Ахалая может покинуть страну либо уничтожить доказательства по делу.
По версии следствия, Бачана Ахалая, используя технические мобильные средства связи, организовал и лично руководил преступными действиями членов организационного комитета акции протеста 4 октября 2025 года – Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других.
В частности Ахалая организовывал призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти, а также попытку захвата здания администрации президента Грузии.
По версии следствия, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе под непосредственным руководством и организацией Бачаны Ахалая с целью мобилизации граждан, агрессивно настроенных по отношению к власти, их сбора и вовлечения в насильственные действия за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления сделали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.
"В день выборов в органы местного самоуправления, 4 октября, обвиняемые и другие лица решили организовать групповые насильственные действия, которыми руководил и которые организовывал Бачана Ахалая", – отмечено в обвинении.
Теперь Ахалая в случае подтверждения вины грозит до 9 лет лишения свободы.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".