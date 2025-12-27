https://sputnik-georgia.ru/20251227/eks-ministr-oborony-bacho-akhalaya-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-296375957.html

Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая будет ждать приговора в тюрьме

27.12.2025

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Бачане Ахалая, обвиняемому в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. О помещении экс-министра обороны в предварительное заключение ходатайствовала прокуратура Грузии, мотивируя это тем, что Ахалая может покинуть страну либо уничтожить доказательства по делу. В частности Ахалая организовывал призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти, а также попытку захвата здания администрации президента Грузии. По версии следствия, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе под непосредственным руководством и организацией Бачаны Ахалая с целью мобилизации граждан, агрессивно настроенных по отношению к власти, их сбора и вовлечения в насильственные действия за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления сделали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Теперь Ахалая в случае подтверждения вины грозит до 9 лет лишения свободы. Протестному шествию в Тбилиси быть – МВД Грузии>>Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы. Авантюра провалилась – реакция политиков на задержание экс-министра обороны Грузии>>Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

