Это был плодотворный год – глава Нацбанка Грузии подвела итоги

Это был плодотворный год – глава Нацбанка Грузии подвела итоги

01.01.2026

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Минувший 2025 год был плодотворным и успешным, отмеченным важными достижениями, говорится в заявлении президента Национального банка Натии Турнава. "Если мы оглянемся на прошедший год, то без преувеличения можно сказать, что в условиях действующей структуры монетарной политики Национального банка наши последовательные шаги в направлении ужесточения и нормализации политики обеспечили существенную стабильность цен в стране и тенденцию нормализации инфляции к концу года в соответствии с нашими прогнозами", – заявила Турнава. По ее словам, в связи с тем, что в последние годы неопределенность значительно возросла и риски отклонения от прогноза были высоки, с начала 2025 года Национальный банк внедрил новый, основанный на сценариях подход к коммуникации монетарной политики. Это сделало процесс принятия решений более прозрачным и позволило увязать управление рисками с системным анализом возможных макроэкономических сценариев. Турнава подчеркнула, что международные резервы являются важнейшим фактором доверия инвесторов к макроэкономической стабильности страны. "В связи с благоприятными условиями на валютном рынке с начала 2025 года Национальный банк активно пополняет резервы. В этом году впервые в истории Грузии объем международных валютных резервов превысит шесть миллиардов долларов", – заявила Турнава. По ее словам влиятельное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило суверенный рейтинг Грузии на уровне "BB", а прогноз улучшило до стабильного. Национальный банк в текущем году также активно продолжал мероприятия по ларизации, результат которых налицо, отметила она."58,2% всего кредитного портфеля деноминировано в лари. 77,1% кредитов физическим лицам выдано в национальной валюте. Поддержание стабильности цен повышает доверие к лари, о чем свидетельствует и тенденция ларизации депозитов банковского сектора. 52,1% всех депозитов деноминировано именно в национальной валюте", – сказала Турнава.В то же время она отметила, что 2025 год характеризовался и глобальной неопределенностью. "В быстро меняющемся глобальном пространстве было важно при проведении нашей политики выбрать такое оптимальное решение, которое позволило бы избежать значительных экономических потерь и в то же время дало бы нам возможность эффективно заботиться об устойчивом, долгосрочном развитии экономики и финансового сектора страны", – отметила Турнава. По ее словам, в результате политики, проводимой Национальным банком в 2025 году, банковский сектор устойчив, характеризуется высокой капитализацией и высоким качеством активов, а кредитование является здоровым. В тоже время Турнава рассказала о нововведениях. "В целях содействия конкуренции и повышения эффективности на платежном рынке Национальный банк открывает расчетные счета провайдерам платежных услуг. При этом небанковским институтам, участвующим в открытом банкинге, предоставляется больше возможностей для конкуренции с коммерческими банками, внедрения инновационных платежных сервисов и предложения потребителям более быстрого, простого и доступного обслуживания", – заявила Турнава. Кроме того, по ее словам в 2025 году были предприняты активные шаги в направлении развития рынка ценных бумаг и усиления его прозрачности. "Были осуществлены надзорные и регуляторные мероприятия, направленные на обеспечение стабильности рынка, повышение доверия инвесторов и содействие устойчивому развитию финансовой системы", – сказала Турнава. По ее словам, 2025 год отличался значительной активностью в плане эмиссии корпоративных облигаций. "Следует отметить, что объем выпущенных в этом году публичных корпоративных облигаций превысил 1,5 миллиарда лари. Кроме того, значительно развился и рынок инвестиционных фондов", – заявила Турнава. По ее словам, 2025 год был отмечен и в плане международного сотрудничества. "В текущем году Национальный банк успешно перешел на глобальный стандарт SWIFT ISO 20022, который обеспечивает полную интеграцию грузинской банковской системы в международные финансовые потоки. Вместе с тем это будет способствовать стимулированию инноваций и повышению конкурентоспособности платежной инфраструктуры страны как на региональном, так и на глобальном уровне", – отметила она. По ее словам, в 2026 году планируется обновление системы расчетов в режиме реального времени (RTGS) и внедрение системы мгновенных платежей (IPS). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

