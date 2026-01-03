https://sputnik-georgia.ru/20260103/nepokornyy-teatr-vsemirnoe-priznanie-i-bolshie-malenkie-pobedy-kultura-gruzii-v-2025--296395008.html

Непокорный театр, всемирное признание и большие маленькие победы: культура Грузии в 2025

Непокорный театр, всемирное признание и большие маленькие победы: культура Грузии в 2025

Политические процессы в Грузии активно повлияли на представителей культуры, которым пришлось подстраиваться под новые реалии. Об этом и не только – в итоговом... 03.01.2026

Ушедший 2025 год можно назвать одним из наиболее непростых в истории Грузии — с политической, экономической, социальной и даже культурной точки зрения. Крайне зыбкий государственный строй, раскол партий и общества, громкие протесты недовольных политическим курсом властей на протяжении всего года – все эти идеологические противоречия и разногласия в стране затмили собой многие культурные взлеты и падения.В начале 2026 года Sputnik Грузия решил подвести некую черту и вспомнить, что самого важного и ценного произошло в культуре и искусстве страны в этом году."Новый театр" – культурный протестПожалуй, ярче всего культурный протест в прошлом году прозвучал в стенах столичного "Нового театра" имени Васо Абашидзе и даже вышел за его пределы.Театральный бунт разгорелся после ареста в разгаре протестов в Тбилиси 29-летнего актера Андро Чичинадзе, обвиняемого по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них" (приговорен к двум годам лишения свободы).Театр в знак протеста сначала остановил спектакли, а затем во главе с худруком Давидом Доиашвили труппа стала проводить массовые демонстрации с требованием освободить своего коллегу. "Мы прекратили наши выступления – ради Андро, которого незаконно, без каких-либо доказательств, удерживает в плену режим вместе с другими молодыми людьми. У нас не осталось другого выбора!" – утверждали участники протеста.В поддержку Андро Чичинадзе собирались петиции от местных и иностранных коллег, представителей театрального искусства и кинематографа. "Новый театр" даже заговорил с властями языком ультиматума, после чего команда театра отправилась гастролировать с протестными перформансами по регионам страны."Вы поймете, какой силой обладает искусство! Обещаем вам: вам никогда не увидеть покорного театра! Вы еще не знали театр, борющийся за своего единственного рядового солдата!" – скандировали демонстранты.В сложившейся ситуации театр был вынужден признать, что не возобновит работу, если Андро Чичинадзе не выпустят. Как и ожидалось, от Минкультуры последовал незамедлительный ответ – 16 апреля ведомство уволило Доиашвили с должности директора Государственного профессионального театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе.В заявлении министерства культуры говорилось, что "несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило своих обязательств и, несмотря на непрерывное финансирование из государственного бюджета, творческий процесс в театре был приостановлен на несколько месяцев".Сегодня билеты на спектакли "Нового театра" нигде не достать. Театр исчез с театральной карты страны. Возродится ли он когда-нибудь в новом виде – неизвестно.Всемирное признаниеОдной из весомых международных побед года на мировой арене для Грузии стало признание ЮНЕСКО и внесение "Культуры грузинской пшеницы: традиций и ритуалов" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Важный для Грузии вопрос был решен на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Нью-Дели."Решение ЮНЕСКО о признании традиций и ритуалов, связанных с пшеницей, является международным выражением уважения к многовековому труду, знаниям и практике грузинского народа; подчеркивает значение эндемичных грузинских сортов; усиливает связь духовной и материальной культуры и подразумевает обязательство перед будущими поколениями обеспечить сохранение и развитие жизнеспособности этого нематериального культурного элемента", – заявили в министерстве культуры.Как отметили в ведомстве, номинация, представленная Грузией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 28 марта 2024 года, успешно прошла все этапы рассмотрения. Ранее грузинскую пшеницу удостоили категории национального значения на родине.Напомним, грузинская пшеница имеет древнюю историю. Самые старые зерна пшеницы, обнаруженные на территории Грузии, датируются VI–IV тысячелетиями до нашей эры. Научно подтверждено, что пять из 20 известных миру видов пшеницы происходят из Грузии. Всего в стране произрастают 14 видов пшеницы и около 150 её разновидностей.Обогащение грузинской культурыВесь год министерство культуры Грузии работало над возвращением и привлечением в страну значимых образцов искусства – для обогащения культурного фонда и повышения ценности национальных коллекций.Одним из таких шедевров стал позолоченный триптих XVI века, принадлежащий школе итальянского художника эпохи Возрождения Бернардино Пинтуриккьо, который вернулся в Грузию в 2025 году.Именно по инициативе министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе и после переговоров с европейскими партнерами триптих был приобретен тбилисским Дворцом искусств при финансовой поддержке министерства.Согласно музейным записям и архивным документам, триптих был привезен в Грузию принцем Ашилем Шарлем Луи Мюратом (1847–1895). После его смерти реликвия перешла во владение сначала Андриа Дадиани, затем – графа Ольденбургского. После советской оккупации 1921 года триптих вместе с другими предметами был вывезен из Грузии и оказался у одного из европейских коллекционеров.В этом году министерство культуры также вернуло из Европы три живописных полотна: два изображения четырех евангелистов, выполненные итальянским художником XVI века, "Букет цветов" нидерландского художника Якоба Кампо Вейермана (1677–1747), а также уникальную грузинскую рукопись XVIII века под названием "Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы" – выдающийся памятник грузинского каллиграфического искусства."Мы сделаем все возможное, чтобы и впредь наша уникальная культура была должным образом защищена и сохранена", – заявила о пополнении коллекций министр Тинатин Рухадзе.Две Грузии – две глыбыК сожалению, культурная история 2025 года не обошлась в Грузии без прискорбных потерь – из жизни ушли неотделимые части национального искусства: кинорежиссер Эльдар Шенгелая и художник Зураб Церетели.Классик грузинского и советского кинематографа Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет. Он был сыном известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая. Прославился кинокартинами "Необыкновенная выставка", "Мачеха Саманишвили", "Белый караван", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история"."Великий представитель нашего поколения, Эльдар Шенгелая, покинул этот бренный мир и стал обитателем вечности, – сказал о режиссере Патриарх Грузии Илия II. – Но в этом мире остается его труд – его великолепные фильмы, которые всегда будут напоминать обществу, что настоящий смысл жизни заключается в служении добру".Не менее тяжелой утратой для страны стала кончина живописца и скульптора Зураба Церетели. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Несмотря на то что последние годы Церетели жил и работал в Москве, похоронили мастера на его родине, в Грузии, в Дидубийском пантеоне, рядом с женой Инессой Андроникашвили.Наследие Церетели для Грузии трудно переоценить. В Тбилиси и по всей стране гордо стоят и украшают города великие произведения Церетели. С 2012 года в столице, на проспекте Руставели, действует основанный им Музей современного искусства, который, помимо наследия автора, активно знакомит общественность с работами самых интересных художников Грузии и мира.Starring GeorgiaГлавный правительственный проект шоу-бизнеса в стране – Starring Georgia – вновь оправдал ожидания его авторов. В рамках концертов с участием мировых звезд Грузию в этом году посетило беспрецедентное количество туристов со всего мира.Только на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси приехало до 20 000 туристов, что превысило общее количество музыкальных туристов за последние два года. Все 55 000 билетов на концерт американской суперзвезды были распроданы за рекордные шесть часов. Не менее успешными стали и выступления легендарных Guns N’ Roses и группы Empire of the Sun.Особый интерес к музыкальным событиям в Грузии проявили меломаны из Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Швеции, Хорватии и Болгарии. А на концерт Тимберлейка приехали его фанаты даже из США и Канады.Кроме того, было большое количество зрителей из стран постсоветского пространства, среди которых в этом году лидировали Казахстан, Армения и Азербайджан. Также Грузию посетили жители Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Катара. В этом году был необычайно высокий интерес и со стороны таких стран, как Япония, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и других.Если говорить о цифрах, то за последние два года в рамках мероприятий, организованных Starring Georgia, доход, полученный только от иностранных туристов, составил более 60 миллионов лари. А если говорить о культуре – каждый из приезжих не только посетил концерт, но и знакомился с историей и искусством Грузии, впечатлялся богатой культурой страны и увозил с собой на родину частичку Грузии.Признание годаВ 2025 году Грузия признала и свои слабости. В частности, подтвердилось, что практически все памятники культурного наследия в стране, увы, находятся в плачевном состоянии. Причина – некомпетентная реставрация. Об этом к концу года заявила руководитель Национального агентства по охране культурного наследия страны Тея Ониани.Памятники и исторические места – это визитная карточка Грузии, достояние культуры и то, чем народ действительно может гордиться. Многие из них включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО."И наша самая большая проблема в том, что практически все памятники – будь то Светицховели, Баграти, Никорцминда, Питарети, Кинцвиси, Шемокмеди, Цаиши, Атенский Сиони, – которые важны для всех, находятся в очень тяжелом состоянии", – заявила Ониани.Если подробнее: некоторые из них разрушаются из-за того, что крыша была устроена неправильно или материалы для ремонта выбраны неверно. Как результат – увядание, печальные повреждения и протечки.Все это требует длительного и скрупулезного исследования, отметила представитель агентства. "Наша первоочередная задача – позаботиться о памятниках такого типа, выдающихся, первой категории", – сказала Ониани.По ее мнению, единственным способом решения проблемы сейчас является привлечение иностранных специалистов. "Они вместе с грузинскими специалистами на основе международного опыта проработают проблемы и рассмотрят существующие проекты, – сказала Тея Ониани. – И уже после профессионального заключения экспертов будет обязательно проведена реставрация грузинских памятников".Фурор грузинского киноВопреки откровенно мизерному финансированию национального кинематографа и шаткой общественно-политической ситуации в стране, которая, к сожалению, напрямую влияет на настроения представителей киноиндустрии, можно сказать, что в этой сфере в 2025 году были свои победы – пусть и небольшие.К примеру, в декабре Британский институт кино объявил список из 50 лучших фильмов 2025 года, в который вошли сразу две картины грузинских режиссеров – "Апрель" Деи Кулумбегашвили и "Сухой лист" Александра Коберидзе.После успешного фильма "Начало" (2020) Дея Кулумбегашвили представила бескомпромиссную и противоречивую историю грузинской акушерки, которая делает аборты в провинциальных городках, рискуя репутацией, борясь с упреками общества и собственной совестью. Фильм был снят в копродукции с Италией и Францией.А в фильме Коберидзе "Сухой лист", снятом на старый телефон в сотрудничестве Грузии и Германии, мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля. В этой картине британцев потрясла особенная эстетика и новое видение автора."Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы создать их именно такими", – написал о картине Коберидзе кинокритик Сэм Уигли (Sight & Sound).Кроме этого, Грузия традиционно выдвинула на соискание кинопремии "Оскар" в 2026 году фильм Георгия Сихарулидзе "Паноптикум". События картины происходят в Грузии в 2018 году. Главный герой – 16-летний Сандро (Дата Чачуа), который в процессе поиска собственной идентичности и ценностей сталкивается с влиянием различных, порой радикальных, идеологических и культурных норм.Надо отметить, что грузинские кинематографисты по-прежнему бойкотируют Национальный киноцентр, обвиняя его в цензуре и вмешательстве в дела кино властей. С августа 2023 года представители грузинской киноиндустрии требуют независимости Национального киноцентра. Поэтому многие режиссеры попросту отказались участвовать в конкурсе по отбору фильма для представления на "Оскар". Фильм, конечно, не попал в шорт-лист номинантов премии. Но попытка – не пытка. И главное ведь – участие!Отметим, Грузия никогда не была номинирована на "Оскар". Исключением была лишь картина "Мандарины" (Tangerines) грузинского режиссера Зазы Урушадзе, выдвинутая в категории "Фильм на иностранном языке" от Эстонии – решение приняла эстонская сторона, поскольку фильм был совместной грузинско-эстонской работой.Что касается грузинского кино в этом году, то нельзя обойти вниманием и совместную инициативу Первого канала и неправительственной организации "Медиа Позитив", которые в 2025 году запустили новый проект для людей с нарушениями зрения – "Аудиодескрипция грузинского кино".В рамках инициативы Первый канал представит радиослушателям аудиодескрипцию 15 грузинских фильмов. Аудиодескрипция – это точное, объективное и последовательное словесное описание визуальной информации, которое знакомит слушателя с элементами изображения, присутствующими в кадре.Цель проекта – дать людям с нарушениями зрения возможность полноценно воспринимать грузинский кинематограф и культурное наследие страны.Венец года – Евровидение в ГрузииНу а венцом культурного грузинского 2025 года бесспорно можно считать проведение в Тбилиси самого престижного европейского конкурса песни "Детское Евровидение". Победу в грузинскую столицу привез победитель 2024 года песенного состязания Андрия Путкарадзе. Что скрывать: быть хозяйкой столь известного конкурса – многого стоит.Финал грандиозного шоу с представителями 18 стран прошел на сцене столичного Олимпийского дворца. Грузию представила юная певица из Батуми – 10-летняя Анита Абгарян. Девочка с уникальным вокалом блестяще исполнила на конкурсе песню Shine Like a Star, заняв третье место. Победительницей Евровидения стала француженка Лу Делёз с песней "Ce Monde". Серебро – у Украины.Справедливости ради надо отметить: если со взрослым Евровидением Грузии в последнее время откровенно не везет (Мариам Шенгелия, как и ее предшественники, не смогла пройти в финал в 2025 году), то с детским конкурсом – у Грузии дела до сих пор идут прекрасно. Грузия, как и Франция по итогам нынешнего конкурса, – рекордсмены по победам – у обеих стран по четыре победы в истории конкурса.Вот таким был 2025 год для культурной Грузии. Станем ли мы в 2026 году мудрее и сильнее – покажет время. Но хочется верить, что даже в мире быстрых перемен и хрупкого равновесия мы сумеем сохранить главное – себя и свою культуру. С Новым годом, прекрасная Грузия!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

