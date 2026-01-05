https://sputnik-georgia.ru/20260105/komu-v-gruzii-khorosho-novye-pravila-dlya-inostrantsev-i-ikh-posledstviya-296450058.html

Кому в Грузии хорошо: новые правила для иностранцев и их последствия

Кому в Грузии хорошо: новые правила для иностранцев и их последствия

Власти Грузии приняли решение ужесточить условия пребывания иностранцев в стране и ввести новые ограничения, в том числе в сфере трудовой деятельности

До недавнего времени Грузия была своеобразным "раем" для иностранных граждан. Долгий срок пребывания без визы, отсутствие каких-либо правовых ограничений на открытие бизнеса и работу в определенных сферах, мягкая налоговая и банковская политика, а также минимальный языковой барьер на фоне ощутимой демократии стали основополагающими факторами миграции иностранцев, особенно из постсоветских республик.Привлекательность страны для них дополняли живописные виды из окон на горы или море, мягкий климат и "знаменитое грузинское гостеприимство", хорошо знакомое по фильмам и впечатлениям от отдыха.Наибольший поток миграции пришелся на 2022-2023 годы на фоне конфликта на Украине. Помимо иностранных граждан, о своей исторической родине вспомнили и выходцы из этой страны, у которых здесь остались связи и родственники. Кроме того, картину мигрантов дополнили граждане Индии, часто выбирающие Грузию для получения высшего образования, а также граждане соседних Турции и Ирана.Высокий поток мигрантов привел к тому, что за десять лет, несмотря на негативное влияние пандемии и отрицательный демографический рост, население страны, если верить данным переписи, увеличилось на 200 тысяч человек.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что число иностранных граждан на конец 2025 года составляло около 6% населения страны. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2014 году число иностранных граждан составляло 66 230 человек, или 1,78% населения.На фоне большого потока иностранцев мягкая политика Грузии в отношении иностранных граждан проявила и свои негативные стороны.Темная сторона мигрантовВысокий поток мигрантов показал, что даже при строгих требованиях со стороны грузинских спецслужб проверить всех иностранцев невозможно. В результате часть иностранцев оказывается вовлеченной в преступную деятельность на территории страны.Часть иностранцев стала открыто игнорировать законы государства, нарушая сроки пребывания и с помощью "помогаторов" обходя требования, фактически незаконно получая вид на жительство в стране.Большинство иностранцев вовсе не намерены интегрироваться в грузинское общество и предпочитают существовать обособленно, создавая фактически свое "экспатское государство" и отказываясь изучать государственный язык, считая его слишком сложным и ненужным.В таком т. н. "государстве" появляются собственные сервисы, школы, детские сады, развлекательные заведения, кафе, а также компании по аренде и продаже недвижимости. Все это не связано с туризмом и по большей части недоступно местному населению: незнание языка, высокие цены и отсутствие рекламы на популярных грузинских ресурсах делают "экспатское" пространство максимально закрытым.Многие услуги фактически отнимают рабочие места и бизнес-возможности у местного населения. Часто такие бизнесы создают и управляют ими экспаты, которые прибыли и закрепились в стране еще до "большой миграционной волны".С учетом небольшого размера страны, языкового барьера, ограниченного числа рабочих мест и слабого рынка труда большинство местных граждан оказалось не способным конкурировать в новой нише, что усилило волну недовольства.Усугубляет ситуацию растущая критика со стороны иностранцев в адрес местных жителей, их образа жизни, традиций и ценностей, а также требования в интернете "подвинуть государственный язык" и обеспечить иностранцам комфортную жизнь "как дома".Политический оттенокНедовольство вызвали и попытки иностранцев участвовать в "демократическом обустройстве" Грузии. Местное население еще могло мириться с этим, пока иностранцы ограничивались высказываниями в интернете. Однако часть из них перешла к активному участию в политике страны: появились на протестных акциях против властей и даже участвовали в столкновениях с полицией.При этом иностранные участники протестов, как показали многочисленные опросы, из-за незнания языка довольствуются лишь информацией на иностранном языке и не понимают лозунгов и призывов на акциях.Таким образом, на фоне акцента властей на национальные интересы холодное отношение местного населения к иностранцам, действующим "по своим правилам" без знания языка и доступа к полной информации о ситуации, законах и правилах, только усилилось.Миграция – это не туризмЧтобы сгладить недовольство граждан, власти Грузии стали предпринимать меры, которые не вредят туризму, но сильно ограничивают иностранцев, проживающих в стране годами на "птичьих правах".Первым шагом стало строгое соблюдение правил выдачи видов на жительство и гражданства, а также контроль их сроков. Легализация – получение вида на жительство или гражданства – дает иностранцам, для которых закрыт прямой доступ в западные страны, возможность использовать Грузию как транзитную страну для переселения.Большое число лиц, требующих убежища, негативно сказывается на имидже страны, особенно на Западе, и грозит отменой безвизового режима для граждан Грузии. Также власти усилили контроль за сроками пребывания: любая попытка остаться дольше положенного срока теперь грозит запретом на въезд.Ужесточились и критерии получения убежища: если в 2021 году его получили 13% обратившихся, то в 2025 году – лишь 3%.Помимо этого, власти Грузии ввели выдворение за ряд административных нарушений, в том числе во время акций протеста, а также за совершение отдельных уголовных преступлений.Закручивание "гаек"Все эти меры власти сочли недостаточными, и уже с 1 марта 2026 года иностранных граждан ждет новое ограничение. Вводится "разрешение на работу", которое потребуется даже индивидуальным предпринимателям. Без такого разрешения работа в Грузии для иностранцев будет нелегальной, а нарушители подлежат выдворению.Кроме того, будет составлен список профессий и сфер, в которых иностранцам, даже с высокой квалификацией, запрещено работать. Также введен экзамен на знание грузинского языка, который, по мнению экспертов, вскоре станет обязательным для получения любых прав, включая право на работу.Власти также ограничили доступ иностранцев к высшему образованию: это право передано частным аккредитованным университетам, которые теперь самостоятельно определяют язык обучения студентов.Все меры вызовут отток части иностранцев, однако не повлияют на показатели туризма и доходы от него, которые в 2025 году побили рекорды.Единственное, на что повлияет жесткая миграционная политика, – это денежные переводы и налоги. Насколько Грузии нужны иностранцы, работающие на иностранное государство и чье пребывание минимально сказывается на благосостоянии страны, покажет время.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

