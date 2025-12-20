https://sputnik-georgia.ru/20251220/raznoglasiya-s-es-vazhnye-vizity-i-novye-zakony--gruziya-za-nedelyu-296280040.html

Разногласия с ЕС, важные визиты и новые законы – Грузия за неделю

Разногласия с ЕС, важные визиты и новые законы – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 20.12.2025, Sputnik Грузия

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Новая критика от ЕС Сразу два критических документа в отношении Грузии опубликовала Еврокомиссия на этой неделе. Автором первого из них стало председательство Совета Евросоюза, а документ касался выводов по вопросам расширения. В нем было указано, что "действия, предпринимаемые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям Европейского союза от страны-кандидата". Совет отметил невыполнение Грузией рекомендаций по вступлению в ЕС и призвал власти Грузии освободить всех "необоснованно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и прекратить использование агрессивной риторики в адрес Европейского союза, послов ЕС и главы представительства ЕС". Второй критический документ коснулся выполнения Грузией рекомендаций ЕС по выполнению условий сохранения безвизового режима со странами Шенгенской зоны. В частности, недовольство ЕС вызвали как принятые Грузией законы, которые, по мнению Европы, нарушают основные права и свободы граждан, так и либеральная визовая политика в отношении отдельных стран. Так, по мнению Еврокомиссии, значительный приток в Грузию граждан из Индии и, в меньшей степени, из других стран Азии и Ближнего Востока, вызывает опасения по поводу потенциальной нелегальной миграции в ЕС. Власти Грузии отрицают обвинения Европы, утверждая, что действуют исключительно в интересах своего государства. Важный визит Несмотря на критику стран ЕС, власти Грузии продолжают налаживать европейские контакты и углублять сотрудничество с отдельными европейскими странами. Подтверждением этому стал визит грузинской делегации во главе с президентом страны Михаилом Кавелашвили в Сербию. На встречах в Белграде президент обсуждал перспективы углубления сотрудничества и развития отношений между двумя странами. Однако самым главным итогом визита Кавелашвили в Сербию стало решение об открытии в ближайшие время дипломатического представительства этой страны в Тбилиси. Также Кавелашвили пригласил своего сербского коллегу Александара Вучича в Грузию в будущем году. Новогодний подарок водителям На этой неделе парламент Грузии принял решение сделать "новогодний подарок", как выразился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, нерадивым грузинским водителям. Подарок заключается в возвращении без экзаменов приостановленных прав на вождение автомобилем тем водителям, которые были уличены в вождении в нетрезвом виде, наркотическом опьянении, либо не выплатили штрафы и лишились баллов, начисляемых ежегодно на права, за нарушения. Тогда как уличенным в вождении в наркотическом опьянении придется доказывать, что они не принимают наркотики (нужна будет справка), а лишенным прав за неуплату штрафов все же придется выплатить деньги государству для возвращения своих прав. Работа завершена На этой неделе парламент Грузии завершил работу в рамках осенней сессии, утвердив напоследок целый пакет законопроектов. Среди принятых законов – единая стандартизация фасадов зданий в Грузии, увеличение штрафов и выплат за определенные услуги, а также запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и ужесточение контроля за несовершеннолетними. К работе законодательный орган Грузии вернется 2 февраля 2026 года. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за январь-ноябрь 2024 года. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года. Первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года занимает традиционно Турция. В пятерку стран также входят США, Россия, Китай и Кыргызстан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

