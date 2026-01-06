Операция "Мадуро" и радость грузинских либералов
Похищение президента Мадуро и его супруги – плодотворная почва для других государств решать судьбу более слабых силовыми методами без международного механизма сдерживания, что не входит в национальные интересы Грузии, для Sputnik Грузия колумнист Арчил Сихарулидзе
На 3 января 2026 года силы США провели военную операцию по захвату действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в их доме в Каракасе. Они были задержаны и вывезены в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в наркотерроризме, сговоре по импорту кокаина и других тяжких преступлениях.
Операция включала удары авиации и задействование спецподразделений, в том числе Delta Force и других подразделений, которые, по сообщениям, ночной рейд захватили Мадуро и его супругу в их спальне и вывезли на вертолётах, а затем доставили в США. По существующим данным, в результате операции погибло от 40 до 80 человек, жертв среди американцев не было.
Мадуро и его жена Силия Флорес предстали 5 января в суде в Нью-Йорке и заявили о своей невиновности и о том, что они были "похищены". Во время операции, по разным сообщениям, были раненые среди охраны и возможные потери со стороны венесуэльских сил, но точные данные о жертвах пока не подтверждены.
В ответ на захват вице-президент Венесуэлы Делси Родригес стала исполняющей обязанности главы государства, что привело к политической нестабильности в Венесуэле. Операция вызвала критику на международной арене как нарушение суверенитета и международного права – заявления с осуждением прозвучали в ООН и от ряда государств.
Практически все аналитики и международники вспомнили об известной Доктрине Монро, которая является одной из ключевых принципов внешней политики США, сформулированный в 1823 году в послании президента Джеймса Монро Конгрессу. Ее появление было обусловлено стремлением Соединенных Штатов защитить страны Западного полушария от вмешательства европейских держав в условиях распада колониальных империй Испании и Португалии в Латинской Америке.
Основная идея доктрины выражалась в формуле "Америка для американцев". США заявляли, что любые попытки европейских государств колонизировать или вмешиваться во внутренние дела стран Северной и Южной Америки будут рассматриваться как угроза безопасности и интересам Соединенных Штатов. В то же время Вашингтон обязался не вмешиваться во внутренние дела европейских стран и их существующих колоний.
Изначально Доктрина Монро носила скорее декларативный характер, так как США не обладали достаточной военной мощью для ее самостоятельного обеспечения и во многом опирались на поддержку Великобритании. Однако с конца XIX – начала XX века она стала инструментом активной внешней политики США. Особенно важным стало "дополнение Рузвельта" 1904 года, которое оправдывало право США вмешиваться в дела стран Латинской Америки для "поддержания порядка".
В дальнейшем Доктрина Монро эволюционировала от принципа невмешательства Европы к основанию американского доминирования в Западном полушарии и остается важным элементом политического мышления США.
Интересно, что реакция грузинской стороны последовала не молниеносно. Лишь 4-го числа МИД Грузии сделал следующее заявление:
"Мы внимательно следим за развитием событий в Венесуэле, выражая надежду на то, что дальнейшие процессы будут развиваться в соответствии с наилучшими интересами венесуэльского народа. Учитывая, что власти Венесуэлы признали оккупированные регионы Грузии – Абхазию и так называемую Южную Осетию – в качестве независимых государств, что является грубым нарушением международного права, мы выражаем надежду, что недавние события приведут к отмене этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и принципами международного права".
Местные самопровозглашенные либералы и сторонники доминирования Запада над остальным "нецивилизованным" миром открыто поддержали действия США, указывая на следующие цели в лице Александра Лукашенко, Владимира Путина, и, конечно же, главной "диктатуры" Южного Кавказа – Бидзины Иванишивили и правительства "Грузинской мечты". Вообще призывы, свергнуть местную власть и назначить в Тбилиси "правильных" людей уже давно слышны.
А что, так можно было?
Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что произошедшее не может считаться похищением, поскольку ни администрация Дональда Трампа, ни другие государства – прежде всего европейские – не признавали Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. По сути, это означает, что любая страна – будь то европейская держава, США, Россия, Китай или Индия, – обладающая достаточной силой, может в одностороннем порядке не признать ту или иную власть, а затем провести спецоперацию по ее смещению.
Именно поэтому данная операция имеет принципиальное значение с точки зрения международного права. Да, международное право часто воспринимается как инструмент для слабых и малых государств, и в этом есть доля правды. Однако оно формировалось на основе договоренностей крупных держав и служило механизмом сдерживания односторонних действий, тем самым обеспечивая определенную защиту менее мощным странам.
Такие государства, как Грузия, Армения, Венесуэла или Куба, исходили из того, что ни США, ни Советский Союз в прошлом, ни современная Россия, Китай или Индия не могли в одиночку решать судьбу другого государства. Для этого требовалась легитимация – со стороны Европы, других ключевых игроков или Совета Безопасности ООН. В данном случае операция была проведена абсолютно односторонне: сверхдержава заявила о своем праве решать судьбу другого государства, никого не спрашивая.
Более того, впервые первое лицо суверенного государства было фактически похищено и доставлено не в Гаагу или международный суд, а на территорию другой страны для суда по ее национальному законодательству. Это создает опасный прецедент и порождает логичный вопрос: что мешает другим государствам поступить аналогичным образом?
В условиях демонтажа прежних международных ограничителей любая региональная держава теоретически может объявить того или иного лидера угрозой безопасности и применить силовой сценарий. Китай, к примеру, может оправдать силовое решение тайваньского вопроса соображениями региональной стабильности. Аналогичные логики могут быть применены и в других регионах мира.
На этом фоне реакция грузинских представителей так называемого либерального лагеря, фактически празднующих произошедшее, свидетельствует о глубоком непонимании ситуации. В реальности на Южном Кавказе существуют лишь две силы, обладающие настоящей властью и возможностями: Турция как региональная держава и Российская Федерация как сверхдержава. Да, Россия уступает США и Китаю в экономике и технологиях, но с точки зрения военного потенциала и ресурсов она по-прежнему занимает одно из ведущих мест.
Ключевой вопрос, который должны задавать себе грузинские либералы, заключается в том, не создает ли прецедент Мадуро угрозу для самой Грузии. Ведь именно на международное право они опирались, утверждая о неприкосновенности территориальной целостности страны. Если же международное право игнорируется крупнейшими игроками, то правовая основа этих аргументов попросту исчезает.
Если Россия, которую грузинские либералы называют "оккупантом" и "врагом", сочтет необходимым действовать силовым путем, ничто, кроме политической целесообразности, не сможет ее остановить. Пятидневная война августа 2008 года уже продемонстрировала реальные возможности такого сценария.
При этом надежды на то, что операция против Мадуро станет угрозой правительству "Грузинской мечты", беспочвенны. Ни США, ни европейские страны не обладают ни ресурсами, ни военным присутствием, ни политической волей для проведения подобных операций на Южном Кавказе. Зато такие возможности есть у Турции и Российской Федерации.
Не менее показательной выглядит и реакция правительства "Грузинской мечты", которое фактически согласилось с действиями Вашингтона, выразив надежду на отказ Каракаса от признания Абхазии и Южной Осетии. Это также указывает на недооценку последствий происходящего и на неспособность открыто защищать национальные интересы в новых геополитических условиях.
Похищение Николаса Мадуро не отвечает национальным интересам Грузии. Даже возможный отказ Венесуэлы от признания Абхазии и Южной Осетии не меняет сути проблемы, поскольку территориальная целостность Грузии опирается на международное право, которое в данном случае было грубо нарушено США.
Суд над действующим главой государства на территории другой страны по национальному законодательству выходит за рамки любых международных норм. Даже Муаммар Каддафи и Слободан Милошевич либо судились собственными гражданами, либо предстали перед международными трибуналами в Гааге.
Таким образом, с какой стороны ни подходить к вопросу, похищение Николаса Мадуро не соответствует интересам ни Грузии, ни Южного Кавказа в целом. Тот же самый прецедент крайне невыгоден и Армении, которая уже находится в стратегическом тупике, поскольку в подобной логике Турция и Азербайджан могут попытаться решить армянский вопрос силовым путем, и остановить их будет попросту некому.
