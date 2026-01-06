https://sputnik-georgia.ru/20260106/operatsiya-maduro-i-radost-gruzinskikh-liberalov-296536451.html

Операция "Мадуро" и радость грузинских либералов

Похищение президента Мадуро и его супруги – плодотворная почва для других государств решать судьбу более слабых силовыми методами без международного механизма...

На 3 января 2026 года силы США провели военную операцию по захвату действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в их доме в Каракасе. Они были задержаны и вывезены в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в наркотерроризме, сговоре по импорту кокаина и других тяжких преступлениях. Операция включала удары авиации и задействование спецподразделений, в том числе Delta Force и других подразделений, которые, по сообщениям, ночной рейд захватили Мадуро и его супругу в их спальне и вывезли на вертолётах, а затем доставили в США. По существующим данным, в результате операции погибло от 40 до 80 человек, жертв среди американцев не было.Мадуро и его жена Силия Флорес предстали 5 января в суде в Нью-Йорке и заявили о своей невиновности и о том, что они были "похищены". Во время операции, по разным сообщениям, были раненые среди охраны и возможные потери со стороны венесуэльских сил, но точные данные о жертвах пока не подтверждены.В ответ на захват вице-президент Венесуэлы Делси Родригес стала исполняющей обязанности главы государства, что привело к политической нестабильности в Венесуэле. Операция вызвала критику на международной арене как нарушение суверенитета и международного права – заявления с осуждением прозвучали в ООН и от ряда государств.Основная идея доктрины выражалась в формуле "Америка для американцев". США заявляли, что любые попытки европейских государств колонизировать или вмешиваться во внутренние дела стран Северной и Южной Америки будут рассматриваться как угроза безопасности и интересам Соединенных Штатов. В то же время Вашингтон обязался не вмешиваться во внутренние дела европейских стран и их существующих колоний.Изначально Доктрина Монро носила скорее декларативный характер, так как США не обладали достаточной военной мощью для ее самостоятельного обеспечения и во многом опирались на поддержку Великобритании. Однако с конца XIX – начала XX века она стала инструментом активной внешней политики США. Особенно важным стало "дополнение Рузвельта" 1904 года, которое оправдывало право США вмешиваться в дела стран Латинской Америки для "поддержания порядка".В дальнейшем Доктрина Монро эволюционировала от принципа невмешательства Европы к основанию американского доминирования в Западном полушарии и остается важным элементом политического мышления США.Интересно, что реакция грузинской стороны последовала не молниеносно. Лишь 4-го числа МИД Грузии сделал следующее заявление:Местные самопровозглашенные либералы и сторонники доминирования Запада над остальным "нецивилизованным" миром открыто поддержали действия США, указывая на следующие цели в лице Александра Лукашенко, Владимира Путина, и, конечно же, главной "диктатуры" Южного Кавказа – Бидзины Иванишивили и правительства "Грузинской мечты". Вообще призывы, свергнуть местную власть и назначить в Тбилиси "правильных" людей уже давно слышны.А что, так можно было?Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что произошедшее не может считаться похищением, поскольку ни администрация Дональда Трампа, ни другие государства – прежде всего европейские – не признавали Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. По сути, это означает, что любая страна – будь то европейская держава, США, Россия, Китай или Индия, – обладающая достаточной силой, может в одностороннем порядке не признать ту или иную власть, а затем провести спецоперацию по ее смещению.Именно поэтому данная операция имеет принципиальное значение с точки зрения международного права. Да, международное право часто воспринимается как инструмент для слабых и малых государств, и в этом есть доля правды. Однако оно формировалось на основе договоренностей крупных держав и служило механизмом сдерживания односторонних действий, тем самым обеспечивая определенную защиту менее мощным странам.Такие государства, как Грузия, Армения, Венесуэла или Куба, исходили из того, что ни США, ни Советский Союз в прошлом, ни современная Россия, Китай или Индия не могли в одиночку решать судьбу другого государства. Для этого требовалась легитимация – со стороны Европы, других ключевых игроков или Совета Безопасности ООН. В данном случае операция была проведена абсолютно односторонне: сверхдержава заявила о своем праве решать судьбу другого государства, никого не спрашивая.Более того, впервые первое лицо суверенного государства было фактически похищено и доставлено не в Гаагу или международный суд, а на территорию другой страны для суда по ее национальному законодательству. Это создает опасный прецедент и порождает логичный вопрос: что мешает другим государствам поступить аналогичным образом?В условиях демонтажа прежних международных ограничителей любая региональная держава теоретически может объявить того или иного лидера угрозой безопасности и применить силовой сценарий. Китай, к примеру, может оправдать силовое решение тайваньского вопроса соображениями региональной стабильности. Аналогичные логики могут быть применены и в других регионах мира.На этом фоне реакция грузинских представителей так называемого либерального лагеря, фактически празднующих произошедшее, свидетельствует о глубоком непонимании ситуации. В реальности на Южном Кавказе существуют лишь две силы, обладающие настоящей властью и возможностями: Турция как региональная держава и Российская Федерация как сверхдержава. Да, Россия уступает США и Китаю в экономике и технологиях, но с точки зрения военного потенциала и ресурсов она по-прежнему занимает одно из ведущих мест.Ключевой вопрос, который должны задавать себе грузинские либералы, заключается в том, не создает ли прецедент Мадуро угрозу для самой Грузии. Ведь именно на международное право они опирались, утверждая о неприкосновенности территориальной целостности страны. Если же международное право игнорируется крупнейшими игроками, то правовая основа этих аргументов попросту исчезает.Если Россия, которую грузинские либералы называют "оккупантом" и "врагом", сочтет необходимым действовать силовым путем, ничто, кроме политической целесообразности, не сможет ее остановить. Пятидневная война августа 2008 года уже продемонстрировала реальные возможности такого сценария.Не менее показательной выглядит и реакция правительства "Грузинской мечты", которое фактически согласилось с действиями Вашингтона, выразив надежду на отказ Каракаса от признания Абхазии и Южной Осетии. Это также указывает на недооценку последствий происходящего и на неспособность открыто защищать национальные интересы в новых геополитических условиях.Похищение Николаса Мадуро не отвечает национальным интересам Грузии. Даже возможный отказ Венесуэлы от признания Абхазии и Южной Осетии не меняет сути проблемы, поскольку территориальная целостность Грузии опирается на международное право, которое в данном случае было грубо нарушено США.Суд над действующим главой государства на территории другой страны по национальному законодательству выходит за рамки любых международных норм. Даже Муаммар Каддафи и Слободан Милошевич либо судились собственными гражданами, либо предстали перед международными трибуналами в Гааге.Таким образом, с какой стороны ни подходить к вопросу, похищение Николаса Мадуро не соответствует интересам ни Грузии, ни Южного Кавказа в целом. Тот же самый прецедент крайне невыгоден и Армении, которая уже находится в стратегическом тупике, поскольку в подобной логике Турция и Азербайджан могут попытаться решить армянский вопрос силовым путем, и остановить их будет попросту некому.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

