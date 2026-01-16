https://sputnik-georgia.ru/20260116/khidirbegishvili-chto-takoe-zakon-trampa-i-pochemu-on-izmenit-ves-mir-296666645.html

Хидирбегишвили: что такое Закон Трампа и почему он изменит весь мир

Хидирбегишвили: что такое Закон Трампа и почему он изменит весь мир

А ведь прогнозы известного политолога, публициста и журналиста из Грузии имеют свойство сбываться, чему читатели были свидетелями не раз. Так и сегодня – у грузинского аналитика есть своя модель происходящего, которая, как всегда, учитывает субъективный личностный фактор. - Арно Альбертович, в процессе подготовки беседы с вами мы обнаружили примечательные факты: 4 февраля 2025 года, две недели спустя после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, вы делаете следующий прогноз: "Революционная деятельность Дональда Трампа за этот короткий период дает основания предполагать, что его скульптурный портрет впоследствии будет высечен на горе Рашмор рядом с барельефом четырех выдающихся американских президентов. Но при условии, что Трамп: 1 – согласует с Путиным принципы послевоенного устройства Украины и прекратит военную помощь просроченному киевскому режиму; 2 – исполнит историческую миссию – отделит друг от друга национальные интересы США и Великобритании". А четыре месяца спустя, в июне: "Завершается первая четверть 21 века и приходится констатировать, что в мире по-прежнему властвует сила, а не справедливость, "закон джунглей", а не демократия, вот только сегодня вместо камней и дубинок – высокотехнологичное оружие. Предназначение этой силы – тоже без изменений, это захват/контроль территорий и обогащение". Обе ваши сентенции оказались верны: 1 – Соединенные Штаты самовольно осуществили вооруженный захват президента страны площадью как полторы Франции и вышли из 66 международных организаций, половина из которых – под эгидой ООН; 2 – американские интересы вошли в коллизию с английскими, пожалуй, впервые после открытия Нового Света. А вы как считаете, что на самом деле произошло в Венесуэле в ночь на 3 января? Хорошо это или плохо? - С технической стороны спецоперация по похищению Николаса Мадуро войдет в историю наряду с операцией "Дуб" Отто Скорцени по освобождению Бенито Муссолини и операцией "Шторм 333" по захвату дворца "Тадж-бек" и ликвидации Хафизуллы Амина. Что касается второго вопроса – хорошо это или плохо: диверсии и военные действия – это, конечно, всегда не здорово, хотя бывают ситуации, когда их не избежать. Во всяком случае, это намного лучше, чем воевать, хотя иногда надо и воевать, то есть – погибать во имя свободы и жизни будущих поколений. Всегда отступать, уповая на дипломатию, нельзя, Афганистан не смогли сломить ни СССР, ни США – хорошо это или плохо? Игры с открытыми картами, как делают сегодня Трамп и Путин, лучше, чем неизвестность и коварные интриги, потому что "иду на вы" дает возможность противнику подготовиться, так честнее. Трамп почти год предупреждал, что свергнет режим Мадуро, Трамп до последнего дня предлагал ему покинуть страну – уехать в Турцию, но он упрямо отказывался, а в Венесуэле то ли поленились развернуть как следует купленные у России средства ПВО, либо коррумпированные силовики режима продали своего президента, потому что Венесуэла – "банановая" республика, даром что на нефти. Трамп целый месяц готовил высокотехнологичную военную спецоперацию, подкупил венесуэльских военных, кроме погибших кубинцев из охраны, поэтому обвинять американского президента в коварстве и ударе в спину нельзя. - А как вам то, что после операции, которую США провели в Венесуэле, президент Трамп поручил Министерству войны – новое официальное название Пентагона – подготовиться к удару по Ирану, захвату Кубы и самого большого в мире острова – Гренландии, если решить вопрос подкупом гренландцев не получится? - По крайней мере, Соединенные Штаты перестанут упрекать в военных действиях других, в первую очередь – Россию за наступление на Украине. Видите, Трамп уже прекратил ежедневно "лить слезы" по поводу тысяч жертв на Украине, он потерял интерес к Украине, потому что не смог завершить эту войну за два дня, как обещал во время президентской кампании. После Венесуэлы Трамп потерял ореол "голубя мира", завершившего никому не известные восемь войн, а значит – достойного Нобелевской премии мира. И конкретно в Европе поняли, что отныне в лице Трампа у них появилась гораздо более серьезная проблема, чем Россия Путина. Трамп возьмет Гренландию – автономию Дании, страны-члена НАТО, чем развалит Североатлантический альянс, что очень хорошо, потому что Украина останется одна, и война действительно закончится за два дня. Вот тогда Трамп подойдёт к микрофону и заявит, что выполнил свое предвыборное обещание! США уже почти прекратили поставлять Украине разведданные и вооружение, это ценит Москва, которая ограничилась по поводу Венесуэлы лишь "дежурным" заявлением МИД. Мне кажется, именно поэтому российские военные корабли и подводная лодка не уничтожили кораблик береговой охраны США, арестовавший танкер "Marinera", в ответ российские моряки были сразу же освобождены. - Госдеп США недавно опубликовал два слогана на двух плакатах: на английском "Это НАШЕ полушарие", и на русском – "НЕ ИГРАЙТЕ В ИГРЫ с президентом Трампом". Что они означают? Что означает это ноу-хау Вашингтона – разговаривать с остальным миром таким оригинальным способом? - Эти плакаты с нехитрыми слоганами являются консистенцией политики Трампа, альфой и омегой его президентской программы. Я называю это ЗАКОНОМ ТРАМПА, который пришел на смену беспорядку, царившему в мире в последние годы, а вовсе не миропорядку, о котором договорились Сталин, Рузвельт и Черчилль после Второй мировой войны и который приказал долго жить сразу же после смерти Сталина. Это произошло не спонтанно – Трамп говорил об этом с первого же дня президентства, он к этому серьезно готовился, но все думали, что бывший шоумен шутит. А Трамп не шутил – он подготавливал общественное мнение и предупреждал мир и сегодня, спустя год, начал осуществлять обещанное. И вовсе неважно, сумеет или успеет ли Трамп осуществить все обещания – вернуть США Панамский канал, присоединить к США Канаду и Мексику, взять под контроль Кубу и Колумбию, а может, и Бразилию, как поступил с Венесуэлой. Реалити-шоу – это моделирование реальности, а мир, по ЗАКОНУ ТРАМПА, это шоу, а шоу – это Трамп, шоумен не только по призванию, но и по убеждению, как политик. Инспирировать различные действия и провоцировать людей участвовать в них – это его мировоззренческая философия, тактика, которую в современной политике применяет только президент США Дональд Трамп, несмотря на свои 79 лет. Изменчивость до противоречивости, присущая Трампу, его месседжам, это тоже его политика, ЗАКОН ТРАМПА, созданный по принципу Закона шоу: главное – вызвать интерес, устроить трампа-цумпу и трам-пам-пам, неважно чем – санкциями, акциями, пошлинами, военным вмешательством или угрозами. А дальше – что сработает лучше, где прогнутся и испугаются, отступят и уступят, в том направлении действия США продолжатся, там Трамп будет давить. А где нет, где наткнутся на сопротивление, работа продолжится – подкупом политиков и военных, гражданского общества, подготовкой к военному варианту решения, революцией "изнутри". Сейчас США закрепляются там, где уже получилось – в Венесуэле, на Украине, в Зангезуре, чтобы не подобрались Великобритания, Израиль и Франция. Вот что означает шоу, в частности – шоу Трампа, это не балаган, а бизнес и влияние. А разве политика означает что-то кардинально другое?! - Вернемся к удивившим мир двум плакатам – слоганам: на английском "Это НАШЕ полушарие", и на русском – "НЕ ИГРАЙТЕ В ИГРЫ с президентом Трампом". Так что же они означают и кому предназначаются? Кто их адресат? - Первый слоган сообщает Великобритании и Евросоюзу, что Западное полушарие отныне является собственностью США – точно так же, как Мексиканский залив, переименованный Трампом в "Американский". Второй слоган уточняет первый и предназначается России, чтобы она позабыла о своих друзьях в Латинской Америке, то есть в полушарии США, забыла о Венесуэле, Кубе, Бразилии и даже не думала "замутить" "Карибский кризис 2.0". Трамп просто переименовал Доктрину Монро в Доктрину Донро и практически объявил, что отныне все, что называется "Америкой" – Северная и Южная Америка, Центральная и Латинская Америка – все это означает США, является собственностью США. То есть, по Трампу, топоним "Америка" отныне является синонимом Соединенных Штатов. - Все очень понятно, если не считать Ирана и Сирии, которые находятся не в "зоне Трампа" – не в Западном полушарии… - Там США покровительствуют "революциям" класса "Майдан", потому что неподалеку находится "51-й штат США" – Израиль, созданный при содействии Сталина. Израиль – единственный форпост США на Ближнем Востоке, Трамп – "единственная козырная карта" не только Зеленского, но и Нетаньяху, только благодаря Трампу им пока удается избежать ответственности за коррупцию. Поговаривают, что по просьбе Израиля Баку дал "добро" многомиллионной азербайджанской диаспоре в Иране выйти на протестные митинги. Но одновременно хитрец Нетаньяху ведет переговоры с Тегераном через Путина… Поэтому давайте утилизируем в большой контейнер весь прошлогодний мусор – все несостоятельные, сфабрикованные и пропагандистские теории о "многополярном мире" и "западных демократических ценностях", об "отныне не существующем международном праве", "европейской архитектуре безопасности" и "концепции черноморской региональной безопасности" как ее составной части, о "правилах" и "сумасшедшем Трампе, который сам не ведает, чего делает". Все это – сказки для бедных, мир всегда держался на балансе сил между Западом и СССР, США и Россией, единственными верными союзниками которой являются "Орешник", "Кинжал", "Посейдон", "Сармат", "Авангард", "Пересвет" и "Буревестник". Точка. А успешными всегда были политики и дипломаты, которые видели за политическими лидерами живого человека со своим экзистенциальным миром, а не Бога или робота. Вот потому Сталин не только победил в той войне, он победил вторую войну – дипломатией, победил союзников по Второму фронту, многоопытных Черчилля и Рузвельта, в переговорах, не оставив им другого выхода, как двигаться в нужном ему, Сталину, направлении. Чем и заслужил их безграничное уважение. - А что и кого уважает Трамп? - Трамп уважает силу, поэтому он уважает Россию и Путина за их военную силу. Трамп уважает Китай за его экономическую силу. США тоже обладают военной и экономической силой, на которую опирается Трамп, которому в отваге не откажешь – четыре года после своего первого президентства он подвергся нападкам государственной машины США Байдена, его вызывали в суды, угрожали посадить в тюрьму и обвиняли с сотрудничестве с Кремлем, на него покушались не раз, но он держался молодцом и вновь стал президентом, после чего проявил еще большую отвагу – разоблачил и разбил лицемерный западный уклад, когда за маской евроатлантических демократических ценностей процветали коррупция и двойные стандарты, гомосексуализм и разврат, безбожие и наркоторговля, терроризм и незаконная миграция, захлестнувшая западные столицы и поимевшая европейских самок. - Арно Альбертович, все, что вы сказали, не совпадает с тем, что говорят с телеэкранов, в электронных и печатных медиа, впрочем, как всегда, и это очень привлекает читателей – наверное потому, что совпадает с их внутренними ощущениями. "Как все просто, – думают они, – мы же и сами так бы сказали!" - Знаете, в чем беда абсолютного большинства современных политиков и полит-толкователей, делающих комментарии в различных СМИ? В том, что они обучены на строгих правилах господствовавших идеологий и пропаганды, от марксизма-ленинизма и национал-социализма – до глобализма и неолиберализма Джорджа Сороса, подразумевающего диктатуру меньшинств, и не хотят "пробить эти стены". Поэтому эта публика, подвизавшаяся на политическом поприще, неспособна мыслить креативно, на их глаза словно одеты шоры (специальные пластины, закрывающие глазам лошади обзор по бокам, чтобы она на скачках не отвлекалась на происходящее слева и справа), мешающие им увидеть за границами догм новый мир, происходящие вокруг изменения, а главное – разглядеть за политическими лидерами человека, со своими сильностями и слабостями. Вот почему шансов на реализацию их умозаключений не больше, чем у вокзальной гадалки. Приученные во всем видеть коварство и намеки, подтекст и многоходовые комбинации, эти специалисты по теориям заговоров сегодня перехитрили самих себя, потому что судят обо всех по себе, когда на самом деле дело обстоит гораздо проще – просто, как Трамп, который демонстративно игнорирует любые правила! Хотя эта "желтая продукция", надо признать, пока продается, ведь наше общество жаждет зрелищ больше, чем хлеба. Скандалы, сплетни, интриги – развлечение для богатых и притупляет чувство голода бедным. Сегодня Трамп затмил Голливуд своими реалити-шоу, и США по праву остались самыми главными в мире производителями шоу. А в маленькой Грузии живут самые большие шоупотребители, которые одобряют решения Вашингтона, хотя Трампу это как-то "фиолетово"… Другое дело – Трамп, бизнесмен и шоумен, то есть прагматик и одновременно – эстет, который нацелен, с одной стороны, на получение прибыли путем заключения различных сделок, а с другой – эстет, убежденный сторонник традиционной системы взглядов на человека, пребывающего в гармонии с внешним миром. Как я уже сказал, Трамп не ломает устаревшие законы и правила просто так, по своему капризу, ради эпатажа, взамен он вводит новый закон – ЗАКОН ТРАМПА. Он отличается прямотой и простотой, пусть не всегда безупречной, пусть часто нелицеприятной с точки зрения традиционного политического и дипломатического этикета. Трампу глубоко отвратительны церемонии прогнившей насквозь британской империи, все эти "рыцари круглого стола" в промерзших стенах замков, с грехом пополам устраивающие браки со своими кровными родственниками, не снимая гремящих доспехов. Чопорность, с которой встретили Трампа англосаксы в Лондоне, все эти великосветские церемонии королевской семьи стали роковой ошибкой – Трамп воспринял их как унижение, ведь ему продемонстрировали величие и главенство Британской Империи перед "дикарями" Нового Света. И это сегодня выходит Великобритании боком. Но прямота и простота Трампа отличается от "открытости", "транспарентности" и "прозрачности" Джорджа Сороса и даже прямо противоположна им, потому что выражает намерения и взгляды на вещи такими, какие они есть на самом деле, какими их воспринимает подавляющее большинство людей на планете. Например, Трамп, едва став президентом, издал Указ о признании в США двух биологических полов – женского и мужского, как создал Бог, а не множества гендеров, как хочет Сорос. Термин "гендер", введенный Соросом, стал отправной точкой для создания в Грузии около 30 тысяч так называемых неправительственных организаций, то есть альтернативных официальному правительству организаций – агентов иностранного влияния, получающих финансирование из-за рубежа. НПО, их члены, внедренные во власть, являются "глубинным государством" (Deep State) – оппозиционной альтернативной властью, которая работает против официальной власти с целью ее свержения. Трамп – защитник христианства: в феврале прошлого года он создал специальную группу по борьбе с "антихристианскими предрассудками" (anti-Christian bias) в федеральных ведомствах, таких как Министерство юстиции, ФБР и Налоговая служба. А в мае 2025 года была учреждена Комиссия по религиозной свободе, которой поручено подготовить к 4 июля 2026 года (250-летию независимости США) отчет о защите веры в стране. Трамп ликвидировал USAID, назвав его руководителей "кучкой сумасшедших радикалов", и заблокировал NED, что стало сильным ударом для EED и "грузинских" NGO, спонсорами которых они являлись. А экс-руководитель Департамента по эффективности правительства Илон Маск назвал их "преступными организациями, которым пора умереть", "клубком червей, финансирующим создание биологического оружия, в том числе – COVID-19", а также "невероятно политически пристрастным, преследующим радикально левые цели по всему миру", разместив на платформе "Х" в качестве примера кадры "грузинской революции" в Тбилиси 4 октября прошлого года. А еще Маск не признает своего сына-трансгендера, который сменил пол на "женский"… - Такого портрета президента Трампа мы еще не встречали, вряд ли что-то подобное о нем напишут даже в США. Хотим лишь спросить – а в чем заключается эстетика Трампа? Прагматик, бизнесмен, шоумен, прямота и открытость – все это понятно, но вы еще сказали, что Трамп – эстет. В чем же заключается эстетика нынешнего президента США? Это как-то связано с Венесуэлой? Почему Трамп начал с Венесуэлы, а не с Кубы, Гренландии или другой страны Латинской Америки? Из-за больших запасов нефти? - Венесуэльская нефть, глубокозалегающая и густая, Трампу "по барабану" точно так же, как украинские редкоземельные металлы. Какими бы запасами нефти ни обладала любая страна, это не может служить гарантией ее безопасности, будь то Иран, Канада или Азербайджан, экспортирующий нефть трубопроводом "ВР", скорее наоборот. Дело здесь в том, что Венесуэла известна народам мира не нефтью, а, в первую очередь, престижными национальными конкурсами красоты "Мисс Венесуэла", победительницы которых чаще других побеждали на международных конкурсах красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира", владельцем и организатором которых вместе с "Мисс США" с 1996 по 2015 год был Дональд Трамп. Женская красота – страшная сила, это знает Трамп, хорошо разбирающийся в женской красоте. "Европейцы не дали мне Нобелевскую премию, не признали меня миротворцем?! Ну и черт с ними!" – подумал Трамп, который теперь возьмет покровительство над конкурсом красоты "Мисс Венесуэла", и все очень скоро забудут о похищении Мадуро. Уже забыли… Вот в чем заключается эстетика Трампа, неотъемлемая часть его политики и менеджмента – в использовании женской красоты как неопровержимого аргумента. Все три жены Трампа были яркими красавицами, смотрите – сколько красавиц в его команде, которых он не случайно назначил на самые ответственные, казалось бы, неженские должности: Кристи Ноэм – министр внутренней безопасности, Элиз Стефаник – постпред США при ООН, Тулси Габбард – директор Национальной разведки, Кэролайн Ливитт – пресс-секретарь Белого дома, Пэм Бонди – генпрокурор США, и это не полный список. Красавицы никогда не предадут Трампа, с ними он может быть спокоен, и за прошедший год они доказали, что справляются со своими обязанностями намного лучше мужчин, которые бессовестно лгали.

