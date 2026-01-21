https://sputnik-georgia.ru/20260121/istoricheskiy-maksimum-posol-kitaya-o-novom-etape-otnosheniy-s-gruziey-296736745.html

Исторический максимум: посол Китая о новом этапе отношений с Грузией

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Отношения между Китаем и Грузией находятся на исторически лучшем этапе и обладают прочной основой и значительным потенциалом инвестиционного сотрудничества, заявил посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь в эксклюзивном интервью Business Insider Georgia. По словам дипломата, в 2025 году экономические отношения между Китаем и Грузией значительно углубились и продемонстрировали ощутимые результаты. Ключевую роль в укреплении двусторонних связей сыграли соглашение о свободной торговле и инициатива "Один пояс – один путь", в рамках которых удалось достичь ряда важных договоренностей и практических успехов. Ключевым направлением двусторонних отношений остается экономическое сотрудничество, отметил дипломат. Китайские компании уже инвестировали в грузинскую экономику, построив индустриальные парки и гидроэлектростанции. Активно развивается взаимодействие в сферах электронной коммерции, торговой логистики, производства и энергетики. Air China запускает регулярные рейсы между Тбилиси и Пекином>>>Чжоу Цзянь считает, что реализация совместных проектов и расширение контактов между предприятиями двух стран будут способствовать взаимной выгоде. Он также подчеркнул, что благоприятная бизнес-среда Грузии привлекает все больше китайских компаний. Посол также сообщил о готовности Китая совместно с Грузией реализовать ключевые договоренности, достигнутые на уровне лидеров двух стран, и расширять двустороннее сотрудничество по ряду приоритетных направлений. В частности, Пекин намерен ускорить подписание и вступление в силу обновленного протокола к Соглашению о свободной торговле между Китаем и Грузией. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2025 году составил более 2,3 миллиарда долларов, что на 20,7% больше, чем в 2024 году. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

