Ценовая политика в Грузии: депутаты ждут снижения цен на продукты
Sputnik Грузия
Служба государственной безопасности страны начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания 24.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Депутаты парламента Грузии уверены, что возможно найти "золотую середину" для баланса цен на продукты в Грузии. В Грузии продолжают обсуждать цены на продукты>>>Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучает как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны. А вот глава комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили уверен, что цены должны быть обязательно снижены. "До уровня, который является логичным и принятым в европейских странах", – сказал Матикашвили. По его словам, существующая в стране практика в отношении цен должна измениться. Между тем бизнес сектор заявляет, что если государство не предпримет определенные шаги, ресурса для снижения цен в стране не появится. В правительстве Грузии заявляют, что готовы принять аргументы второй стороны и уже появились первые результаты и предложения. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. СГБ Грузии вошла с проверками на объекты торговли из-за высоких цен на продукты>>>В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле.
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, сгб
Ценовая политика в Грузии: депутаты ждут снижения цен на продукты
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Депутаты парламента Грузии уверены, что возможно найти "золотую середину" для баланса цен на продукты в Грузии.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучает как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны.
"Я уверен, что будет найдена та "золотая середина", которая не повредит бизнес-сектору, и, естественно, благодаря ее поиску и сбалансированной политике произойдет регулирование цен до уровня, чтобы не было такого катастрофического повышения цен и население чувствовало экономическое благополучие ежедневно", – заявил глава комитета парламента по вопросам образования Георгий Сосиашвили.
А вот глава комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили уверен, что цены должны быть обязательно снижены. "До уровня, который является логичным и принятым в европейских странах", – сказал Матикашвили.
По его словам, существующая в стране практика в отношении цен должна измениться.
"Власти сделают абсолютно все в рамках закона, чтобы установленная неправильная практика изменилась на правильную и законную практику, и у наших сограждан была возможность приобретать продукцию по ценам, логичным с точки зрения наценки на конкретный продукт", – отметил Матикашвили.
Между тем бизнес сектор заявляет, что если государство не предпримет определенные шаги, ресурса для снижения цен в стране не появится.
В правительстве Грузии заявляют, что готовы принять аргументы второй стороны и уже появились первые результаты и предложения.
Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания.
В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле.