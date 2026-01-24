https://sputnik-georgia.ru/20260124/tsenovaya-politika-v-gruzii-deputaty-zhdut-snizheniya-tsen-na-produkty-296788199.html

Ценовая политика в Грузии: депутаты ждут снижения цен на продукты

Служба государственной безопасности страны начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания 24.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Депутаты парламента Грузии уверены, что возможно найти "золотую середину" для баланса цен на продукты в Грузии. В Грузии продолжают обсуждать цены на продукты>>>Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучает как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны. А вот глава комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили уверен, что цены должны быть обязательно снижены. "До уровня, который является логичным и принятым в европейских странах", – сказал Матикашвили. По его словам, существующая в стране практика в отношении цен должна измениться. Между тем бизнес сектор заявляет, что если государство не предпримет определенные шаги, ресурса для снижения цен в стране не появится. В правительстве Грузии заявляют, что готовы принять аргументы второй стороны и уже появились первые результаты и предложения. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. СГБ Грузии вошла с проверками на объекты торговли из-за высоких цен на продукты>>>В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

