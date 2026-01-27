https://sputnik-georgia.ru/20260127/blokadnitsa-alla-belan-spustya-60-let-vernulas-v-rossiyu-296837068.html
Блокадница Алла Бэлан спустя 60 лет вернулась в Россию
Блокадница Алла Бэлан спустя 60 лет вернулась в Россию
Sputnik Грузия
Бэлан 95 лет, она единственная коренная ленинградка, проживающая в Грузии 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T14:36+0400
2026-01-27T14:36+0400
2026-01-27T14:48+0400
вов
истории ветеранов вов из грузии - видео
россия
новости
грузия
москва
санкт-петербург
тбилиси
ветераны
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285915743_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d7a96dfa4d794617bd0b8819369b776f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Блокадница Алла Бэлан спустя 60 лет вернулась в Россию – 27 января отмечается 82-я годовщина со дня полного снятия блокады Ленинграда, окончания одного из величайших испытаний в истории человечества. Комитет по внешним связям Санкт‑Петербурга пригласил на торжественные мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ветерана из Грузии Аллу Бэлан. Бэлан 95 лет, она единственная коренная ленинградка, проживающая в Грузии. Ей было почти 10 лет, когда началась война. По собственному признанию, ее мечта – в последний раз погулять по улицам родного Санкт-Петербурга.К сожалению, из-за состояния здоровья Алла Бэлан не смогла приехать в родной город, и осталась в Москве, куда она уехала несколько дней назад. Спустя 60 лет жизни в Тбилиси Алла Бэлан решила вернуться на историческую родину, поскольку в Грузии у нее не осталось никого и последние годы она жила одна. В мэрии Санкт-Петербурга высказали надежду, что позже ветеран все же сможет исполнить свою мечту и посетить город детства. Sputnik Грузия поздравил Аллу Бэлан с годовщиной снятия блокады. Наш корреспондент часто навещал ветерана. Алла Николаевна охотно общалась с нами и даже давала советы молодому поколению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
санкт-петербург
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285915743_6:0:1269:947_1920x0_80_0_0_4a70dd0806fbdde721c03f4764cbfe50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, россия, новости, грузия, москва, санкт-петербург, тбилиси, ветераны
вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, россия, новости, грузия, москва, санкт-петербург, тбилиси, ветераны
Блокадница Алла Бэлан спустя 60 лет вернулась в Россию
14:36 27.01.2026 (обновлено: 14:48 27.01.2026)
Бэлан 95 лет, она единственная коренная ленинградка, проживающая в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Блокадница Алла Бэлан спустя 60 лет вернулась в Россию – 27 января отмечается 82-я годовщина со дня полного снятия блокады Ленинграда, окончания одного из величайших испытаний в истории человечества.
Комитет по внешним связям Санкт‑Петербурга пригласил на торжественные мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ветерана из Грузии Аллу Бэлан.
Бэлан 95 лет, она единственная коренная ленинградка, проживающая в Грузии. Ей было почти 10 лет, когда началась война. По собственному признанию, ее мечта – в последний раз погулять по улицам родного Санкт-Петербурга.
К сожалению, из-за состояния здоровья Алла Бэлан не смогла приехать в родной город, и осталась в Москве, куда она уехала несколько дней назад.
Спустя 60 лет жизни в Тбилиси Алла Бэлан решила вернуться на историческую родину, поскольку в Грузии у нее не осталось никого и последние годы она жила одна. В мэрии Санкт-Петербурга высказали надежду, что позже ветеран все же сможет исполнить свою мечту и посетить город детства.
Sputnik Грузия
поздравил Аллу Бэлан с годовщиной снятия блокады. Наш корреспондент часто навещал ветерана. Алла Николаевна охотно общалась с нами
и даже давала советы молодому поколению.