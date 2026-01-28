https://sputnik-georgia.ru/20260128/v-gruzii-zhestko-otvetili-prezidentu-moldovy-posle-zayavleniya-o-rossiyskoy-orbite-296846670.html
В Грузии жестко ответили президенту Молдовы после заявления о "российской орбите"
В Грузии жестко ответили президенту Молдовы после заявления о "российской орбите"
28.01.2026
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Заявления президента Молдовы Майи Санду о Грузии являются наносящими ущерб комментариями и грубым вмешательством во внутренние дела страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Так Махашвили отреагировал на заявление президента Молдовы Майи Санду о Грузии, сделанное на Парламентской ассамблее Совета Европы. В ходе выступления Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту. Депутат заявил, что высказывания Санду являются частью более широкой политической кампании и напомнил, что ранее она поддерживала насильственную смену власти в Грузии. Он также отметил, что грузинская тема нередко используется зарубежными политиками для решения собственных внутриполитических проблем и оправдания неудач. "Призываем всех прекратить манипулировать грузинским вопросом. Свое поражение пусть объясняют собственной стране. Грузии нечего упрекать со стороны Молдовы – члена СНГ. Что касается реакции, то как рядовой гражданин я бы хотел увидеть определенные дипломатические шаги, вплоть до вызова посла", – добавил он. В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани усомнилась в добросовестности высказываний президента Молдовы в отношении Грузии. По ее словам, человек, готовый отказаться от суверенитета собственной страны, не может служить примером для грузинского общества. "Мы сомневаемся в добросовестности заявлений Майи Санду, сделанных в отношении Грузии. Для грузин никогда не может быть примером человек, готовый ликвидировать собственное государство и включить его в состав другой страны", – заявила Цилосани. Ранее Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. Она также напомнила, что 4 октября Санду публично выражала поддержку лицам, вовлеченным в попытку государственного переворота в Грузии. "Этот человек не жалел усилий, чтобы подливать масла в огонь процессов, происходящих в Грузии, и всегда выступал сторонником внутренней дестабилизации. Более того, 4 октября она подбадривала людей, вовлеченных в попытку госпереворота, и прямо обращалась к ним со словами: “Я на вашей стороне, желаю вам успехов", – сказала она. Кроме того, Цилосани заявила, что Украина и Молдова на протяжении многих лет, в том числе в закрытых форматах, выступали против предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС и не осуждали попытки дестабилизации в стране. По словам вице-спикера, несмотря на то что Грузия, Украина и Молдова являются странами-кандидатами, подходы Киева и Кишинева к грузинскому вопросу принципиально отличаются. Как ранее заявляли в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит политику, противоположную курсу Молдовы, и именно за это, по их мнению, европейские бюрократы критикуют грузинские власти. Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
