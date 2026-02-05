Грузия нацелена на диалог с США и укрепление связей с ЕС – глава МИД о внешней политике

https://sputnik-georgia.ru/20260205/gruziya-natselena-na-dialog-s-ssha-i-ukreplenie-svyazey-s-es--glava-mid-o-vneshney-politike-296971368.html

Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии, но открыта к сотрудничеству в рамках общих интересов 05.02.2026

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений с США и восстановлению стратегического партнерства и ожидают от Вашингтона шагов по возобновлению двусторонних контактов, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. "Власти Грузии не раз заявляли, что мы заинтересованы в перезагрузке отношений с США и восстановлении нашего стратегического партнерства, которое было приостановлено во время администрации Байдена. Мы терпеливо ожидаем со стороны США предложения о возобновлении и перезагрузке отношений с Грузией", – заявила Бочоришвили. Глава МИД подчеркнула значимость недавних контактов с США, включая визит в Грузию делегации сотрудников Конгресса и поездку заместителя министра иностранных дел Лаши Дарсалия в Вашингтон. По ее словам, цель этих встреч – активизировать коммуникацию и вернуть страну в повестку Соединенных Штатов. "Мы готовы перезагрузить отношения и возобновить диалог о сотрудничестве между двумя странами, который будет отвечать интересам обеих сторон", – добавила министр. Бочоришвили также прокомментировала доклад юридического комитета Палаты представителей США, в котором отмечается регулярное вмешательство Еврокомиссии в выборы стран ЕС. Она подчеркнула совпадение позиций Тбилиси и Вашингтона по этому вопросу. Министр заявила, что критика, исходящая из Брюсселя в последние годы, лишена содержания и не способствует конструктивному диалогу. Несправедливое отношение ЕС к Грузии создало нынешнее напряжение в двусторонних отношениях, несмотря на понимание многими странами-членами того, что такая позиция противоречит интересам Европы. "Грузия – это страна, которой нужен Европейский союз, и страна, которая нужна ЕС. Мы нужны друг другу для защиты интересов Европы, включая интересы Грузии. Для обеих сторон крайне важно развивать отношения в здоровом формате", – подчеркнула Бочоришвили. При этом она отметила, что со стороны Брюсселя пока нет реальных шагов для улучшения отношений, и существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им. "Существующая сегодня брюссельская бюрократия и те люди, которым поручено развивать отношения с Грузией и регионом, своими заявлениями и действиями, наоборот, вредят этим отношениям, вместо того чтобы способствовать их развитию", – заявила она. Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии – экономическом прогрессе и улучшении условий жизни граждан в соответствии с европейскими стандартами. По ее словам, страна стремится к такому уровню развития, чтобы граждане могли пользоваться тем, что ценят в Европе, а сама Грузия становилась более привлекательной для международного сотрудничества и эффективнее использовала свои возможности. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

