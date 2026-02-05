Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260205/gruziya-natselena-na-dialog-s-ssha-i-ukreplenie-svyazey-s-es--glava-mid-o-vneshney-politike-296971368.html
Грузия нацелена на диалог с США и укрепление связей с ЕС – глава МИД о внешней политике
Грузия нацелена на диалог с США и укрепление связей с ЕС – глава МИД о внешней политике
Sputnik Грузия
Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии, но открыта к сотрудничеству в рамках общих интересов 05.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-05T14:54+0400
2026-02-05T14:54+0400
политика
грузия
новости
мака бочоришвили
сша
вашингтон
брюссель
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387748_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2669eb924233245c484b521023eff62.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений с США и восстановлению стратегического партнерства и ожидают от Вашингтона шагов по возобновлению двусторонних контактов, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. "Власти Грузии не раз заявляли, что мы заинтересованы в перезагрузке отношений с США и восстановлении нашего стратегического партнерства, которое было приостановлено во время администрации Байдена. Мы терпеливо ожидаем со стороны США предложения о возобновлении и перезагрузке отношений с Грузией", – заявила Бочоришвили. Глава МИД подчеркнула значимость недавних контактов с США, включая визит в Грузию делегации сотрудников Конгресса и поездку заместителя министра иностранных дел Лаши Дарсалия в Вашингтон. По ее словам, цель этих встреч – активизировать коммуникацию и вернуть страну в повестку Соединенных Штатов. "Мы готовы перезагрузить отношения и возобновить диалог о сотрудничестве между двумя странами, который будет отвечать интересам обеих сторон", – добавила министр. Бочоришвили также прокомментировала доклад юридического комитета Палаты представителей США, в котором отмечается регулярное вмешательство Еврокомиссии в выборы стран ЕС. Она подчеркнула совпадение позиций Тбилиси и Вашингтона по этому вопросу. Министр заявила, что критика, исходящая из Брюсселя в последние годы, лишена содержания и не способствует конструктивному диалогу. Несправедливое отношение ЕС к Грузии создало нынешнее напряжение в двусторонних отношениях, несмотря на понимание многими странами-членами того, что такая позиция противоречит интересам Европы. "Грузия – это страна, которой нужен Европейский союз, и страна, которая нужна ЕС. Мы нужны друг другу для защиты интересов Европы, включая интересы Грузии. Для обеих сторон крайне важно развивать отношения в здоровом формате", – подчеркнула Бочоришвили. При этом она отметила, что со стороны Брюсселя пока нет реальных шагов для улучшения отношений, и существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им. "Существующая сегодня брюссельская бюрократия и те люди, которым поручено развивать отношения с Грузией и регионом, своими заявлениями и действиями, наоборот, вредят этим отношениям, вместо того чтобы способствовать их развитию", – заявила она. Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии – экономическом прогрессе и улучшении условий жизни граждан в соответствии с европейскими стандартами. По ее словам, страна стремится к такому уровню развития, чтобы граждане могли пользоваться тем, что ценят в Европе, а сама Грузия становилась более привлекательной для международного сотрудничества и эффективнее использовала свои возможности. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20260204/perezagruzka-otnosheniy-gruziya-ssha-chto-obsudili-v-gosdepartamente-296949892.html
https://sputnik-georgia.ru/20260204/gruziya-gotova-perevernut-stranitsu-v-otnosheniyakh-s-ssha--papuashvili-296952470.html
сша
вашингтон
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387748_52:0:961:682_1920x0_80_0_0_d485e51af441b2208dea59d847df514b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, сша, вашингтон, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, сша, вашингтон, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия

Грузия нацелена на диалог с США и укрепление связей с ЕС – глава МИД о внешней политике

14:54 05.02.2026
© Government of GeorgiaМака Бочоришвили
Мака Бочоришвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2026
© Government of Georgia
Подписаться
Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии, но открыта к сотрудничеству в рамках общих интересов
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений с США и восстановлению стратегического партнерства и ожидают от Вашингтона шагов по возобновлению двусторонних контактов, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.
"Власти Грузии не раз заявляли, что мы заинтересованы в перезагрузке отношений с США и восстановлении нашего стратегического партнерства, которое было приостановлено во время администрации Байдена. Мы терпеливо ожидаем со стороны США предложения о возобновлении и перезагрузке отношений с Грузией", – заявила Бочоришвили.
Глава МИД подчеркнула значимость недавних контактов с США, включая визит в Грузию делегации сотрудников Конгресса и поездку заместителя министра иностранных дел Лаши Дарсалия в Вашингтон. По ее словам, цель этих встреч – активизировать коммуникацию и вернуть страну в повестку Соединенных Штатов.
Замглавы МИД Грузии в Госдепе США - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2026
Перезагрузка отношений Грузия-США: что обсудили в Госдепартаменте
Вчера, 11:51
"Мы готовы перезагрузить отношения и возобновить диалог о сотрудничестве между двумя странами, который будет отвечать интересам обеих сторон", – добавила министр.
Бочоришвили также прокомментировала доклад юридического комитета Палаты представителей США, в котором отмечается регулярное вмешательство Еврокомиссии в выборы стран ЕС. Она подчеркнула совпадение позиций Тбилиси и Вашингтона по этому вопросу.

"Грузия – яркий пример того, к каким последствиям приводит грубое вмешательство во внутреннюю политику другой страны. Такие действия, вместо того чтобы поддерживать демократию, часто действуют против нее", – заявила она.

Министр заявила, что критика, исходящая из Брюсселя в последние годы, лишена содержания и не способствует конструктивному диалогу. Несправедливое отношение ЕС к Грузии создало нынешнее напряжение в двусторонних отношениях, несмотря на понимание многими странами-членами того, что такая позиция противоречит интересам Европы.
"Грузия – это страна, которой нужен Европейский союз, и страна, которая нужна ЕС. Мы нужны друг другу для защиты интересов Европы, включая интересы Грузии. Для обеих сторон крайне важно развивать отношения в здоровом формате", – подчеркнула Бочоришвили.
При этом она отметила, что со стороны Брюсселя пока нет реальных шагов для улучшения отношений, и существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им.
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2026
Грузия готова "перевернуть страницу" в отношениях с США – Папуашвили
Вчера, 15:45
"Существующая сегодня брюссельская бюрократия и те люди, которым поручено развивать отношения с Грузией и регионом, своими заявлениями и действиями, наоборот, вредят этим отношениям, вместо того чтобы способствовать их развитию", – заявила она.
Глава МИД подчеркнула, что в нынешней ситуации Грузия сосредоточена на собственном развитии – экономическом прогрессе и улучшении условий жизни граждан в соответствии с европейскими стандартами.
По ее словам, страна стремится к такому уровню развития, чтобы граждане могли пользоваться тем, что ценят в Европе, а сама Грузия становилась более привлекательной для международного сотрудничества и эффективнее использовала свои возможности.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0