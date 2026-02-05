https://sputnik-georgia.ru/20260205/podpisano-novoe-soglashenie-po-proektu-podvodnogo-kabelya-cherez-chernoe-more-296983752.html

Подписано новое соглашение по проекту подводного кабеля через Черное море

Соглашение предусматривает формирование рамок сотрудничества, направленных на скоординированную работу сторон в направлении подготовки и развития проекта 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Генеральный директор "Грузинской государственной электросистемы" Вано Зардиашвили и исполнительный директор румынского оператора системы передач Transelectrica Штефаница Мунтяну подписали в Бухаресте меморандум о двустороннем сотрудничестве с целью развития проекта подводного кабеля в Черном море. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Соглашение предусматривает формирование рамок сотрудничества, направленных на скоординированную работу сторон в направлении подготовки и развития проекта. В рамках меморандума стороны договариваются о сотрудничестве в проведении различных видов исследований, необходимых для проекта, в том числе геотехнических и геофизических исследований дна Черного моря, а также финансовых, правовых/нормативных, экологических и социальных исследований воздействия. Соглашение также предусматривает скоординированное обеспечение институционального представительства в соответствующих международных организациях. Исследование, проведенное в этом году итальянской консалтинговой компанией CESI, подтвердило техническую и экономическую осуществимость проекта. Проект включен в десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов электроэнергетических систем (ENTSO-E) на 2022 и 2024 годы и представлен для включения в план ENTSO-E TYNDP 2026. Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, в декабре 2025 года. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

