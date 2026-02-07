https://sputnik-georgia.ru/20260207/vstrecha-byla-ochen-teploy-prezident-gruzii-o-razgovore-s-rukovodstvom-ssha-297026181.html

"Встреча была очень теплой": президент Грузии о разговоре с руководством США

"Встреча была очень теплой": президент Грузии о разговоре с руководством США

В ходе беседы особое внимание было уделено общим ценностям двух стран 07.02.2026

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Америки Марко Рубио была очень теплой, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Встреча состоялась в рамках приема президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в честь глав стран, приехавших на открытие зимних Олимпийских игр в Милан (Италия). "Встреча была очень теплой. Вы знаете, что у нас есть ценностная общность с нынешней администрацией, в том числе в области национальных интересов и семейных ценностей. Дж. Д. Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны. Он знал историческое отношение Грузии к христианству, упомянул и Патриарха. От этой встречи у нас сложилось впечатление, что в ближайшие годы наши отношения будут динамично развиваться", – сказал Кавелашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

