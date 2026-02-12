https://sputnik-georgia.ru/20260212/absurdnyy-shag--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-reshenie-es-po-dippasportam-297102826.html

Абсурдный шаг – в "Грузинской мечте" ответили на решение ЕС по диппаспортам

Абсурдный шаг – в "Грузинской мечте" ответили на решение ЕС по диппаспортам

Sputnik Грузия

Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами в начале января 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T12:52+0400

2026-02-12T12:52+0400

2026-02-12T13:31+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

европа

тбилиси

дональд трамп

дания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251200150_0:52:3236:1872_1920x0_80_0_0_28e2defcc9a2f9a32d641610c1e95a66.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Решение о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов является абсурдным и неэффективным шагом давления на власти страны со стороны Евросоюза, считает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия.Накануне стало известно, что Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. По словам Кирцхалия, после "двухлетних угроз и громких заявлений" настал день, когда "евробюрократы", а фактически стоящее за ними "глубинное государство", перешли к "действенным шагам".Он напомнил, что ранее страны-члены ЕС уже получали возможность вводить ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов индивидуально, чем воспользовались 13 государств. Однако новое решение будет обязательным для всех стран союза и станет применяться единообразно.Кирцхалия заявил, что представители "Грузинской мечты" ранее подчеркивали: подобные ограничения не станут для них препятствием, а интересы страны важнее любых визовых процедур. Он также отметил, что аналогичные меры, по его мнению, не повлияли на политику грузинских властей.По его словам, еще одним признаком абсурдности является то, что ранее аналогичные ограничения со стороны стран Балтии не повлияли на политику грузинских властей, поэтому, по его мнению, непонятно, почему сторонники подобных мер рассчитывают, что их повторение или введение схожих механизмов, например, в Дании, сможет изменить ситуацию."Возможно, они так и не думают, однако количество возможных шагов у них минимально, и каждый из них выглядит еще более абсурдным", – отметил Кирцхалия.Последние годы показали, что "глубинное государство", которое, по словам Кирцхалия, привело всю Европу к краю пропасти, ничего не смогло сделать с властями Грузии. О том, что Европа переживает сложный ценностный кризис, не справляется с неконтролируемой миграцией и навязанной абсурдной идеологией, по мнению депутата, свидетельствуют и оценки Дональда Трампа и Джей Ди Венса."Именно руками ослабленной Европы и беспрекословно послушных бюрократов "глубинное государство" стремится оказать давление на власть "Грузинской мечты", однако в условиях разумной политики и правильного маневрирования им не удалось найти ключ к правящей команде страны, и в итоге у них остались лишь такие глупые ходы, как приостановка безвизового передвижения для обладателей дипломатических паспортов", – считает он.Кирцхалия напомнил, что дипломаты по всему миру, как правило, пользуются упрощенными условиями передвижения, поэтому, по его мнению, это решение прямо противоречит существующим правилам международных отношений.Все это, по его словам, говорит лишь об одном: власть "Грузинской мечты" успешно "сыграла", заранее просчитала все шаги "глубинного государства", предприняла превентивные действия и оставила в его арсенале только такие меры, которые либо неэффективны, либо действуют против их собственных интересов."Поэтому, чтобы продолжать манипулировать темой Евросоюза, им и приходится принимать столь абсурдные решения", – отметил Кирцхалия.Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами в начале января.Причиной такого решения стали, по объяснению Еврокомиссии, действия властей Грузии, которые "подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией". Власти Грузии называют обвинения несправедливыми, тогда как оппозиция считает, что такое решение ЕС обусловлено "заботой о своей безопасности и внешней политикой властей Грузии".Безвиз для ГрузииC 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и временно приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые, по мнению ЕС, подрывают основные права населения Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260211/nichego-novogo--v-partii-vlasti-gruzii-prokommentirovali-reshenie-es-po-vizam-297096911.html

https://sputnik-georgia.ru/20260211/druzhba--eto-ne-slova-v-gruzii-rezko-otvetili-mid-shvetsii-297090981.html

европа

тбилиси

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, европа, тбилиси, дональд трамп, дания